Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) මෑතකදී ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වූ රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝ දර්ශන ලබා ගැනීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන ඇති අතර, එම පටිගත කිරීම සම්පූර්ණයෙන් නිකුත් කරන ලෙස ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයෙන් කෙලින්ම ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයට විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාවේ නීති වෘත්තිය නියෝජනය කරන ශීර්ෂ සංවිධානය වන BASL, රැස්වීම මහජනතාව අතරේ ඉදිරිපත් කළ හෝ ප්‍රචාරය කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සැකසංකා මතු වූ පසු, මෙම නිල ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළේය. සංගමය, කිසිදු වෙනස්කමක් හෝ අඩු කිරීමක් නොමැතිව සම්පූර්ණ, නොකැපූ දර්ශන ලබා දෙන ලෙස පැහැදිලිව අවධාරණය කර ඇත.

විනිවිදභාවය මෙහි මූලික කාරණයයි

BASL ගේ මෙම පියවර, ආණ්ඩුවේ ඉහළම මට්ටමේ සාකච්ඡා නිවැරදිව ජනතාවට ඉදිරිපත් කිරීම සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳව නීති ප්‍රජාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. නොකැපූ වීඩියෝව ඉල්ලා සිටීමෙන්, රැස්වීමේදී සංගමයේ නියෝජිතයන් ගත් ස්ථාවරයන් වැරදි ලෙස නිරූපණය කළ හැකි තෝරාගත් සංස්කරණ සිදු වීමේ ඕනෑම හැකියාවකට එරෙහිව සංගමය effectively ප්‍රතිචාර දක්වයි.

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය, ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වූ රැස්වීමේ නොකැපූ සම්පූර්ණ වීඩියෝව නිකුත් කරන ලෙස ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයෙන් විධිමත් ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

නීති ප්‍රජාව සඳහා මෙහි වැදගත්කම

BASL, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රාමුව තුළ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින්, නීතිය, පාලනය සහ ව්‍යවස්ථාමය අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ කාරණා සම්බන්ධයෙන් විධායකය, ව්‍යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය සමඟ නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධ වෙයි. දර්ශන විධිමත් ලෙස ඉල්ලා සිටීමට සංගමය ගත් තීරණය, ජනාධිපතිවරයා සමඟ සිය සාකච්ඡාවල නිවැරදි මහජන වාර්තාව ගැන සංගමය දක්වන බරපතලකම අවධාරණය කරයි.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මෙම ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය නීති ප්‍රජාව සහ සිවිල් සමාජ නිරීක්ෂකයන් සමීපව අවධානයෙන් බලා සිටින අතර, එහි ප්‍රතිඵලය වර්තමාන රජයේ විනිවිදභාවය සහ වගවීම පිළිබඳ කැපවීම පිළිබිඹු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම වාර්තාව සකස් වන අවස්ථාව වන විට ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් කිසිදු නිල ප්‍රතිචාරයක් ප්‍රකාශයට පත් කර නොතිබුණි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට Sinhala

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට

රටවල් 36ක් හරහා පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (Pew Research Centre) විසින් සිදු කරන ලද ඓතිහාසික සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ, ඉන්දියාව කෙරෙහි ලෝකයේ ඕනෑම රටකට වඩා…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි

උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා තාක්ෂණ සහයෝගීතාවයට මඟ පාදයි දෙරට නිලධාරීන් අතර පැවැති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවලින් පසු, ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා කෘත්‍රිම…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල නියාමනය සඳහා වෙළඳ තරගකාරිත්වය පමණක් විශ්වාස කළ නොහැකි බව පෙන්වා දෙමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා…

15 Aug 2026 Discuss