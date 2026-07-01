2026 මැයි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ බාහිර චලිත ගිණුම් හිඟය තවදුරටත් පුළුල් වෙයි — මහ බැංකුව වාර්තා කරයි
2026 මැයි මාසයේ ශ්රී ලංකාවේ බාහිර චලිත ගිණුම හිඟ තත්ත්වයට තවදුරටත් ඇද වැටී ඇති අතර, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) එම මාසය සඳහා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 194ක හිඟයක් වාර්තා කර ඇත. මෙය මූලිකවම වෙළෙඳ හිඟය පුළුල් වීම හේතුවෙන් සිදු වූවකි.
වෙළෙඳ අසමතුලිතතාව ප්රධාන සාධකය
CBSL විසින් නිකුත් කරන ලද නවතම දත්තවලට අනුව, චලිත ගිණුම් තත්ත්වය පිරිහීමට ප්රධාන හේතුව වූයේ රටේ ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය දිනෙන් දින වර්ධනය වීමයි. ජාතියක් විදේශ භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා වියදම් කරන මුදල් ප්රමාණය, අපනයනයෙන් ලැබෙන ආදායම ඉක්මවා යන විට වෙළෙඳ හිඟයක් ඇති වන අතර, එය සමස්ත ගෙවීම් ශේෂය මත පීඩනය ඇති කරයි.
මෑත වර්ෂවල ඇති වූ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ හා ස්ථාවරීකරණ ප්රයත්නයන් ගෙන යමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේ, මෙම තත්ත්වය රටේ බාහිර අංශය සඳහා සංකීර්ණ පරිසරයක් ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
පසුබිම හා ඇඟවුම්
චලිත ගිණුම් හිඟය පුළුල් වීම ශ්රී ලංකා රුපියල මත අවප්රමාණ පීඩනයක් ඇති කළ හැකි අතර, මෙම ප්රවණතාව ඉදිරි මාසවලදීද දිගටම පවතින්නේ නම් රටේ විදේශ සංචිත තත්ත්වයට ද බලපෑම් ඇති විය හැකිය. වෙළෙඳ අසමතුලිතතාවය සමතලා කිරීමට සාම්ප්රදායිකව වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන සංචාරක ආදායම් හා විදේශ ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ විදේශ විනිමය ප්රේෂණ සැලකිල්ලට ගෙන, ඉදිරි මාසවලදී හිඟය අඩු වේද යන්න ප්රතිපත්ති立案කරුවන් හා ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ දේශීය ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමේ තම පුළුල් කාර්යභාරයේ කොටසක් ලෙස CBSL බාහිර අංශ ප්රවණතාවයන් දිගටම අධීක්ෂණය කරමින් සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.