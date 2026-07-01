Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර චලිත ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකුව වාර්තා කරයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර චලිත ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකුව වාර්තා කරයි

2026 මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ බාහිර චලිත ගිණුම හිඟ තත්ත්වයට තවදුරටත් ඇද වැටී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) එම මාසය සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 194ක හිඟයක් වාර්තා කර ඇත. මෙය මූලිකවම වෙළෙඳ හිඟය පුළුල් වීම හේතුවෙන් සිදු වූවකි.

වෙළෙඳ අසමතුලිතතාව ප්‍රධාන සාධකය

CBSL විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම දත්තවලට අනුව, චලිත ගිණුම් තත්ත්වය පිරිහීමට ප්‍රධාන හේතුව වූයේ රටේ ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය දිනෙන් දින වර්ධනය වීමයි. ජාතියක් විදේශ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වියදම් කරන මුදල් ප්‍රමාණය, අපනයනයෙන් ලැබෙන ආදායම ඉක්මවා යන විට වෙළෙඳ හිඟයක් ඇති වන අතර, එය සමස්ත ගෙවීම් ශේෂය මත පීඩනය ඇති කරයි.

මෑත වර්ෂවල ඇති වූ දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව පුළුල් ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ හා ස්ථාවරීකරණ ප්‍රයත්නයන් ගෙන යමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, මෙම තත්ත්වය රටේ බාහිර අංශය සඳහා සංකීර්ණ පරිසරයක් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.

පසුබිම හා ඇඟවුම්

චලිත ගිණුම් හිඟය පුළුල් වීම ශ්‍රී ලංකා රුපියල මත අවප්‍රමාණ පීඩනයක් ඇති කළ හැකි අතර, මෙම ප්‍රවණතාව ඉදිරි මාසවලදීද දිගටම පවතින්නේ නම් රටේ විදේශ සංචිත තත්ත්වයට ද බලපෑම් ඇති විය හැකිය. වෙළෙඳ අසමතුලිතතාවය සමතලා කිරීමට සාම්ප්‍රදායිකව වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන සංචාරක ආදායම් හා විදේශ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ සැලකිල්ලට ගෙන, ඉදිරි මාසවලදී හිඟය අඩු වේද යන්න ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමේ තම පුළුල් කාර්යභාරයේ කොටසක් ලෙස CBSL බාහිර අංශ ප්‍රවණතාවයන් දිගටම අධීක්ෂණය කරමින් සිටී.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලාංකික ඩ්‍රෝන් නිර්මාතෘ ආයතනය වන Scouts රුපියල් බිලියන 1.6ක් වටිනාකමකින් නව අරමුදල් වටයක් සාර්ථකව අවසන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික ඩ්‍රෝන් නිර්මාතෘ ආයතනය වන Scouts රුපියල් බිලියන 1.6ක් වටිනාකමකින් නව අරමුදල් වටයක් සාර්ථකව අවසන් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය බුද්ධිමත් ඩ්‍රෝන් හා රොබෝටික්ස් සමාගම වන Scouts, රුපියල් බිලියන 1.6ක් වටිනාකමක් සහතික කරගනිමින් නව ආයෝජන වටයක් සාර්ථකව අවසන් කර ඇත — මෙය,…

01 Jul 2026 Discuss
ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යෑමට බලශක්ති හා ආහාර මිල ගණන් හේතු වේ Sinhala

ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යෑමට බලශක්ති හා ආහාර මිල ගණන් හේතු වේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂය වෙමින් පවතින මිල ගණන් සමඟ කරන සටන නව වර්ධනයකට ලක් වී ඇති අතර, ජූනි මාසයේ දී වාර්ෂික මූලික උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. මෙය මැයි මාසයේ…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ිරිහිලිය හා දිගුකාලීන වර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යෑමට ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ය立直ිරිහිලිය හා දිගුකාලීන වර්ධනය ඉදිරියට ගෙන යෑමට ලෝක බැංකුව මිලියන 150ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 150ක සුවිශේෂී මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන පැකේජයක් ලෝක බැංකුව අනුමත කර ඇති අතර, එය රටේ ආර්ථික ගමන් මග අර්බුද ස්ථාවරකරණයෙන්…

01 Jul 2026 Discuss