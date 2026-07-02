Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දූෂණ පරීක්ෂණ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ආයතන වෙත IMF බලය පවරයි, ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දූෂණ පරීක්ෂණ සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ආයතන වෙත IMF බලය පවරයි, ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි

පාලනය පිළිබඳ උත්කණ්ඨා මධ්‍යයේ අරමුදල් සිය භූමිකාව පැහැදිලි කරයි

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශන පැවැත්වීම වෙනුවට, ශ්‍රී ලංකාවේ ම දේශීය ආයතන මත රඳා සිටින බවයි. රටේ පවත්නා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන හා සම්බන්ධ පාලන අකාර්යක්ෂමතා සහ දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන් ඒ වන විටත් ප්‍රශ්නාවලියට ලක්ව තිබූ අතර, මෙම පැහැදිලි කිරීම අඟහරුවාදා ඉදිරිපත් කෙරිණි.

IMF වැඩසටහනේ කේන්ද්‍රීය අංගය ලෙස දූෂණ විරෝධී ප්‍රතිසංස්කරණ

සෘජු විමර්ශන වගකීම්වලින් ඈත් වුවද, පාලනය ශක්තිමත් කිරීම සහ දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීම ශ්‍රී ලංකාව සමඟ එකඟ වූ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයේ මූලික ශීලාංකයක් ලෙස පවතින බව IMF අවධාරණය කළේය. ආයතනික වගවීම සහ විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීමේ මූලික වගකීම ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සතු බව අරමුදලේ ස්ථාවරය මගින් ඉස්මතු කෙරේ.

මෙම ප්‍රකාශය, මූල්‍ය හා ප්‍රතිපත්ති අධීක්ෂණ ආයතනයක් ලෙස IMF හි භූමිකාව සහ ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා දූෂණ විරෝධී ආයතනවල කාර්යභාරය අතර ඇති තීරණාත්මක වෙනස ඉස්මතු කරයි. එකඟ වූ දර්ශකයන්ට අනුකූලතාව අරමුදල විසින් අධීක්ෂණය කළද, කිසිදු කඩ කිරීමක් සම්බන්ධ විමර්ශන ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් ඔවුන් වැළකී සිටිති.

දේශීය වගවීමේ ආයතන වෙත පීඩනය වැඩිවෙයි

IMF හි ස්ථාවරය, ශ්‍රී ලංකාවේ දූෂණ හෝ අල්ලස් විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) සහ අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතනයන් ඇතුළු දේශීය ආයතන වෙත දූෂණයට එරෙහිව විශ්වාසනීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේ ඊටත් වඩා වැඩි පීඩනයක් ඇති කරයි. IMF ණය ආධාර වැඩසටහනට අනුයුක්ත ප්‍රතිසංස්කරණ කොන්දේසි සපුරාලීම සඳහා මෙම ආයතන සැබෑ ස්වාධීනත්වයකින් ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව දිගු කලක් තිස්සේ විචාරකයන් තර්ක කර ඇත.

  • පාලනය සහ දූෂණ විරෝධී ප්‍රතිසංස්කරණ, IMF සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ආර්ථික සාධාරණීකරණ සැලැස්මේ මූලික අංගයකි
  • නිශ්චිත දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් IMF විසින් ස්වාධීන විමර්ශන නොපවත්වයි
  • එවැනි විමර්ශන සිදු කිරීම සඳහා අරමුදල, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ආයතන මත රඳා පවතී

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සාධාරණීකරණයේ පුළුල් සන්දර්භය

2022 වර්ෂයේ රටට ඇති වූ අතිශය බරපතල ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව IMF සමඟ ණය ආධාර ගිවිසුමකට ඇතුළු විය. එකී අර්බුදය හේතුවෙන් විදේශ සංචිත කඩා වැටී, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම රට පුරා ව්‍යාප්ත වූ අතර, පුළුල් ජනතා නොසන්සුන්තාවයකට ද ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දිණි. වැඩසටහනේ කොන්දේසිවල කොටසක් ලෙස, පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට සහ දූෂණය අවම කිරීමට ගතයුතු පියවර ඇතුළුව, පුළුල් ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට රජය කැපවිය.

ප්‍රතිසංස්කරණ අපේක්ෂාවන් සකස් කිරීම සිය කාර්යභාරය වුවද, දූෂණ විරෝධය සම්බන්ධයෙන් සැබෑ ප්‍රගතියක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ බර සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ම ආයතන හා නායකත්වය මත පිහිටන බව IMF පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

IMF හි ස්ථාවරය, ගෝලීය වශයෙන් අරමුදල සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයට නෛතිකව සහ ක්‍රියාවිධි වශයෙන් අනුකූල වුවද, පාලනය සම්බන්ධ කැපවීම් ක්ෂේත්‍ර මට්ටමින් ප්‍රත්‍යක්ෂ ප්‍රතිඵල බවට පරිවර්තනය වේද යන්න කෙරෙහි දැඩි අවධානයෙන් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ප්‍රතිසංස්කරණ උද්ඝෝෂකයන්ගේ විචාරයට ලක් විය හැකි බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්නයට සහාය වීම සඳහා ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයට සහාය වීම අරමුණු කරගත් මිලියන 150ක් (ඇමෙරිකන් ඩොලර්) වූ මූල්‍ය ආධාර පැකේජයක් ලෝක බැංකුවේ විධායක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය…

02 Jul 2026 Discuss
සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 8 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කෙරේ; ඇප තීන්දුව කල් දමයි Sinhala

සුගීශ්වර බණ්ඩාර ජූලි 8 දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් කෙරේ; ඇප තීන්දුව කල් දමයි

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ අතර දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයෙකු ලෙසද හඳුනාගනු ලබන සුගීශ්වර බණ්ඩාර, සඳුදා කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත්…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත වීමත් සමඟ හදිසි අවස්ථා නීතිය ඉවත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත වීමත් සමඟ හදිසි අවස්ථා නීතිය ඉවත් කරයි

රජය විසින් හදිසි පාලනය විධිමත්ව අවසන් කරයි ශ්‍රී ලංකාව තම හදිසි අවස්ථා නීතිය නිල වශයෙන් අවසන් කර ඇති අතර, නිදහසෙන් පසු ඉතිහාසයේ වඩාත්ම කලබලකාරී අවධියකට…

02 Jul 2026 Discuss