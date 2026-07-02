කේන්ගේ අග්රාහ්ය ද්විත්ව ගෝල යුගලයෙන් ඉංග්රීසිය ලෝක කුසලාන අවමානයෙන් බේරෙයි
හැරී කේන් වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේදී එළියට ඒමෙන් ඇට්ලාන්ටා නගරයේදී ප්රජාතාන්ත්රික කොංගෝ සමරුව සමඟ 2-1 ක ජයග්රහණයක් ලබා ගනිමින් ඉංග්රීසි කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන ලාජ්ජාජනක ප්රතිඵලයකින් බේරා ගනිමින් 16 වැනි වටයට ඉදිරියට යාමට සුදුසුකම් ලබා ගත්තේය.
ඉංග්රීසිය සඳහා ව්යසනයකට ආසන්න සන්ධ්යාවක්
ප්රධාන තරගාවලි ශූරතාවයකින් රටේ අවුරුදු 60 ක බලාපොරොත්තුව උසුලා ගෙන සිටි තෝමස් ටුෙකල්ගේ කණ්ඩායම, ඔවුන්ගේ නායකයා ඉදිරිපත් වී ගලවා ගැනීමට කලින් ලෝක කුසලාන ඉතිහාසයේ වඩාත් ලාජ්ජාජනක ප්රතිඵලවලින් එකක් වෙත ළඟා වෙමින් සිටියහ.
ඩී.ආර්. කොංගෝ කණ්ඩායම ඉංග්රීසියට සැබෑ බියක් ඇති කළ අතර, ඉදිරියෙන් ගොස් තරගාවලියේ විශාලතම කම්පනවලින් එකක් ඇති කිරීමේ තර්ජනය ඉදිරිපත් කළේය. දිගු කාලයක් පුරා ඉංග්රීසිය, දැඩි ශ්රාමය හා උපායමාර්ගික ශ්රමලතාවයෙන් තරග කළ ප්රතිවාදීන්ට එරෙහිව අසංවිධිත හා නොනැසෙන ස්වරූපයෙන් පෙනී සිටියේය.
කේන් අවස්ථාවට ඉහළ නැඟේ
ඔරලෝසුව ගෙවී යාමත් ඉංග්රීසි සනාථකයන් අතර කලබල ඇති වීමත් සමඟ නායක හැරී කේන් ලෝකයට ස්වකීය ගුණය මතක් කරවමින් ගැලවීම ආපසු හරවා ස්ථාන තුනම ලබා ගැනීම සනාථ කිරීමට ගිනිෂ්ඨ ක්රීඩාව නියෝජනය කළ ප්රමාද ගෝල දෙකක් ජාලගත කළේය.
මෙම ප්රත්යාවර්තනය ඉංග්රීසියේ සමස්ත කාර්යසාධන මට්ටම් පිළිබඳ කනස්සල්ල සංසිඳුවීමට ස්වල්පයක් සිදු කරයි, එහෙත් ඔවුන්ගේ ලෝක කුසලාන සිහිනය — අවම වශයෙන් දැනට — ජීවත් කරවයි.
අවසන් 16 වෙත ගමන් මග සහතික වේ
මෙම ජයග්රහණය 2026 FIFA ලෝක කුසලානයේ ජය-පරාජය අදියරට ඉංග්රීසිය ඉදිරියට යයි, එහිදී අපේක්ෂාවන් වර්ධනය වනු ඇත. ටුෙකල්ගේ කණ්ඩායමට තරගාවලිය ගැඹුරට ගොස් ජාත්යන්තර වේදිකාවේ දශක හයක ශෝකය අවසන් කිරීමේ සැබෑ අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කිරීමට නම් සැලකිය යුතු දියුණුවක් පෙන්වීමට සිදු වනු ඇත.
එහෙත් දැනට, ඉංග්රීසිය සාමූහිකව ආශ්වාස ගනිමින් ක්ෂණිකව සැනසෙයි — ආධාරකාර ශ්රේෂ්ඨ පටිය දරන්නා ස්තූතිය ලෙස සිදු කළ දෑ හේතුවෙනි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.