Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජයිස්වල් පුදුම ලෙස රන්-අවුට් වූ අතර KL රාහුල්ගේ කම්පිත ප්‍රතිචාරය වෛරල් වෙයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජයිස්වල් පුදුම ලෙස රන්-අවුට් වූ අතර KL රාහුල්ගේ කම්පිත ප්‍රතිචාරය වෛරල් වෙයි

ඉන්දීය විවෘත පිතිකරු යශස්වි ජයිස්වල් මෑතකාලීන අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දක්නට ලැබූ වඩාත්ම අසාමාන්‍ය හා අවාසනාවන්ත රන්-අවුට් ක්‍රමයකින් දිගු නිවාඩු ලද අතර, ඒ මොහොත ලොව පුරා රසිකයන්ගේ අවධානය ඉක්මනින් ඇදගත් අතරතුර ඔහුගේ පිතිකරණ සහකරු KL රාහුල් ක්‍රීසයේ දැඩි කම්පනයකට පත්ව සිටිනු ප්‍රත්‍යක්ෂ විය.

කිසිවකු අපේක්ෂා නොකළ දිගු නිවාඩුවක්

ජයිස්වල් පිච් මැදිරියේ කොටු වී සිය දුව අවසන් කිරීමට නොහැකි වූ මෙම සිදුවීම, අමුතු සිදුවීම් මාලාවක් ලෙස හැඳින්විය හැකි නාට්‍යාත්මක ආකාරයකින් 展開 විය. ඉන්දියාවේ වඩාත්ම ප්‍රතිභාපූර්ණ ශීර්ෂ පිතිකරුවෙකු ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන මෙම වම්හස්ත තරුණ පිතිකරුට, නරඹන්නන් කම්පාවට පත් කළ තත්ත්වයන් යටතේ පැවිලියන් බලා දිගු ගමන යාමට සිදු විය.

මෙම දිගු නිවාඩුව අනපේක්ෂිත තරමට ම අවාසනාවන්ත වූ අතර, ක්‍රීඩාංගනය ඇතුළත මෙන් ම ලොව පුරා සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල ද ක්‍ෂණික ප්‍රතිචාර ඇවිළෙව්වේය.

රාහුල්ගේ ප්‍රතිචාරය අවධානයේ මධ්‍යස්ථානයට

රන්-අවුට් සිදුවීම ම ප්‍රධාන කතාබහ විෂය වූවත්, නොකඩෙව්ම සමාන අවධානයක් ඇදගත්තේ නොදෙවෙනි ක්‍රීසයේ KL රාහුල් ප්‍රත්‍යක්ෂ කළ අවිශ්වාසය ය. ඔහුගේ විශ්මය ජනිත මුහුණු ඉරියව් වචනවලට නොදැක්විය හැකි සියල්ල ප්‍රකාශ කළ අතර, ඔහුගේ ප්‍රතිචාරය සහිත දෘශ්‍ය පටිගත කිරීම් ක්‍රිකට් රසිකයන් අතර ඉන්ටර්නෙට් හරහා ඉතා ඉක්මනින් පැතිරී ගියේය.

මෙම මොහොත රසිකයන් සමග ගැඹුරින් අනුනාද වූ අතර, ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු මෙවැනි වළක්වාගත හැකි හා හදවත කඩා බිඳ දමන ආකාරයකින් ප්‍රධාන කඩුල්ලක් අහිමි වීමේ කලකිරීම හොඳින් වටහාගත්හ.

ජයිස්වල්ගේ ඉහළ යන කීර්තිය

ජයිස්වල් මෑත කාලය තුළ ඉන්දීය පිතිකරණ පෙළගැස්මේ ශෛලසථම්භයක් ලෙස තමා තහවුරු කරගෙන ඇති අතර, ශීර්ෂ පිළිවෙළේ ආක්‍රමණශීලී නමුත් ස්ථිරසාර ප්‍රවේශය හරහා තේරීම් කමිටුව මෙන් ම රසිකයන් ද ඒකාකාරව ආකර්ෂණය කරගෙන ඇත. මෙසේ අසාධාරණ රන්-අවුට් ක්‍රමයකින් ඔහු කල් කලින් ක්ෂේත්‍රයෙන් බැහැර වීම, තීරණාත්මක අවස්ථාවක ඉන්දියාවේ ඉනිමට සැලකිය යුතු ප්‍රහාරයක් ලෙස සැලකිණ.

ක්‍රිකට් විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කළේ, මෙවැනි රන්-අවුට් සිදුවීම් බොහෝ විට ගතිය තියුණු ලෙස හරවා, ඉතිරි පිතිකරුවන් ඉනිම ස්ථාවර කොට නැවත ගොඩනැගීමට අමතර පීඩනයකට ලක් කරන බවය.

තරඟය ඉදිරියට ගෙන යද්දී, මෙම සිදුවීම විවරණකරුවන් හා රසිකයන් විසින් දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කෙරෙනු නිසැකය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ සංරක්ෂණ කටයුතුවල මුල් තැන ගන්නා සන් සියාම් පාසිකුඩා Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ සංරක්ෂණ කටයුතුවල මුල් තැන ගන්නා සන් සියාම් පාසිකුඩා

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ ස්වාභාවික සුන්දරත්වයෙන් අනූන පාසිකුඩා වෙරළ ඉවුරේ අගිස්සෙහි පිහිටි සන් සියාම් පාසිකුඩා හෝටලය, සුඛෝපභෝගී නිවාඩු නිකේතනයක් ලෙස…

15 Aug 2026 Discuss
අංගුලාන වෙරළ ඉදිරිපිට මුහුදේ සිදුවූ අනතුරකට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඩොවෝරා යාත්‍රාවක්巻き込まれයි — නාවිකයකු තවමත් අතුරුදහන් Sinhala

අංගුලාන වෙරළ ඉදිරිපිට මුහුදේ සිදුවූ අනතුරකට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඩොවෝරා යාත්‍රාවක්巻き込まれයි — නාවිකයකු තවමත් අතුරුදහන්

අංගුලාන ඉදිරිපිට මුහුදු ප්‍රදේශයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ඩොවෝරා වේගවත් ප්‍රහාරක යාත්‍රාවක් අනතුරකට ලක්වී ඇති අතර, එම ප්‍රදේශයේ ක්ෂණික සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ…

15 Aug 2026 Discuss
ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) මෑතකදී ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වූ රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝ දර්ශන ලබා ගැනීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන ඇති අතර, එම පටිගත කිරීම…

15 Aug 2026 Discuss