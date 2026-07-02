අනුකූලතාව තහවුරු කිරීමට IMF රඳා පවතින්නේ ස්වාධීනyelämä විමර්ශනවල නොව ශ්රී ලංකාවේ අභ්යන්තර ආයතනවල
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල පැහැදිලි කර ඇත්තේ, ක්රියාත්මක ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රගතිය ඇගයීමේදී ස්වාධීන විමර්ශන පැවැත්වීම වෙනුවට, ශ්රී ලංකාවේ දේශීය ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය තබන බවයි.
අධීක්ෂණය සම්බන්ධ IMF ස්ථාවරය
මෙම බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනය තහවුරු කළේ, ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම් නිරීක්ෂණය කිරීමේ ප්රවේශය ප්රාථමිකව රඳා පවතින්නේ රටේ රාජ්ය හා නියාමන ආයතන විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු හා ඇගයීම් මතය. එයින් අදහස් වන්නේ IMF විසින් ශ්රී ලංකාව තුළ ක්ෂේත්ර තත්ත්වයන් හෝ අක්රමිකතා ස්වාධීනව සත්යාපනය කිරීමට ස්වකීය විමර්ශන යන්ත්රණය යොදවා නොගන්නා බවයි.
නිදහසෙන් පසු ඉතිහාසයේ දැඩිතම ආර්ථික අර්බුදයන්ගෙන් එකක් හරහා ශ්රී ලංකාව ගමන් කරන මෙකල, බාහිර අධීක්ෂණයේ ශක්යතාව පිළිබඳ වැදගත් ප්රශ් න මෙමගින් මතු වේ. පාලනය හා විනිවිදභාවය සම්බන්ධයෙන් ස්වයං පරීක්ෂාවට ලක් වූ ඇතැම් දේශීය ආයතන මත රඳා සිටීම ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාත්මකවීම සංිිිහිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිිි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.