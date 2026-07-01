Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් කිහිපයක් සහ දිස්ත්‍රික්ක පුරා පුළුල් වැසි අනාවැකි කියයි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් කිහිපයක් සහ දිස්ත්‍රික්ක පුරා පුළුල් වැසි අනාවැකි කියයි

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 01 දිනය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක වැසිමය කාල පීරිතු දිවා කාලය පුරාම ඇතිවිය හැකි බවට නේවාසිකයන් අනතුරු අඟවා ඇත.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

බදාදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, දිවයිනේ පුළුල් ප්‍රදේශ පුරා වැසි වරින් වර ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • බස්නාහිර පළාත
  • සබරගමුව පළාත
  • වයඹ පළාත
  • ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
  • මාතර දිස්ත්‍රික්කය
  • මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය

ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකිය

සාමාන්‍ය වැසිවලට අමතරව, බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ කිහිපයක ගිගුරුම් සහිත වැසිද ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දී ඇත. මෙම ප්‍රදේශවල නේවාසිකයන් දිවා කාලය පුරාම වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව විමසිලිමත්ව සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

සඳහන් කළ පළාත් සහ දිස්ත්‍රික්කවල ගමන් කරන හෝ එළිමහන් කටයුතුවල නියැලෙන අයට විශේෂයෙන්, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම නිවේදනවලට අවධානය යොමු කර අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස මහජනයාට දන්වා සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

මාලබේ දානශාලාවක පෝලිම් ආරවුලක් ප්‍රචණ්ඩත්වයට හැරෙයි — නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

මාලබේ දානශාලාවක් අසල තරුණයෙකුට එල්ල වූ ප්‍රචණ්ඩ පහරදීමක් සම්බන්ධයෙන් නව යොවුන් වියේ පසුවන සිදුවත් පස් දෙනෙකු පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන්…

01 Jul 2026 Discuss
ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි Sinhala

ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 200ක හදිසි ආධාර අනුමත කරයි

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩිත්වා ආපදාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සහ යළි ඉදිකිරීමේ කටයුතු සඳහා සහාය වීමට ඩොලර් මිලියන 200ක සුවිශේෂී හදිසි ආධාර…

01 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 2026 ජූනි මාසයේ තුන් අවුරුදු ඉහළම අගයට ළඟා වෙමින් මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිමුඛ වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය 2026 ජූනි මාසය වන විට වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම මට්ටමට ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ඉලක්ක පථයේ ඉහළ සීමාවට ළඟා වෙමින්…

01 Jul 2026 Discuss