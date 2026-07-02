Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සිලෝන් බැංකුව ඩොලර් මිලියන 10ක මූලික බැංකු පද්ධති නවීකරණයකට අත තබයි

02 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සිලෝන් බැංකුව ඩොලර් මිලියන 10ක මූලික බැංකු පද්ධති නවීකරණයකට අත තබයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම රාජ්‍ය වාණිජ බැංකුව වන සිලෝන් බැංකුව, එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන දහයක් පමණ වන වියදමකින් තම මූලික බැංකු පද්ධතිය නවීකරණය කිරීමේ සැලසුම් සමඟ ප්‍රධාන තාක්ෂණික පරිවර්තනයකට සැරසෙමින් සිටී.

නවීන බැංකු සේවාව කරා උපායමාර්ගික පිම්මක්

මෙම උත්ශ්‍රේණිගත කිරීම, සිලෝන් බැංකුව මෑත වසරවලදී නිවේදනය කළ වඩාත්ම සැලකිය යුතු යටිතල පහසුකම් ආයෝජනයන්ගෙන් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, සමකාලීන ඩිජිටල් බැංකු ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව සිය කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේ අධිෂ්ඨාන සහගත කැපවීමක් ද ප්‍රකාශ කරයි. මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය පුරා පාරිභෝගික අපේක්ෂාවන් සහ තරඟකාරී පීඩනයන් වේගයෙන් විකාශනය වෙමින් පවතින මෙවන් අවස්ථාවක, මෙතරම් විශාල පරිමාණයකින් හා ජාතික වශයෙන් එතරම් වැදගත්කමක් දරන ආයතනයක් සඳහා මෙය අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ.

මූලික බැංකු පද්ධති, ඕනෑම මූල්‍ය ආයතනයක කශේරු කඳ සේ ක්‍රියා කරමින්, පාරිභෝගික ගිණුම්, ගනුදෙනු, ණය සහ තැන්පතු ඇතුළු තීරණාත්මක දෛනික කටයුතු හසුරුවයි. යල් පැන ගිය පද්ධතියක් කාර්යක්ෂමතාවය අඩු කිරීමට, නිෂ්පාදන නව්‍යකරණය සීමා කිරීමට සහ බැංකු ඉහළ මෙහෙයුම් හා සයිබර් ආරක්ෂක අවදානම්වලට නිරාවරණය කිරීමට හේතු විය හැකිය.

නවීකරණය ඉලක්ක කරන ඉදිරි ප්‍රතිඵල

උත්ශ්‍රේණිගත කළ මූලික වේදිකාවකට ආයෝජනය කිරීම මගින් සිලෝන් බැංකුවට ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකින් ප්‍රයෝජන ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:

  • පාරිභෝගික ගනුදෙනු වේගවත් හා වඩාත් විශ්වාසජනක ලෙස සැකසීම
  • ඩිජිටල් බැංකු හැකියාවන් සහ ජංගම සේවාවන් වැඩිදියුණු කිරීම
  • දත්ත ආරක්ෂාව සහ නියාමන අනුකූලතාව තහවුරු කිරීම
  • පුළුල් ශාඛා ජාලය පුරා වැඩි මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාවයක්
  • තෙවන පාර්ශ්වීය මූල්‍ය තාක්ෂණ සපයන්නන් සමඟ වඩා හොඳ ඒකාබද්ධතාවයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු අංශයට ඇති වැදගත්කම

පුද්ගලයින්, ව්‍යාපාර සහ රජයේ ආයතන ඇතුළත් විශාල පාරිභෝගික පදනමක් භාර ගත් රාජ්‍ය බැංකුවක් ලෙස, සිලෝන් බැංකුවේ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය රටේ මූල්‍ය පරිසර පද්ධතිය සඳහා පුළුල් ඇඟවුම් දරයි. වඩාත් චලිතශීලී හා තාක්ෂණිකව දියුණු සිලෝන් බැංකුවක් සමාන පරිවර්තනයන් සලකා බලන රජයේ අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතනවලට ආදර්ශයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය.

ඩොලර් මිලියන දහයේ ආයෝජනය, ඩිජිටල් සූදානම තවදුරටත් විකල්ප කරුණක් නොව, අද දිනයේ බැංකු භූ දර්ශනය තුළ තිරසාර වර්ධනය සඳහා මූලික අවශ්‍යතාවක් බව බැංකුව හඳුනාගෙන ඇති බව ඉස්මතු කරයි.

දරුණු ආර්ථික කැළඹීමක් අනුභව කළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ක්‍රමයෙන් ස්ථාවර වෙමින් පවතින මෙවන් අවස්ථාවක මෙම නිවේදනය සිදු වන අතර, පුළුල් ජාතික ප්‍රකෘතිය හා සංවර්ධන ප්‍රයත්නවලට සහාය වීම සඳහා මූල්‍ය ආයතනයන් ක්‍රමයෙන් සිය පදනම් ශක්තිමත් කිරීමට ක්‍රියා කරමින් සිටී.

ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාලසීමාව සහ තාක්ෂණ වෙළෙන්දෙකු තෝරා ගැනීම සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට යාමත් සමඟ හෙළි කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අනුකූලතාව තහවුරු කිරීමට IMF රඳා පවතින්නේ ස්වාධීනyelämä විමර්ශනවල නොව ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ආයතනවල Sinhala

අනුකූලතාව තහවුරු කිරීමට IMF රඳා පවතින්නේ ස්වාධීනyelämä විමර්ශනවල නොව ශ්‍රී ලංකාවේ අභ්‍යන්තර ආයතනවල

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල පැහැදිලි කර ඇත්තේ, ක්‍රියාත්මක ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රගතිය ඇගයීමේදී ස්වාධීන විමර්ශන පැවැත්වීම වෙනුවට, ශ්‍රී ලංකාවේ…

02 Jul 2026 Discuss
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හිටුවයි Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හිටුවයි

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්‍යක්ෂ මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) සුරේෂ් සල්ලේ, තමන්ගේ නීතිඥවරුන්ගේ උපදෙස් ලැබීමෙන් අනතුරුව සිය උපවාස විරෝධතාවය අත්හිටුවා ඇති…

02 Jul 2026 Discuss
පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ජූලි 6 සිට ඉහළ යන බව ප්‍රවාහන අධිකාරීන් තහවුරු කරයි Sinhala

පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ජූලි 6 සිට ඉහළ යන බව ප්‍රවාහන අධිකාරීන් තහවුරු කරයි

ජාතික ප්‍රවාහන කොමිෂන් සභාව (NTC) සහ ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමිකරුවන්ගේ සංගමය (LPBOA) අතර ඇති කර ගත් එකඟතාවක් අනුව, ජූලි 6 වැනි සඳුදා සිට පෞද්ගලික බස් ගාස්තු ඉහළ…

02 Jul 2026 Discuss