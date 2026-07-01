ජූනි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යෑමට බලශක්ති හා ආහාර මිල ගණන් හේතු වේ
ශ්රී ලංකාවේ ක්ෂය වෙමින් පවතින මිල ගණන් සමඟ කරන සටන නව වර්ධනයකට ලක් වී ඇති අතර, ජූනි මාසයේ දී වාර්ෂික මූලික උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මෙය මැයි මාසයේ වාර්තා වූ 5.5% හා සැසඳීමේ දී කැපී පෙනෙන වැඩිවීමකි. මෙම ත්වරණය, ජීවන වියදම් පිළිබඳ බර ශ්රී ලාංකිකයන්ට, විශේෂයෙන් වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් දැනටමත් වෙහෙසට පත් පුද්ගලයන්ට, දිගටම දැඩි ලෙස බලපාමින් පවතින බව පෙන්නුම් කරයි.
ඉහළ යෑමට හේතු වන්නේ කුමක්ද?
උද්ධමනයේ ඉහළ යෑම බලශක්ති හා ආහාර යන ගෘහස්ථ ජීවිතයේ දී පහසුවෙන් මඟ හැරිය නොහැකි ක්ෂේත්ර දෙකේ දී වඩාත් තීව්ර ලෙස දැනෙයි. ඉන්ධන මිල ගණන් ප්රධාන පීඩනයක් ලෙස පැවතෙන අතර, පාරිභෝගිකයින් ඉන්ධනාගාරයකට හෝ විදුලි බිලකට මුහුණ දෙන සෑම අවස්ථාවකදීම ඒ බව ප්රත්යක්ෂ වේ. ඒ අතරම, සතිපතා සාප්පු යෑම දිවයිනේ පවුල් සඳහා ගෙවෙන්නට නොහැකි තරම් වේදනාකාරී අත්දැකීමක් බවට පත් කරමින් ගෘහ ආහාර බිල්පත් දිගටම ඉහළ යමින් ඇත.
මේවා සියුම් ආර්ථික සංඛ්යා නොවේ. ශ්රී ලාංකිකයන් මිලියන ගණනාවකට, මාසයක් තුළ 5.5% සිට 6.8% දක්වා වූ මෙම ඉහළ යෑම සෘජුවම ගැනුම් ශක්තිය අඩු වීමක් ලෙසත්, ගෙවීම් ලාම්පු ළඟ දුෂ්කර තේරීම් ලෙසත් මතු වෙයි.
දිගින් දිගටම පවතින අභියෝගය
මෑත වසරවල දී ඇති වූ දරුණු අර්බුදයෙන් පසු ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට රටේ පුළුල් උත්සාහයන් ගෙන යද්දීත්, ශ්රී ලංකාවේ උද්ධමන ගැටලුව කිසිසේත් විසඳී නොමැති බව නවතම දත්ත ඉස්මතු කරයි. දැනටමත් ක්රියාත්මක ඇති දුර්වල ආර්ථික යථා තත්ත්වයට හානි නොකරමින් මිල ගණන් ඉහළ යෑමට හේතු වන යටිපදනම් සාධකවලට මුහුණ දීමට ප්රතිපත්ති立案 කරුවන් හා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව අළුත් වූ පීඩනයකට මුහුණ දෙයි.
- ජූනි මාසයේ දී වාර්ෂික මූලික උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ ගියේය
- මෙය මැයි මාසයේ වාර්තා වූ 5.5% හා සංසන්දනය වේ
- බලශක්ති මිල ගණන් ප්රාථමික හේතුවක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත
- ආහාර මිල ගණන් දිගටම සැලකිය යුතු ඉහළ මිල පීඩනයක් එකතු කරයි
අනාගත දිශාව
මෙම ඉහළ යෑමේ ප්රවණතාව ජූලි මාසය හා ඉන් ඔබ්බට ද දිගටම පවතින්නේ දැයි, නැතහොත් ඉලක්කගත මැදිහත්වීම් මඟින් මිල ගණන් වර්ධනය යළිත් පාලනය කළ හැකිදැයි ආර්ථික විශේෂඥයින් හා වෙළඳපොල නිරීක්ෂකයින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. දැනට නම්, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය කරා වන ගමන දිගු හා අසමාන ඒකක් බව ජූනි සංඛ්යාලේඛන තියුණු ලෙස මතක් කර දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.