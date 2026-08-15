නාවල ප්රහාරයකින් තරුණයෙකු මියයයි, වෙලිකඩ පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කරයි
වෙලිකඩ පොලිස් කොට්ඨාසයට අයත් නාවල ප්රදේශයේ සිදු වූ ප්රචණ්ඩ ප්රහාරයකින් අවුරුදු 27ක තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
මෙම මාරාන්තික සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, එය ප්රදේශයේ ප්රචණ්ඩ අපරාධ ඉහළ යාම පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති කර තිබේ.
නිල වශයෙන් හඳුනාගැනීම තවමත් නිකුත් කර නොමැති මෙම පීඩිතයා, ප්රහාරයේදී සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් මිය ගොස් ඇත. ප්රහාරයට සම්බන්ධ සැකකරුවන්ගේ සංඛ්යාව හා සිදුවීම සඳහා වූ හේතු ඇතුළු සිද්ධිය වටා ඇති තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශකයන් විසින් තවමත් හෙළි කර නොමැත.
වෙලිකඩ පොලිස් කොට්ඨාසය දැනට මෙම නඩුව හසුරුවමින් සිටින අතර, නිලධාරීන් සිදුවීමේ සම්පූර්ණ තත්ත්වය තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටිති. සිදුවීම සම්බන්ධ තොරතුරු දන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉදිරිපත් ව පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
විමර්ශනය ඉදිරියට ප්රගතිශීලී වන විට වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.