රුපියල් ලක්ෂ 12 ක් වූ කාර් පොරොන්දු දී දැන් බතල් වශයෙන් සහල් විකුණන රජය ගැන නාමල් දැඩි ලෙස ප්රහාර එල්ල කරයි
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්රීලපෙ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී නාමල් රාජපක්ෂ, වත්මන් රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද මහත්වූ ආර්ථික පොරොන්දු ඉටු කිරීමට අපොහොසත් වූ බව සහ ඒ වෙනුවට රටේ දැඩිවෙමින් පවතින දුෂ්කරතාවයේ සංකේතයක් ලෙස ඔහු විස්තර කළ ක්රියාමාර්ගවලට යොමු වී ඇති බව චෝදනා කරමින් රජයට දැඩි ප්රහාරයක් එල්ල කර ඇත.
කාර් පොරොන්දු සිට ණයට සහල් දක්වා
රාජපක්ෂ, රජය ශ්රී ලාංකික මහජනතාවට ලබා දුන් පොරොන්දු සහ අවසානයේ සත්යවශයෙන් ම ලබා දුන් දේ අතර කැපී පෙනෙන වෙනසක් ඉස්මතු කළේය. දීර්ඝ ආර්ථික අර්බුදයෙන් සහනයක් බලාපොරොත්තු වූ බොහෝ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් සිත් සසල කළ, රුපියල් ලක්ෂ 12 ක මිලකට ටොයොටා විට්ස් වාහන ලබා ගැනීමේ හැකියාව පුරවැසියන්ට ලබා දෙන බව රජය ප්රතිඥා දී තිබූ බව ඔහු සඳහන් කළේය.
ඒ වෙනුවට, ශ්රීලපෙ මන්ත්රීවරයා පෙන්වා දුන්නේ, රජය දැන් අවසාන ගෙවීම් ක්රමයකට අනුව සහල් මිලට ගැනීමට පුරවැසියන්ට ඉඩ සලසන යෝජනා ක්රමයක් ක්රියාවට නංවන බවත්, රජය කළ ඉහළ පොරොන්දු වලින් කොතරම් දුරකට අඩු ව ඇත්ද යන්නේ සංකේතයක් ලෙස ඔහු එය සංලක්ෂිත කළ බවත්ය.
රුපියල් ලක්ෂ 12 ක විට්ස් කාර් පොරොන්දු දී ආ රජය දැන් ණයට සහල් දෙමින් සිටී. ශ්රී ලාංකිකයන් අද ජීවත් වන යථාර්ථය එයයි.
ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ විපක්ෂ පීඩනය තීව්ර වේ
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වේගය හා දිශානතිය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ පෙළේ වර්ධනය වෙමින් පවතින කලකිරීම මෙම අදහස් පිළිබිඹු කරයි. ජීවන වියදම හා ගොනු ගසා සිටින සාමාන්ය පවුල් වෙත ව්යාප්ත වත් ප්රතිලාභ තවමත් ළඟා වී නොමැති බව විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, රජය ප්රගතියේ ලකුණු ලෙස සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ දර්ශකවලට යොමු වී ඇති අතරිනි.
රාජපක්ෂගේ ප්රකාශ, දේශපාලන වාග් වහරෙහි සහ භූමි මට්ටමේ යථාර්ථය අතර පුළුල් වෙමින් පවතින පරතරයක් ලෙස ඔහු විස්තර කරන දෙය සම්බන්ධයෙන් පාලන රජය වගකිව යුතු ය යන, පුළුල් විපක්ෂ ආඛ්යානයේ කොටසකි.
- ටොයොටා විට්ස් වැනි ජනප්රිය වාහන ආකෘති ඇතුළු සහනදායී වාහන ආනයනයන් අඩු මිලකට ලබා ගත හැකි බවට රජය ප්රතිඥා දී තිබිණි.
- අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් මත දිගින් දිගටම පවතින ආර්ථික පීඩනය මධ්යයේ ආහාර සුරක්ෂිතතා පියවරක් ලෙස සහල් අලෙවි කිරීමේ ණය ක්රමයක් හඳුන්වා දී ඇත.
- ශ්රීලපෙ පාර්ලිමේන්තුවේ ප්රධාන විපක්ෂ බලවේගයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, රජයේ ආර්ථික ප්රතිපත්තිය නිතර ප්රශ්නකරමින් සිටී.
2022 වර්ෂයේ අභූතපූර්ව අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වය කරා ගමන් කරද්දී, ජනතාව තම දෛනික ජීවිතයේ අර්ථවත් දියුණුවක් බලාපොරොත්තු වන විශේෂයෙන් ම, රජයේ ප්රතිපත්තියේ ප්රමාණාත්මකභාවය සහ සාධාරණත්වය පිළිබඳ විවාද තීව්ර වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.