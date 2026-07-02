Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හිටුවයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හිටුවයි

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ, තමන්ගේ නීතිඥවරුන්ගේ උපදෙස් ලැබීමෙන් අනතුරුව සිය උපවාස විරෝධතාවය අත්හිටුවා ඇති බව නවතම වාර්තා පවසයි.

සල්ලේ මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) භාරයේ රඳවා සිටිය දී, රඳවා තබාගැනීමේ කාලය තුළ දී ලැබුණු යැයි කියනු ලබන දුර්වල සැලකිලිවලට එරෙහිව විරෝධය පළ කරමින් මෙම උපවාසය ආරම්භ කළේය.

මෙම විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා නිලධාරියා පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස CID භාරයට ගෙන ඇති අතර, එම විමර්ශනයේ විස්තර තවමත් සමීක්ෂණය යටතේ පවතී. රටේ ප්‍රමුඛ බුද්ධි අංශයේ හිටපු ප්‍රධානියා ලෙස ඔහු සතු ඉහළ පෙළේ පසුබිම හේතුවෙන්, උපවාස විරෝධතාවය ආරම්භ කිරීමේ තීරණය සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.

නීතිඥවරුන්ගේ මැදිහත්වීම

ඔහුගේ නීතිඥවරුන් මැදිහත් වීමෙන් අනතුරුව, සල්ලේ මහතා විරෝධතා ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවීමට එකඟ විය. ඔහුගේ නීතී උපදේශකවරුන් ඔහුගේ සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ සැලකිල්ල සහ නීතිමය කටයුතුවලට සිදුවිය හැකි ඍණාත්මක බලපෑම ගැන සැලකිල්ලට ගනිමින්, උපවාසය දිගටම කරගෙන යාමෙන් වැළකෙන ලෙස ඔහුට උපදෙස් දී ඇතැයි අවබෝධ වේ.

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලාංකේය අපරාධ විනිසුරු ක්‍රමය තුළ ඉහළ පෙළේ රඳවාගෙන සිටිනු ලබන්නන් රඳවා තබා ගන්නා තත්ත්වයන් පිළිබඳව සහ රඳවා සිටියදී සිදු වූ බවට කියනු ලබන දුර්වල සැලකිලි වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂිත පියවරයන් ක්‍රියාත්මකව තිබේද යන්න පිළිබඳව නැවුම් ප්‍රශ්න මතු කරයි.

නඩු විමර්ශනය දිගටම ඉදිරියට යත්ම, තවදුරටත් යාවත්කාලීන වාර්තා ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ජූලි 6 සිට ඉහළ යන බව ප්‍රවාහන අධිකාරීන් තහවුරු කරයි Sinhala

පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ජූලි 6 සිට ඉහළ යන බව ප්‍රවාහන අධිකාරීන් තහවුරු කරයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) සහ ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය (LPBOA) අතර ඇති කර ගත් එකඟතාවක් අනුව, ජූලි 6 වැනි සඳුදා සිට පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළ…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම 2026 මැයි මාසයේදී දෙගුණයකට වඩා ඉහළ යයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළිකරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම 2026 මැයි මාසයේදී දෙගුණයකට වඩා ඉහළ යයි — මහ බැංකු දත්ත හෙළිකරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 මැයි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන ආනයන වියදම වසරින් වසර සියයට 112කින් ඉහළ ගොස් එක්සත්…

02 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 55,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 55,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උණ ව්‍යාප්තිය තීරණාත්මක සීමාවකට පැමිණ ඇති අතර, මෙම වසර සඳහා වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 55,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අධිකාරීන්…

02 Jul 2026 Discuss