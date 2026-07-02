දූෂණ පරීක්ෂණ සඳහා ශ්රී ලාංකික ආයතන වෙත IMF බලය පවරයි, ප්රතිසංස්කරණ කැපවීම නැවත තහවුරු කරයි
පාලනය පිළිබඳ උත්කණ්ඨා මධ්යයේ අරමුදල් සිය භූමිකාව පැහැදිලි කරයි
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) ප්රකාශ කර ඇත්තේ, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන විමර්ශන පැවැත්වීම වෙනුවට, ශ්රී ලංකාවේ ම දේශීය ආයතන මත රඳා සිටින බවයි. රටේ පවත්නා ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහන හා සම්බන්ධ පාලන අකාර්යක්ෂමතා සහ දූෂණ විරෝධී උත්සාහයන් ඒ වන විටත් ප්රශ්නාවලියට ලක්ව තිබූ අතර, මෙම පැහැදිලි කිරීම අඟහරුවාදා ඉදිරිපත් කෙරිණි.
IMF වැඩසටහනේ කේන්ද්රීය අංගය ලෙස දූෂණ විරෝධී ප්රතිසංස්කරණ
සෘජු විමර්ශන වගකීම්වලින් ඈත් වුවද, පාලනය ශක්තිමත් කිරීම සහ දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීම ශ්රී ලංකාව සමඟ එකඟ වූ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ මූලික ශීලාංකයක් ලෙස පවතින බව IMF අවධාරණය කළේය. ආයතනික වගවීම සහ විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීමේ මූලික වගකීම ශ්රී ලංකා බලධාරීන් සතු බව අරමුදලේ ස්ථාවරය මගින් ඉස්මතු කෙරේ.
මෙම ප්රකාශය, මූල්ය හා ප්රතිපත්ති අධීක්ෂණ ආයතනයක් ලෙස IMF හි භූමිකාව සහ ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ හා දූෂණ විරෝධී ආයතනවල කාර්යභාරය අතර ඇති තීරණාත්මක වෙනස ඉස්මතු කරයි. එකඟ වූ දර්ශකයන්ට අනුකූලතාව අරමුදල විසින් අධීක්ෂණය කළද, කිසිදු කඩ කිරීමක් සම්බන්ධ විමර්ශන ආයතනයක් ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් ඔවුන් වැළකී සිටිති.
දේශීය වගවීමේ ආයතන වෙත පීඩනය වැඩිවෙයි
IMF හි ස්ථාවරය, ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ හෝ අල්ලස් විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) සහ අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතනයන් ඇතුළු දේශීය ආයතන වෙත දූෂණයට එරෙහිව විශ්වාසනීය ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ ඊටත් වඩා වැඩි පීඩනයක් ඇති කරයි. IMF ණය ආධාර වැඩසටහනට අනුයුක්ත ප්රතිසංස්කරණ කොන්දේසි සපුරාලීම සඳහා මෙම ආයතන සැබෑ ස්වාධීනත්වයකින් ක්රියාත්මක විය යුතු බව දිගු කලක් තිස්සේ විචාරකයන් තර්ක කර ඇත.
- පාලනය සහ දූෂණ විරෝධී ප්රතිසංස්කරණ, IMF සහාය ඇතිව ශ්රී ලංකාව ක්රියාත්මක කරනු ලබන ආර්ථික සාධාරණීකරණ සැලැස්මේ මූලික අංගයකි
- නිශ්චිත දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් IMF විසින් ස්වාධීන විමර්ශන නොපවත්වයි
- එවැනි විමර්ශන සිදු කිරීම සඳහා අරමුදල, ශ්රී ලංකාවේ දේශීය ආයතන මත රඳා පවතී
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සාධාරණීකරණයේ පුළුල් සන්දර්භය
2022 වර්ෂයේ රටට ඇති වූ අතිශය බරපතල ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව IMF සමඟ ණය ආධාර ගිවිසුමකට ඇතුළු විය. එකී අර්බුදය හේතුවෙන් විදේශ සංචිත කඩා වැටී, ඉන්ධන හා ඖෂධ හිඟකම රට පුරා ව්යාප්ත වූ අතර, පුළුල් ජනතා නොසන්සුන්තාවයකට ද ශ්රී ලංකාව මුහුණ දිණි. වැඩසටහනේ කොන්දේසිවල කොටසක් ලෙස, පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට සහ දූෂණය අවම කිරීමට ගතයුතු පියවර ඇතුළුව, පුළුල් ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට රජය කැපවිය.
ප්රතිසංස්කරණ අපේක්ෂාවන් සකස් කිරීම සිය කාර්යභාරය වුවද, දූෂණ විරෝධය සම්බන්ධයෙන් සැබෑ ප්රගතියක් ප්රදර්ශනය කිරීමේ බර සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ ම ආයතන හා නායකත්වය මත පිහිටන බව IMF පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
IMF හි ස්ථාවරය, ගෝලීය වශයෙන් අරමුදල සාමාන්යයෙන් ක්රියාත්මක වන ආකාරයට නෛතිකව සහ ක්රියාවිධි වශයෙන් අනුකූල වුවද, පාලනය සම්බන්ධ කැපවීම් ක්ෂේත්ර මට්ටමින් ප්රත්යක්ෂ ප්රතිඵල බවට පරිවර්තනය වේද යන්න කෙරෙහි දැඩි අවධානයෙන් සිටින ශ්රී ලංකාවේ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ ප්රතිසංස්කරණ උද්ඝෝෂකයන්ගේ විචාරයට ලක් විය හැකි බව නිරීක්ෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.