කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පළාත් කිහිපයක් සහ දිස්ත්රික්ක පුරා පුළුල් වැසි අනාවැකි කියයි
කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව 2026 ජූලි 01 දිනය සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය නිකුත් කරමින්, පළාත් සහ දිස්ත්රික්ක කිහිපයක වැසිමය කාල පීරිතු දිවා කාලය පුරාම ඇතිවිය හැකි බවට නේවාසිකයන් අනතුරු අඟවා ඇත.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
බදාදා පෙරවරු 5.30 ට නිකුත් කරන ලද අනාවැකියට අනුව, දිවයිනේ පුළුල් ප්රදේශ පුරා වැසි වරින් වර ඇතිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- බස්නාහිර පළාත
- සබරගමුව පළාත
- වයඹ පළාත
- ගාල්ල දිස්ත්රික්කය
- මාතර දිස්ත්රික්කය
- මහනුවර දිස්ත්රික්කය
- නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය
ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකිය
සාමාන්ය වැසිවලට අමතරව, බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ කිහිපයක ගිගුරුම් සහිත වැසිද ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දී ඇත. මෙම ප්රදේශවල නේවාසිකයන් දිවා කාලය පුරාම වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව විමසිලිමත්ව සිටින ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
සඳහන් කළ පළාත් සහ දිස්ත්රික්කවල ගමන් කරන හෝ එළිමහන් කටයුතුවල නියැලෙන අයට විශේෂයෙන්, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවේ නවතම නිවේදනවලට අවධානය යොමු කර අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස මහජනයාට දන්වා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.