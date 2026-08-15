Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල නියාමනය සඳහා වෙළඳ තරගකාරිත්වය පමණක් විශ්වාස කළ නොහැකි බව පෙන්වා දෙමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ සමූපකාර ව්‍යාපාරය මූලිකවම ශක්තිමත් කළ යුතු බව 촉구කර ඇත.

මිල නියාමනයට වෙළඳ තරගකාරිත්වය අෙප්රමාණවත්

ව්‍යූහාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්, ශ්‍රී ලංකාවේ සීමිත වෙළඳපොළේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ හේතුවෙන් පෞද්ගලික ව්‍යාපාරිකයන් අතර තරගකාරිත්වය හරහා මිල නියාමනය කිරීම මුළුමනින්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේය. පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශක්තිමත් මිල නියාමන රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීමේදී රජය ක්‍රියාශීලී හා සූක්ෂම භූමිකාවක් රඟදැක්විය යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.

වෙළඳ බලවේගයක් ලෙස සමූපකාර

ජනාධිපති දිසානායක මහතා, සමූපකාර ව්‍යාපාරය වෙළඳපොළේ අර්ථවත් හා ක්‍රියාශීලී භූමිකාවක් ඉටු කිරීමට සමත් ශක්තිමත් හා හොඳින් සංවිධානය වූ ජාලයක් බවට පරිවර්තනය කළ යුතු බව ඉල්ලා සිටියේය. දාන්තික ආයතනයක් ලෙස පවතිනු වෙනුවට, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල පාලනය කිරීමට සහාය වෙමින්, පෞද්ගලික වෙළඳ බලවේගයන්ට සැබෑ ප්‍රතිබලයක් ලෙස සමූපකාර සේවය කළ යුතු බව ඔහු දකී.

සමූපකාර ව්‍යාපාරය වෙළඳපොළේ ක්‍රියාශීලී භූමිකාවක් ඉටු කරන ශක්තිමත් ජාලයක් බවට ශක්තිමත් කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කළේය.

පුළුල් ආර්ථික දැක්ම

ජනාධිපතිවරයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ, සාධාරණ මිල නිර්ණය හා අත්‍යවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවලට සමානාත්මතා ප්‍රවේශය සහතික කිරීම සඳහා රාජ්‍ය මෙහෙයවීමේ යාන්ත්‍රණ කෙරෙහි වැඩි අවධාරණයක් දක්වන රජයේ පුළුල් ආර්ථික දර්ශනය පිළිබිඹු කරයි. නවීකරණය වූ සමූපකාර අංශය ශ්‍රී ලාංකික ගෘහස්ථ බර අඩු කිරීමට හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ළඟා කිරීමට ප්‍රධාන ආධාරස්ථම්භයක් ලෙස සේවය කළ හැකි බව නිලධාරීන් විශ්වාස කරයි.

මෙම ක්‍රියාවට ඇරයුම, ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහසින් අනතුරු ආර්ථික දැක්මට කේන්ද්‍රීය වූ ව්‍යාපාරයකට අලුත් අදාළත්වයක් ගෙනෙමින්, සමූපකාර යල් පැන ගිය නටබුන් ලෙස නොව ගතිකශීලී ආර්ථික ආයතන ලෙස නැවත පිහිටුවීම අරමුණු කරගත් සූක්ෂ්ම ප්‍රතිපත්ති පියවර අනුගමනය කිරීමට රජය අදහස් කරන බව සංඥා කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව මේ වර්ෂයේ දරුණු ඩෙංගු රෝග පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය දත්තවලට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 ඉක්මවා ඇති අතර මරණ…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ගාලු ටෙස්ට් තරගයේදී ජයිස්වාල්ගේ අමුතු රන් අවුට් එකින් ඉන්දියාව කම්පනයට Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ගාලු ටෙස්ට් තරගයේදී ජයිස්වාල්ගේ අමුතු රන් අවුට් එකින් ඉන්දියාව කම්පනයට

ගාලු ටෙස්ට් තරගය මධ්‍යයේ පිටියේ අසාමාන්‍ය ව්‍යාකූලත්වයක් මතු වූ අතර, ඉන්දීය තරග විවෘතකරු යශස්වි ජයිස්වාල්, මෑත කාලීන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දක්නට ලැබුණු…

15 Aug 2026 Discuss
ජයිස්වල් පුදුම ලෙස රන්-අවුට් වූ අතර KL රාහුල්ගේ කම්පිත ප්‍රතිචාරය වෛරල් වෙයි Sinhala

ජයිස්වල් පුදුම ලෙස රන්-අවුට් වූ අතර KL රාහුල්ගේ කම්පිත ප්‍රතිචාරය වෛරල් වෙයි

ඉන්දීය විවෘත පිතිකරු යශස්වි ජයිස්වල් මෑතකාලීන අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දක්නට ලැබූ වඩාත්ම අසාමාන්‍ය හා අවාසනාවන්ත රන්-අවුට් ක්‍රමයකින් දිගු නිවාඩු ලද අතර,…

15 Aug 2026 Discuss