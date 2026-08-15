ශ්රී ලංකාවට එරෙහි ගාලු ටෙස්ට් තරගයේදී ජයිස්වාල්ගේ අමුතු රන් අවුට් එකින් ඉන්දියාව කම්පනයට
ගාලු ටෙස්ට් තරගය මධ්යයේ පිටියේ අසාමාන්ය ව්යාකූලත්වයක් මතු වූ අතර, ඉන්දීය තරග විවෘතකරු යශස්වි ජයිස්වාල්, මෑත කාලීන ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාවේ දක්නට ලැබුණු වඩාත්ම අසාමාන්ය රන් අවුට් සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස ක්ෂේත්රයෙන් ඉවත් වූ අතර, ඔහුගේ ක්රීඩා සහකරු කේඑල් රාහුල් මෙන්ම සමස්ත ඉන්දීය කඳවුරම දෘශ්යමාන ව කම්පනයට පත් කළේය.
දඬු දෙක අතර අරාජිකත්වය
ක්රිකට් රසිකයන් හා විචාරකයන් අතර ශීඝ්රයෙන් පුළුල් අවධානයක් ඇද ගත් මෙම සිදුවීමේදී, ජයිස්වාල් සහ රාහුල් අතර පිටිය මැදදී සන්නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටිණි. පළපුරුදු පිතිකරුවන් දෙදෙනෙකු අතර සාමාන්ය හුවමාරුවක් ලෙස පෙනුණු දෙය අවුල් ජාලයකට පරිවර්තනය වූ අතර, ක්රීඩාංගණයේ සිටි හෝ නිවෙස්වල රූපවාහිනිය ඉදිරිපිට සිටි කිසිවෙකුට පූර්වෝපලබ්ධියකින් නොසිතූ ආකාරයට ජයිස්වාල් රන් අවුට් විය.
ක්රීඩාවෙන් ඉවත් වීම ඉන්දියාවේ ඉනිමට සැලකිය යුතු පරාජයක් ලෙස පිළිගැනෙන අතර, ව්යාකූලත්වය ඇති වීමට පෙර ජයිස්වාල් ක්රීඩා ගොනේ දක්ෂ ලෙසම ක්රීඩා කරමින් සිටියේය. මෑත කාලීනව ඉන්දියාවේ දක්ෂතම පිතිකරුවන් අතරට ඇතුළත් වූ ව්වාර්ෂික වම් අතේ ක්රීඩකයාට, ඔහු නැවතීමේ රේඛාවෙන් ඉතා ඈතින් සිටියදී ගොන් ඇණ ඉවත් කිරීම නිරාශාවෙන් නරඹා සිටීමට ඉරණම් කෙරිණි.
රාහුල් පිළිතුරු සෙවීමේ
අනිෂ්ට මෙම මොහොතේ අදිතිකරු දඬුවෙල් ප්රාන්තයේ සිටි කේඑල් රාහුල්ද සිදුවීම් මාලාව ගැන සමානවම විස්මිත ව පෙනෙමින් සිටියේය. ක්ෂණික ටෙලිවිෂන් කැමරාවල ඉන්දීය ඩගවුටේ ව්යාකූලත්වයේ ඡායා රූ රැගෙන ඇති අතර, ජ්යෙෂ්ඨ පිතිකරු ක්ෂේත්ර නිෂ්කාශනයේ යථාර්ථය ස්ථාපිත වෙද්දී ක්ෂණිකව නිශ්චලව සිටියේය.
බොහෝ විට පීඩනය යටතේ සන්නිවේදනය කඩා වැටීමෙන් හෝ වැරදි තක්සේරු කිරීමෙන් ඇති වන මෙවැනි රන් අවුට් ව්යාප්ත, ටෙස්ට් ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ඉතා මිල අධික විය හැක. ගාලු පිටිය සිය භ්රාමකයන් සන්හිඳවාලන ඉඟිලෙන ත්වරිතය සඳහා ප්රසිද්ධ ස්ථානයක් ද ඇති නිසා, ඒ ස්ථලයේ හවුල් ගොඩ නැගීම ඉතා තීරනාත්මකය.
ඉන්දියාවේ ව්යාපාරයට අසනීපකාරී පසුබෑමක්
ස්පින් සහිත තත්ත්වයන් නිසා සංචාරක කණ්ඩායම්වලට සැලකිය යුතු අභියෝග ඉදිරිපත් කළ ඓතිහාසික ස්ථානයක් වන ගාලු ක්රීඩා ගොනේ ඉන්දියාවේ පිතිකරු ප්රයත්නයට ක්ෂේත්ර නිෂ්කාශනය අනපේක්ෂිත ගැටළුවක් ද එකතු කළේය. මෙම ගොනේ ශ්රී ලංකාවේ ගෙදරදී වාසිය ස්ථාපිතව ඇති අතර, සංචාරකයන් විසින්ම සිදු කර ගන්නා කිසිදු හානියක් තරගාවලිය ජය ගැනීම තවදුරටත් දුෂ්කර කරනු ඇත.
සිදුවීමෙන් පසු උප මහාද්වීපයෙන් ක්රිකට් රසිකයන් විශාල සංඛ්යාවක් සමාජ මාධ්ය වෙත යොමු වූ අතර, අමුතු රන් අවුට් ව්යාකූල දර්ශනාවලිය ඉක්මනින් ව්යාප්ත වූ අතර ඉන්දියාවේ ප්රධාන ලකුණු ළඟා කර ගැනීමේ ශ්රේෂ්ඨ ක්රීඩකයන් දෙදෙනෙකු අතර සන්නිවේදනය කඩා වැටීම පිළිබඳ විවාදයක් ඇති කළේය.
ගාලු ටෙස්ට් තරගය දෙරට්ටේ ආශාවෙන් ඉදිරිපස ජනතාවගේ දැඩි අවධානය යටතේ ඉදිරියට යාම සමඟ, ඉන්දියාව ශීඝ්රයෙන් නිවාඩු ලබාගෙන සිදු වූ දෙය පිටු දකිනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.