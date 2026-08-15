පිව් පර්යේෂණ මධ්යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්රී ලංකාව ලෝකයේ ප්රථම ස්ථානයට
රටවල් 36ක් හරහා පිව් පර්යේෂණ මධ්යස්ථානය (Pew Research Centre) විසින් සිදු කරන ලද ඓතිහාසික සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ, ඉන්දියාව කෙරෙහි ලෝකයේ ඕනෑම රටකට වඩා හිතකාමී ආකල්ප දරන්නේ ශ්රී ලංකාව බවත්, එය අසල්වැසි දෙරට අතර පවතින දීර්ඝකාලීන සබඳතාවන් තවදුරටත් තහවුරු කරන බවත්ය.
ජනමතයෙහි පිළිබිඹු වන ඓතිහාසික බැඳීම
පිව් පර්යේෂණ මධ්යස්ථානයේ පුළුල් ගෝලීය මත විමසුම් ව්යායාමයෙන් ලබාගත් මෙම සොයාගැනීම් අනුව, ඉන්දියාවේ ජාත්යන්තර ප්රතිරූපය සමස්තයක් ලෙස ඍණාත්මක ප්රතිරූපයට වඩා ධනාත්මක ලෙස පවතී. එහෙත්, සමීක්ෂණයට ඇතුළත් රටවල් 36 අතරින් ඉන්දියාව සඳහා ඉහළම හිතකාමී ශ්රේණිගත කිරීම සටහන් කිරීමෙන් කැපී පෙනෙන්නේ ශ්රී ලංකාවය.
ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර සියවස් ගණනක් පැරණි සංස්කෘතික, ආගමික හා ආර්ථික සබඳතා පවතින බැවින්, මෙම ප්රතිඵල බොහෝ නිරීක්ෂකයන් ආශ්චර්යයට පත් නොකරනු ඇත. පොදු බෞද්ධ උරුමයේ සිට ශක්තිමත් වෙළඳ හා රාජ්ය තාන්ත්රික සබඳතා දක්වා, දෙරට දිගු කලක් තිස්සේ අන්යෝන්ය යැපීම හා ඓතිහාසික සමීපත්වය මත ගොඩනැගුණු සම්බන්ධතාවක් පවත්වාගෙන ආ බව පැහැදිලිය.
සමීක්ෂණය හෙළිදරව් කරන්නේ කුමක්ද?
- අධ්යයනයට ඇතුළත් රටවල් 36 අතරින් ඉන්දියාව සඳහා ඉහළම ධනාත්මක ශ්රේණිගත කිරීම සටහන් කළේ ශ්රී ලංකාවය.
- සමීක්ෂණයට ඇතුළත් රටවල් බහුතරයක් හරහා ඉන්දියාවේ ගෝලීය ප්රතිරූපය පුළුල් ලෙස හිතකාමී ලෙස පැවතිණි.
- ජනමත හැඟීම් අතින් ඉන්දියාවේ ළඟම හා වඩාත්ම සහාය දක්වන අසල්වැසියා ලෙස ශ්රී ලංකාවේ සුවිශේෂ ස්ථානය මෙම සමීක්ෂණය ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකා-ඉන්දීය සබඳතාවලට ඇති වැදගත්කම
ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තුළ මුහුණ දුන් දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් සුවය ලබමින් සිටින මෙම අවස්ථාවේදී, ඉන්දීය සහාය මත ශ්රී ලංකාව දිනෙන් දින රඳා සිටීම නිසා සමීක්ෂණ ප්රතිඵල විශේෂ බරක් දරයි. දූපත් රාජ්යයට ඉන්ධන, ඖෂධ, ආහාර සහාය සහ ආර්ථික ජීවන රේඛා සපයමින් රට ස්ථාවර කිරීමට දායකවීමෙන් ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවේ ස්ථිරතම හවුල්කරුවන් අතරින් කෙනෙකු බවට පත්ව ඇත.
පිව් සමීක්ෂණයේ ශ්රී ලංකාවේ ඉහළම ශ්රේණිගත කිරීම පිළිබිඹු කරන්නේ රාජ්ය තාන්ත්රික සුහදශීලිත්වය පමණක් නොව, සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන් තම ළඟම අසල්වැසියා කෙරෙහි දක්වන සැබෑ උණුසුම් හැඟීමයි.
2022 ශ්රී ලංකා ආර්ථික කඩාවැටීමේදී ඉන්දියාව ඉක්මනින් හා විශාල ලෙස දැක්වූ සහාය දූපතේ ජනතාවගේ සුහදශීලිත්වය සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් කර ඇති බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙති. ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත කිට්ටුවටම ක්ෂය වී ගිය අවස්ථාවේදී නවදිල්ලිය බිලියන ගණනාවක ණය මාර්ග දිගු කරන ලදී; අත්යාවශ්ය භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා ද පහසුකම් සලසා දෙන ලදී.
දේශපාලනයට ඔබ්බෙන් ගොඩ නැගී ඇති සම්බන්ධතාවක්
දේශපාලන හා ආර්ථික ක්ෂේත්රයෙන් ඔබ්බට, ශ්රී ලංකා-ඉන්දීය සම්බන්ධතාව පාල්ක් සමුද්ර සන්ධියේ දෙපස ජීවත්වන මිලියන ගණනාවක් පුරවැසියන්ට ඉතාමත් පෞද්ගලිකය. පවුල් බැඳීම්, පොදු ආගමික වන්දනා ගමන්, සංස්කෘතික හුවමාරු සහ වර්ධනයවෙමින් පවතින සංචාරක ජාලය, ශ්රී ලාංකිකයන් ඉන්දියාව කෙරෙහි ප්රකාශ කරන උණුසුම් හැඟීමට දායක වෙයි.
මෑත වසරවලදී ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවේ යටිතල පහසුකම් ආයෝජනයද වේගවත් කර ඇත; පුනර්ජනනීය බලශක්ති, වරාය සංවර්ධනය හා දුම්රිය නවීකරණය ඇතුළු ප්රධාන ව්යාපෘති මගින් දැනටමත් බහුකාර්ය හවුල්කාරිත්වයට තවත් මාත්රාවන් එකතු වෙමින් ඇත.
කොළඹ හා නවද
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.