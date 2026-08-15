Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අංගුලාන වෙරළ ඉදිරිපිට මුහුදේ සිදුවූ අනතුරකට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඩොවෝරා යාත්‍රාවක්巻き込まれයි — නාවිකයකු තවමත් අතුරුදහන්

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අංගුලාන වෙරළ ඉදිරිපිට මුහුදේ සිදුවූ අනතුරකට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා ඩොවෝරා යාත්‍රාවක්巻き込まれයි — නාවිකයකු තවමත් අතුරුදහන්

අංගුලාන ඉදිරිපිට මුහුදු ප්‍රදේශයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ඩොවෝරා වේගවත් ප්‍රහාරක යාත්‍රාවක් අනතුරකට ලක්වී ඇති අතර, එම ප්‍රදේශයේ ක්ෂණික සෙවීම් හා බේරාගැනීමේ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබේ.

නාවික නිලධාරීන් එකොළොස් දෙනෙකු බේරාගනු ලැබේ

නාවික හමුදා නිලධාරීන් පැවසූ පරිදි, මෙම සිදුවීමෙන් පසු නාවික නිලධාරීන් එකොළොස් දෙනෙකු සාර්ථකව බේරාගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, අනතුරෙන් පසු තවමත් කෙනෙකු සොයාගත නොහැකිව සිටීම හේතුවෙන් සෙවීම් මෙහෙයුම් දිගටම සිදුකරනු ලැබේ.

සෙවීම් මෙහෙයුම් සක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වෙයි

අතුරුදහන් නාවිකයා සොයාගැනීම සඳහා අධිකාරීන් විසින් අංගුලාන වෙරළ ඉදිරිපිට මුහුදු ප්‍රදේශයේ සක්‍රීය සෙවීම් මෙහෙයුමක් දියත් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සිය සම්පත් බලගන්වා ඇති අතර, සිදුවීමට සම්බන්ධ සියල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා නිලධාරීන් දිවා රාත්‍රී කාර්යයෙහි නිරත වෙති.

අනතුරට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත. තත්ත්වය වර්ධනය වන විට නාවික හමුදාව වඩාත් සවිස්තරාත්මක නිවේදනයක් නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මොරටුව ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලංකාවේ බටහිර වෙරළ තීරය දිගේ පිහිටි අංගුලාන, නාවික මෙහෙයුම් සඳහා හුරුපුරුදු මුහුදු ප්‍රදේශයකි. අනතුරට හේතුව සහ යාත්‍රාවට සිදුවූ හානියේ සම්පූර්ණ විස්තරය පිළිබඳ විමර්ශනය තවමත් සිදුවෙමින් පවතී.

මෙම සිදුවීම නාවික කණ්ඩායම් අතර මෙන්ම පොදු ජනතාව අතරද සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, අතුරුදහන් නාවික නිලධාරියා ආරක්ෂිතව සොයාගනු ලැබේවා යි ප්‍රාර්ථනා පළ කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝව මහජනතාවට නිකුත් කරන ලෙස BASL ඉල්ලීමක් කරයි

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) මෑතකදී ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවැත්වූ රැස්වීමේ සම්පූර්ණ, නොකැපූ වීඩියෝ දර්ශන ලබා ගැනීම සඳහා විධිමත් පියවර ගෙන ඇති අතර, එම පටිගත කිරීම…

15 Aug 2026 Discuss
බ්‍රිතාන්‍ය නව යොවුන් බයිසිකල් රේසර් ෆින්ලේ ටාලිං පෘතුගාලය සංචාරය තරඟාවලියේ අනතුරකින් මරණයට Sinhala

බ්‍රිතාන්‍ය නව යොවුන් බයිසිකල් රේසර් ෆින්ලේ ටාලිං පෘතුගාලය සංචාරය තරඟාවලියේ අනතුරකින් මරණයට

වයස අවුරුදු 19ක් පමණක් වූ බ්‍රිතාන්‍ය බයිසිකල් ක්‍රීඩක ෆින්ලේ ටාලිං, පෘතුගාලය සංචාරය තරඟාවලියේ අටවන අදියරේදී සිදු වූ දරුණු අනතුරකින් පසු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර,…

15 Aug 2026 Discuss
රාහුල් සහ පාඩික්කල් මෙහෙයවූ ඉන්දියාව පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ආධිපත්‍යය දරයි Sinhala

රාහුල් සහ පාඩික්කල් මෙහෙයවූ ඉන්දියාව පළමු දිනය ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ආධිපත්‍යය දරයි

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟයේ පළමු දිනය ඉන්දියාව බලගතු ලෙස තම පැවැත්ම ප්‍රකාශ කළ අතර, කේ.එල්. රාහුල් සහ දේව්දත් පාඩික්කල් එක්ව ස්ටම්ප් ඇද ගැනෙන විට සංචාරක…

15 Aug 2026 Discuss