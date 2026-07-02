Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — Infinity Rover අතේ නීති විරෝධී මූල්‍ය කටයුතු

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් හෙළිවේ — Infinity Rover අතේ නීති විරෝධී මූල්‍ය කටයුතු

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් පත් කරන ලද නිලyelou පරීක්ෂණයකින් අනාවරණය වී ඇත්තේ, මූල්‍ය සේවා ආයතනයක් වන Infinity Rover, රටේ බැංකු හා මූල්‍ය නියාමන රීති උල්ලංඝනය කරමින් නීති විරෝධී ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි.

මහ බැංකු පරීක්ෂණයෙන් තහනම් කටයුතු හෙළිදරව් වෙයි

Infinity Rover ආයතනයේ මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් සිදු කළ පරීක්ෂණය අවසානයේ, එම ආයතනය ශ්‍රී ලාංකික මූල්‍ය නීතිය යටතේ සෘජුවම තහනම් කරන ලද කටයුතුවල නිරත වී ඇති බව නියාමකයන් නිගමනය කර තිබේ.

එවැනි ක්‍රමවේද සාමාන්‍යයෙන් ඇතුළත් වන්නේ, අදාළ නියාමන අධිකාරිවලින් අවශ්‍ය බලපත්‍ර හා අනුමැතිවිදි නොලබා අනවසරයෙන් තැන්පතු එකතු කිරීම හෝ ආයෝජන නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීමය. සෑදූ හා ආයෝජකයන්ට බරපතළ අවදානමක් ඇති කරන නොනියාමිත මූල්‍ය ක්‍රමවේදවලට සහභාගී නොවන ලෙස මහජනතාව දැනුවත් කරමින්, මහ බැංකුව මෑත වසරවල ක්‍රමානුකූලව එවැනි මෙහෙයුම් මැඩලීමට කටයුතු කර ඇත.

මහජනතාවට ප්‍රවේශම් වන ලෙස අනතුරු අඟවයි

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට, ව්‍යාජ හෝ නොනියාමිත ආයෝජන ඉදිරිපත් කිරීම්වලට ගොදුරු වීමේ ඉඩකඩ වැඩි කළ පුළුල් ආර්ථික පසුබිම මධ්‍යයේ, ඕනෑම මූල්‍ය ආයතනයකට මුදල් යොමු කිරීමට පෙර එහි නීත්‍යානුකූලභාවය තහවුරු කර ගන්නා ලෙස මහ බැංකුව නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත.

  • ආයෝජනය කිරීමට පෙර බලපත්‍ර ලත් මූල්‍ය ආයතනවල CBSL නිල ලේඛනය පරීක්ෂා කරන ලෙස මහජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
  • අනවසරයෙන් මහජන තැන්පතු එකතු කරන ඕනෑම ආයතනයක් ශ්‍රී ලාංකික නීතිය උල්ලංඝනය කරනු ලබයි.
  • එවැනි ක්‍රමවේදවලින් බලපෑමට ලක් වී ඇතැයි සිතන පුද්ගලයන්ට, එම කරුණ මහ බැංකුවට හෝ අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන අධිකාරිවලට වාර්තා කරන ලෙස දිරිමත් කරනු ලැබේ.

නියාමන පියවර අපේක්ෂා කෙරේ

පරීක්ෂණය දැන් නිමාවට පත්ව ඇති බැවින්, Infinity Rover ආයතනයට එරෙහිව නියාමන හා නීතිමය පියවර ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අපරාධ පාලනය කරන අදාළ ව්‍යවස්ථා යටතේ තවදුරටත් නඩු විභාගය සඳහා එවැනි නඩු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට යොමු කිරීමේ බලය මහ බැංකුවට හිමිවේ.

මෙම නවතම වර්ධනය, ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පද්ධතියේ අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීමටත්, තහනම් හා හානිකර විය හැකි මූල්‍ය ක්‍රමවේදවලින් සාමාන්‍ය මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා සුරක්ෂිත කිරීමටත් මහ බැංකුවේ අඛණ්ඩ කැපවීම අවධාරණය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිලෝන් බැංකුව ඩොලර් මිලියන 10ක මූලික බැංකු පද්ධති නවීකරණයකට අත තබයි Sinhala

සිලෝන් බැංකුව ඩොලර් මිලියන 10ක මූලික බැංකු පද්ධති නවීකරණයකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම රාජ්‍ය වාණිජ බැංකුව වන සිලෝන් බැංකුව, එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන දහයක් පමණ වන වියදමකින් තම මූලික බැංකු පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමේ සැලසුම් සමඟ…

02 Jul 2026 Discuss
අනුකූලතාව තහවුරු කිරීමට IMF රඳා පවතින්නේ ස්වාධීනyelämä විමර්ශනවල නොව ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ආයතනවල Sinhala

අනුකූලතාව තහවුරු කිරීමට IMF රඳා පවතින්නේ ස්වාධීනyelämä විමර්ශනවල නොව ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ආයතනවල

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල පැහැදිලි කර ඇත්තේ, ක්‍රියාත්මක ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගතිය ඇගයීමේදී ස්වාධීන විමර්ශන පැවැත්වීම වෙනුවට, ශ්‍රී ලංකාවේ…

02 Jul 2026 Discuss
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හිටුවයි Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හිටුවයි

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ, තමන්ගේ නීතිඥවරුන්ගේ උපදෙස් ලැබීමෙන් අනතුරුව සිය උපවාස විරෝධතාවය අත්හිටුවා ඇති…

02 Jul 2026 Discuss