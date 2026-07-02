Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කේන්ගේ අග්‍රාහ්‍ය ද්විත්ව ගෝල යුගලයෙන් ඉංග්‍රීසිය ලෝක කුසලාන අවමානයෙන් බේරෙයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කේන්ගේ අග්‍රාහ්‍ය ද්විත්ව ගෝල යුගලයෙන් ඉංග්‍රීසිය ලෝක කුසලාන අවමානයෙන් බේරෙයි

හැරී කේන් වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේදී එළියට ඒමෙන් ඇට්ලාන්ටා නගරයේදී ප්‍රජාතාන්ත්‍රික කොංගෝ සමරුව සමඟ 2-1 ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින් ඉංග්‍රීසි කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන ලාජ්ජාජනක ප්‍රතිඵලයකින් බේරා ගනිමින් 16 වැනි වටයට ඉදිරියට යාමට සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.

ඉංග්‍රීසිය සඳහා ව්‍යසනයකට ආසන්න සන්ධ්‍යාවක්

ප්‍රධාන තරගාවලි ශූරතාවයකින් රටේ අවුරුදු 60 ක බලාපොරොත්තුව උසුලා ගෙන සිටි තෝමස් ටුෙකල්ගේ කණ්ඩායම, ඔවුන්ගේ නායකයා ඉදිරිපත් වී ගලවා ගැනීමට කලින් ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වඩාත් ලාජ්ජාජනක ප්‍රතිඵලවලින් එකක් වෙත ළඟා වෙමින් සිටියහ.

ඩී.ආර්. කොංගෝ කණ්ඩායම ඉංග්‍රීසියට සැබෑ බියක් ඇති කළ අතර, ඉදිරියෙන් ගොස් තරගාවලියේ විශාලතම කම්පනවලින් එකක් ඇති කිරීමේ තර්ජනය ඉදිරිපත් කළේය. දිගු කාලයක් පුරා ඉංග්‍රීසිය, දැඩි ශ්‍රාමය හා උපායමාර්ගික ශ්‍රමලතාවයෙන් තරග කළ ප්‍රතිවාදීන්ට එරෙහිව අසංවිධිත හා නොනැසෙන ස්වරූපයෙන් පෙනී සිටියේය.

කේන් අවස්ථාවට ඉහළ නැඟේ

ඔරලෝසුව ගෙවී යාමත් ඉංග්‍රීසි සනාථකයන් අතර කලබල ඇති වීමත් සමඟ නායක හැරී කේන් ලෝකයට ස්වකීය ගුණය මතක් කරවමින් ගැලවීම ආපසු හරවා ස්ථාන තුනම ලබා ගැනීම සනාථ කිරීමට ගිනිෂ්ඨ ක්‍රීඩාව නියෝජනය කළ ප්‍රමාද ගෝල දෙකක් ජාලගත කළේය.

මෙම ප්‍රත්‍යාවර්තනය ඉංග්‍රීසියේ සමස්ත කාර්යසාධන මට්ටම් පිළිබඳ කනස්සල්ල සංසිඳුවීමට ස්වල්පයක් සිදු කරයි, එහෙත් ඔවුන්ගේ ලෝක කුසලාන සිහිනය — අවම වශයෙන් දැනට — ජීවත් කරවයි.

අවසන් 16 වෙත ගමන් මග සහතික වේ

මෙම ජයග්‍රහණය 2026 FIFA ලෝක කුසලානයේ ජය-පරාජය අදියරට ඉංග්‍රීසිය ඉදිරියට යයි, එහිදී අපේක්ෂාවන් වර්ධනය වනු ඇත. ටුෙකල්ගේ කණ්ඩායමට තරගාවලිය ගැඹුරට ගොස් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ දශක හයක ශෝකය අවසන් කිරීමේ සැබෑ අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නම් සැලකිය යුතු දියුණුවක් පෙන්වීමට සිදු වනු ඇත.

එහෙත් දැනට, ඉංග්‍රීසිය සාමූහිකව ආශ්වාස ගනිමින් ක්ෂණිකව සැනසෙයි — ආධාරකාර ශ්‍රේෂ්ඨ පටිය දරන්නා ස්තූතිය ලෙස සිදු කළ දෑ හේතුවෙනි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 55,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 55,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තිය තීරණාත්මක සීමාවකට පැමිණ ඇති අතර, මෙම වසර සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 55,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන්…

02 Jul 2026 Discuss
සයික්ලෝන් ඩිට්වා හේතුවෙන් පනවන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කරයි Sinhala

සයික්ලෝන් ඩිට්වා හේතුවෙන් පනවන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කරයි

සයික්ලෝන් ඩිට්වා චක්‍රවාතය හේතුවෙන් ඇති වූ විනාශකාරී තත්ත්වය හමුවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද හදිසි අවස්ථා ප්‍රකාශය ශ්‍රී ලංකාව නිල වශයෙන් අවසන් කර ඇති අතර, මෑත…

02 Jul 2026 Discuss
මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ භයානක ප්‍රහාරයකින් පසු ජීවිත 14ක් බේරාගත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකකය Sinhala

මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ භයානක ප්‍රහාරයකින් පසු ජීවිත 14ක් බේරාගත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ඒකකය

එක්සත් ජාතීන්ගේ බහුමාන සමගි ස්ථායීකරණ මෙහෙයුම යටතේ සේවය කරන ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා (SLAF) ගුවන් ඒකකයක් මධ්‍යම අප්‍රිකාවේ සිදු වූ මාරාන්තික ප්‍රහාරයකින් පසු…

02 Jul 2026 Discuss