ට්රම්ප් දෙවන ධුර කාලයේ පළමු වර්ෂයේදී ගුප්ත මුදල් ගනුදෙනුවලින් බිලියන ඩොලර් 1කට වැඩි ආදායමක් උපයා ගනී
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප් ධවල මන්දිරයට නැවත පිවිසි පළමු වර්ෂය තුළ ගුප්ත මුදල් සම්බන්ධ ව්යාපාරික කටයුතුවලින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට අධික ආදායමක් උපයා ගෙන ඇති බව 2025 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කළ අනිවාර්ය මූල්ය ප්රකාශනයන්ට අනුව හෙළි වී තිබේ.
පිටු 927කින් සමන්විත මෙම විස්තීර්ණ මූල්ය වාර්තාවෙන් අනාවරණය වූයේ, එම ආදායමෙන් සැලකිය යුතු කොටසක් — එනම් ඩොලර් මිලියන 635ක් පමණ — ට්රම්ප් නාමය සහිත මීම් කොයිනයකට සම්බන්ධ රොයල්ටි ගෙවීම් ලෙස ලැබී ඇති බවයි. එම ඩිජිටල් මුදල් ඒකකය එළිදැක්වීමෙන් පසු සිය වටිනාකමෙන් සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් අහිමි කරගෙන ඇත.
ගුප්ත මුදල් ක්ෂේත්රය සමඟ දැඩි ලෙස බැඳුණු ජනාධිපතිධුරයක්
මෙම ප්රකාශනය පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගෙන ඇති අතර, එමගින් ප්රමාණවත් ලෙස පැහැදිලි වන්නේ, වත්මන් ජනාධිපතිවරයා එම ක්ෂේත්රය පාලනය කරන ප්රතිපත්ති සකස් කරමිනුත්, අස්ථාවර ඩිජිටල් වත්කම් ලෝකය තුළ ප්රබල මූල්ය අවශ්යතා පවත්වාගෙන යන ආකාරයයි. ගුප්ත මුදල් නියාමනය කෙලින්ම ෆෙඩරල් රජයේ බලය යටතේ පැවතීම හේතුවෙන්, ගැටුම්කාරී අවශ්යතා පිළිබඳ සම්භාව්ය ප්රශ්න මතු කරමින් විවේචකයෝ කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
ට්රම්ප්ගේ නාම හිමිකම් රැගත් මෙම මීම් කොයිනය ආරම්භයේදී අති විශාල උනන්දුවක් ජනනය කළ නමුත්, ප්රවේශය වූ දා සිටම එහි වටිනාකම තියුණු ලෙස පහත වැටී ඇත. සුප්රසිද්ධ පුද්ගලයින් හෝ දේශපාලන සම්බන්ධකම් ඇසුරෙන් සිල්ලර ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කරගන්නා අනුමාන ඩිජිටල් ටෝකනවල සාමාන්ය ලක්ෂණයක් ලෙස මෙය හඳුනාගත හැකිය.
ආදායමේ විශාලත්වය ප්රශ්නාර්ථයට ලක් කරයි
ට්රම්ප්ගේ ගුප්ත මුදල් සම්බන්ධ ආදායමේ විශාලත්වය ඕනෑම මිනුමකින් ගත් කල අසාධාරණ ය. ඩිජිටල් වත්කම් ගනුදෙනුවලින් එකම වර්ෂයකදී ඩොලර් බිලියනයක ප්රතිලාභයක් ලැබීම, ඔහු නූතන ඉතිහාසයේ මූල්යමය වශයෙන් ක්රියාශීලීම රාජ්ය නායකයින් අතරට ගෙන ඒ ඇති අතර, ඔහුගේ පෞද්ගලික ව්යාපාර අධිරාජ්යය ගුප්ත මුදල් කර්මාන්තය සමඟ කෙතරම් ගැඹුරින් සම්බන්ධ වී ඇත්ද යන්නද එමගින් ඉස්මතු වේ.
ශ්රී ලාංකික නිරීක්ෂකයින් සඳහා, ප්රධාන ආර්ථිකයන්හි දේශපාලන පුද්ගලයින් ඉතා වේගයෙන් විකාශනය වන ඩිජිටල් මූල්ය පරිසරය හරහා ගමන් කරන — සහ සමහරවිට ප්රතිලාභ ලබා ගන්නා — ආකාරය පිළිබඳ ව්යක්ත අවබෝධයක් ලබාදෙන අතරම, ලොව පුරා නියාමකයෝ ක්ෂේත්රයේ වර්ධනයට සමනිලෙව ගමන් කිරීමට අරගල කරන තතු ද ඉදිරිපත් කරයි.
එක්සත් ජනපද නීතිය යටතේ අනිවාර්ය වුවද, මෙම මූල්ය ප්රකාශනය ස්වාධීන විගණනයකට යටත් නොවේ. එනම්, ඉදිරිපත් කෙරෙන සංඛ්යා ට්රම්ප් විසින්ම ඔහුගේ දේපළ හා ආදායම් ප්රභවයන් වෙනුවෙන් ප්රකාශ කළ අගයන් පිළිබිඹු කරයි.
මෙම අනාවරණයන් නිසා ට්රම්ප් පරිපාලනයේ ගුප්ත මුදල් නියාමනයට ගන්නා ප්රවේශය සහ ජනාධිපතිවරයාගේ ම කර්මාන්තයේ ඉරණම සමඟ ඇති සැලකිය යුතු මූල්ය සම්බන්ධය අතර ඇති සබඳතාව පිළිබඳ දැඩි සමීක්ෂණය තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.