ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්යාව 91,000 ඉක්මවයි
ශ්රී ලංකාව මේ වර්ෂයේ දරුණු ඩෙංගු රෝග පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්ය දත්තවලට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්යාව 91,000 ඉක්මවා ඇති අතර මරණ සංඛ්යාව 68 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.
උත්සන්න වෙමින් පවතින පොදු සෞඛ්ය හදිසි අවස්ථාවක්
දිවයිනේ මෙතෙක් ඩෙංගු රෝගීන් 91,346 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර, රටේ සෞඛ්ය සේවා ක්රමය මත දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල කරන මෙම මදුරු මගින් පැතිරෙන රෝගයේ කලකිරවනසුළු චිත්රයක් ඉදිරිපත් වෙයි. මෙම වර්ෂයේ ඩෙංගු රෝගයට හේතු වූ මරණ 68 ක් වෛද්ය වෘත්තිකයන් සහ පොදු සෞඛ්ය බලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලට තුඩු දී ඇත.
රෝගය වැළඳීමෙන් මිය ගිය ඩෙංගු රෝගීන්ගේ අනුපාතය මනින රෝග මාරකතා අනුපාතය, වෛරසයේ පැතිරීම මැඩ පවත්වා ගැනීමට කටයුතු කරන සෞඛ්ය නිලධාරීන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන ප්රධාන දර්ශකයක් ලෙස දිගටම පවතී.
ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වයන් තුළ සෝදාපාලු වන රෝගයක්
Aedes මදුරුවාගේ දෂ්ටනය මගින් පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, ශ්රී ලංකාව සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ සැලකිය යුතු පොදු සෞඛ්ය අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. උණුසුම් උෂ්ණත්වය, අධික වර්ෂාපාතය සහ නාගරික හා අර්ධ නාගරික පරිසරයේ එකතු වී තිබෙන ජලය, වෛරසය පතුරු වන මදුරුවා සඳහා ආදර්ශමත් බෝවීමේ තත්ත්වයන් නිර්මාණය කරයි.
- ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ අතරට දැඩි උණ, දරුණු හිසරදය, සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව සහ සමේ කුෂ්ඨ ඇතිවීම ඇතුළත් වේ.
- දරුණු අවස්ථාවල ඩෙංගු රක්තපාත උණ දක්වා වර්ධනය විය හැකි අතර, නොකඩවා ප්රතිකාර නොකළ හොත් එය ජීවිතය තර්ජනයට ලක් කළ හැකිය.
- මරණ අනුපාතය අඩු කිරීමේදී කල්තබා වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතා 結ිය වේ.
පොදු සැලකිල්ල සහ දැනුවත්භාවය සඳහා ඇරයුම
සෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් නිවාස අවට මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන ඉවත් කිරීමටත්, ඩෙංගු රෝග ලක්ෂණ මතු වුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීමටත් මහජනතාවට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත.
Aedes මදුරුවන් වඩාත් ක්රියාශීලී වන අලුයම් කාලය සහ සවස් යාමය විශේෂයෙන් සැලකිල්ලට ගනිමින්, රැඳී ඇති ජලය රැස් වන භාජන හිස් කිරීමටත්, මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීමටත්, ආරක්ෂිත ඇඳුම් 착용 කිරීමටත් පදිංචිකරුවන්ට උපදෙස් ලබා දෙනු ලබයි.
වර්ෂය ගෙවී යත්ම, තත්ත්වය තවදුරටත් නරක අතට හැරීමට පෙර ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම සීමා කිරීමේ සාමූහික වගකීම භාර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ප්රජාවන්ට, ප්රාදේශීය රාජ්ය ආයතනවලට සහ පුද්ගලයන්ට දැඩි ලෙස 촉구 කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.