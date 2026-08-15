Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ සංරක්ෂණ කටයුතුවල මුල් තැන ගන්නා සන් සියාම් පාසිකුඩා

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ සංරක්ෂණ කටයුතුවල මුල් තැන ගන්නා සන් සියාම් පාසිකුඩා

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ ස්වාභාවික සුන්දරත්වයෙන් අනූන පාසිකුඩා වෙරළ ඉවුරේ අගිස්සෙහි පිහිටි සන් සියාම් පාසිකුඩා හෝටලය, සුඛෝපභෝගී නිවාඩු නිකේතනයක් ලෙස ඔබ්බට ගොස්, ස්වකීය පරිසරයේ කැපවූ භාරකරුවෙකු ලෙස ප්‍රතිරූපය ගොඩ නගා ගෙන ඇත.

ආග්‍රශීලත්වයෙන් ඔබ්බට දිවෙන කැපවීමක්

නිල් දිය රළු, සියුමැලි සුදු වැලි තලා සහ ලෝකයේ ඕනෑම තරගකාරී හෝටලයකට සරිලන පහසුකම් සඳහා ප්‍රකට වුවද, සන් සියාම් පාසිකුඩා මෑත වසරවලදී පාරිසරික ස්ථිරසාර ප්‍රතිපත්ති හා සමාජ වගකීම කෙරෙහි දැක්වූ කැපවීම නිසා වැඩිදුර අවධානයට ලක් වී ඇත. මෙම ආයතනය සංරක්ෂණය ස්වකීය මෙහෙයුම්වල මූලික අංගයක් ලෙස සම්බන්ධ කරගෙන, ස්ථිරසාර සංචාරක කර්මාන්තය හා ප්‍රිමියම් ආග්‍රශීලත්වය අතර සමතුලිතතාවය ස්ථාපිත කළ හැකි බව ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි.

සමුද්‍රීය හා වෙරළ ආරක්ෂාව

පාසිකුඩා වෙරළ තීරය දිගේ විහිදෙන සංවේදී සමුද්‍රීය පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීමට හෝටලය ක්‍රියාශීලී පියවර ගෙන ඇත. කොරල් පර සංරක්ෂණ වැඩසටහන්, වගකීම් සහිත අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පිළිවෙත් සහ දෛනික හෝටල් මෙහෙයුම්වල පාරිසරික බලපෑම අවම කිරීමේ ක්‍රමෝපායන් ඊට ඇතුළත් වේ. කාර්ය මණ්ඩලයට අවට පරිසරය ප්‍රවේශමෙන් හැසිරවීමේ පුහුණුව ලබා දෙනු ලබන අතර, අමුත්තන්ට ප්‍රාදේශීය ස්වාභාවික සුන්දරත්වය විනාශ නොකොට රසවිඳීමේ අවස්ථාව සහතික කෙරේ.

දේශීය ප්‍රජාවන්ට සහාය දැක්වීම

පාරිසරික සංරක්ෂණයෙන් ඔබ්බට, සන් සියාම් පාසිකුඩා අවට ප්‍රජාවන්ගේ යහපැවැත්ම සඳහාද ආයෝජනය කර ඇත. දේශීය රැකියා සඳහා ප්‍රමුඛත්වය, ළඟාකළ හැකි සැපයුම්කරුවන්ගෙන් නිෂ්පාදන සොයා ගැනීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමෙන් පසු සෙමෙන් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින පාසිකුඩා ප්‍රදේශයේ ප්‍රජා සංවර්ධන වැඩසටහන්වල නිරත වීම ඊට ඇතුළත් වේ.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තයට ආදර්ශයක් ස්ථාපිත කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව ස්වකීය සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩනගමින් පුළුල් කරගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ සන් සියාම් පාසිකුඩා වැනි ආයතන වගකීමෙන් යුත් සංවර්ධනයට ආදර්ශ නිදසුන් ලෙස දක්වති. දිවයිනේ දකුණු හා බටහිර වෙරළ තීරවලට සාපේක්ෂව දිගු කලක් නොසලකා හරිනු ලැබූ නැගෙනහිර වෙරළ තීරය, ක්‍රමයෙන් අධිකවන සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කරගනිමින් ඇති බැවින්, ස්ථිරසාර පිළිවෙත් ඊටත් වඩා ඉතා වැදගත් වී ඇත.

  • කොරල් පර හා සමුද්‍රීය පරිසර පද්ධති ක්‍රියාශීලීව සංරක්ෂණය කිරීම
  • පාරිසරිකව සංවේදී හෝටල් මෙහෙයුම් හා අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීම
  • දේශීය ප්‍රජා රැකියා හා සැපයුම්කරු සම්බන්ධතා
  • පාරිසරික වගකීම කේන්ද්‍ර කරගත් කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු වැඩසටහන්
ශ්‍රී ලංකාවේ සුඛෝපභෝගී සංචාරක කර්මාන්තය, මෙම වෙරළ ප්‍රදේශ නිවහන කරගත් පරිසරය හෝ ප්‍රජාවන්ගේ ජීවිත ගෙවදැය කරගෙන සිදු නොවිය යුතු බව සන් සියාම් පාසිකුඩා ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛ සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථාන ගන්වාගනිමින් සිටින මෙම යුගයේ, සංරක්ෂණය සඳහා ක්‍රියාශීලීව ආයෝජනය කරන හෝටල් ස්ථාපිත කරන ආදර්ශය, සංචාරක කර්මාන්ත වර්ධනය හා පාරිසරික ආරක්ෂාව අත්වැල් බැඳගෙන ඉදිරියට යන ශුභදායී ශ්‍රී ලාංකික අනාගතයකට ගොඩ නගන ශෛලීය සලකුණකි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජයිස්වල් පුදුම ලෙස රන්-අවුට් වූ අතර KL රාහුල්ගේ කම්පිත ප්‍රතිචාරය වෛරල් වෙයි Sinhala

ජයිස්වල් පුදුම ලෙස රන්-අවුට් වූ අතර KL රාහුල්ගේ කම්පිත ප්‍රතිචාරය වෛරල් වෙයි

ඉන්දීය විවෘත පිතිකරු යශස්වි ජයිස්වල් මෑතකාලීන අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දක්නට ලැබූ වඩාත්ම අසාමාන්‍ය හා අවාසනාවන්ත රන්-අවුට් ක්‍රමයකින් දිගු නිවාඩු ලද අතර,…

15 Aug 2026 Discuss
අංගුලාන වෙරළ ඉදිරිපිට මුහුදේ සිදුවූ අනතුරකට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඩොවෝරා යාත්‍රාවක්巻き込まれයි — නාවිකයකු තවමත් අතුරුදහන් Sinhala

අංගුලාන වෙරළ ඉදිරිපිට මුහුදේ සිදුවූ අනතුරකට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඩොවෝරා යාත්‍රාවක්巻き込まれයි — නාවිකයකු තවමත් අතුරුදහන්

අංගුලාන ඉදිරිපිට මුහුදු ප්‍රදේශයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ඩොවෝරා වේගවත් ප්‍රහාරක යාත්‍රාවක් අනතුරකට ලක්වී ඇති අතර, එම ප්‍රදේශයේ ක්ෂණික සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ…

15 Aug 2026 Discuss
ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) මෑතකදී ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වූ රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝ දර්ශන ලබා ගැනීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන ඇති අතර, එම පටිගත කිරීම…

15 Aug 2026 Discuss