Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අනුකූලතාව තහවුරු කිරීමට IMF රඳා පවතින්නේ ස්වාධීනyelämä විමර්ශනවල නොව ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ආයතනවල

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අනුකූලතාව තහවුරු කිරීමට IMF රඳා පවතින්නේ ස්වාධීනyelämä විමර්ශනවල නොව ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ආයතනවල

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල පැහැදිලි කර ඇත්තේ, ක්‍රියාත්මක ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගතිය ඇගයීමේදී ස්වාධීන විමර්ශන පැවැත්වීම වෙනුවට, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය තබන බවයි.

අධීක්ෂණය සම්බන්ධ IMF ස්ථාවරය

මෙම බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනය තහවුරු කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් නිරීක්ෂණය කිරීමේ ප්‍රවේශය ප්‍රාථමිකව රඳා පවතින්නේ රටේ රාජ්‍ය හා නියාමන ආයතන විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු හා ඇගයීම් මතය. එයින් අදහස් වන්නේ IMF විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්ෂේත්‍ර තත්ත්වයන් හෝ අක්‍රමිකතා ස්වාධීනව සත්‍යාපනය කිරීමට ස්වකීය විමර්ශන යන්ත්‍රණය යොදවා නොගන්නා බවයි.

නිදහසෙන් පසු ඉතිහාසයේ දැඩිතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් හරහා ශ්‍රී ලංකාව ගමන් කරන මෙකල, බාහිර අධීක්ෂණයේ ශක්‍යතාව පිළිබඳ වැදගත් ප්‍රශ් න මෙමගින් මතු වේ. පාලනය හා විනිවිදභාවය සම්බන්ධයෙන් ස්වයං පරීක්ෂාවට ලක් වූ ඇතැම් දේශීය ආයතන මත රඳා සිටීම ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මකවීම සංිිිහිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිි

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිලෝන් බැංකුව ඩොලර් මිලියන 10ක මූලික බැංකු පද්ධති නවීකරණයකට අත තබයි Sinhala

සිලෝන් බැංකුව ඩොලර් මිලියන 10ක මූලික බැංකු පද්ධති නවීකරණයකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම රාජ්‍ය වාණිජ බැංකුව වන සිලෝන් බැංකුව, එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන දහයක් පමණ වන වියදමකින් තම මූලික බැංකු පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමේ සැලසුම් සමඟ…

02 Jul 2026 Discuss
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හිටුවයි Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හිටුවයි

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ, තමන්ගේ නීතිඥවරුන්ගේ උපදෙස් ලැබීමෙන් අනතුරුව සිය උපවාස විරෝධතාවය අත්හිටුවා ඇති…

02 Jul 2026 Discuss
පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ජූලි 6 සිට ඉහළ යන බව ප්‍රවාහන අධිකාරීන් තහවුරු කරයි Sinhala

පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ජූලි 6 සිට ඉහළ යන බව ප්‍රවාහන අධිකාරීන් තහවුරු කරයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) සහ ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය (LPBOA) අතර ඇති කර ගත් එකඟතාවක් අනුව, ජූලි 6 වැනි සඳුදා සිට පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළ…

02 Jul 2026 Discuss