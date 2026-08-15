Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාවල ප්‍රහාරයකින් තරුණයෙකු මියයයි, වෙලිකඩ පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාවල ප්‍රහාරයකින් තරුණයෙකු මියයයි, වෙලිකඩ පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි

වෙලිකඩ පොලිස් කොට්ඨාසයට අයත් නාවල ප්‍රදේශයේ සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් අවුරුදු 27ක තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

මෙම මාරාන්තික සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එය ප්‍රදේශයේ ප්‍රචණ්ඩ අපරාධ ඉහළ යාම පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.

නිල වශයෙන් හඳුනාගැනීම තවමත් නිකුත් කර නොමැති මෙම පීඩිතයා, ප්‍රහාරයේදී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇත. ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ සැකකරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව හා සිදුවීම සඳහා වූ හේතු ඇතුළු සිද්ධිය වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශකයන් විසින් තවමත් හෙළි කර නොමැත.

වෙලිකඩ පොලිස් කොට්ඨාසය දැනට මෙම නඩුව හසුරුවමින් සිටින අතර, නිලධාරීන් සිදුවීමේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටිති. සිදුවීම සම්බන්ධ තොරතුරු දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් ව පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

විමර්ශනය ඉදිරියට ප්‍රගතිශීලී වන විට වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දේව්දත් පඩිකල්ගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාව තලා දමමින් ඉන්දියාව තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි Sinhala

දේව්දත් පඩිකල්ගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාව තලා දමමින් ඉන්දියාව තම ආධිපත්‍යය තහවුරු කරයි

පඩිකල් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තම පැමිණීම නිවේදනය කරයි තරුණ වම්හස්ත පිතිකරු දේව්දත් පඩිකල් විසින් ලංකාවේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය අධිකාරය හා ශෛලියෙන් ගසා කෑමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
පාඩික්කල්ගේ අණදෙන ශතකය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව ආධිපත්‍යය සඳහා සූදානම් කරයි Sinhala

පාඩික්කල්ගේ අණදෙන ශතකය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව ආධිපත්‍යය සඳහා සූදානම් කරයි

පාඩික්කල් දීප්තිමත් ලෙස බැබළෙද්දී ඉන්දියාව පාලනය අත්පත් කරගනී ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනයේදී ඉන්දියාව තම ශක්තිය ප්‍රකාශ කළ අතර, තරුණ වම්හස්ත…

15 Aug 2026 Discuss
පදික්කල්ගේ ඓතිහාසික මුල් ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව ආධිපත්‍යට Sinhala

පදික්කල්ගේ ඓතිහාසික මුල් ටෙස්ට් සියය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ඉන්දියාව ආධිපත්‍යට

ඉන්දීය පිතිකරු දේව්දත් පදික්කල් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව තමාගේ මුල් ටෙස්ට් සතකය සම්පූර්ණ කරමින් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයට තම නම කැටයම් කළේය. මෙය දශක දෙකකට අධික කාලයක්…

15 Aug 2026 Discuss