Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ගැඹුරු ඩිජිටල් හා කෘත්‍රිම බුද්ධි හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා මඟ සකසයි

උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡා තාක්ෂණ සහයෝගීතාවයට මඟ පාදයි

දෙරට නිලධාරීන් අතර පැවැති උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවලින් පසු, ශ්‍රී ලංකාව සහ ජපානය ඩිජිටල් පරිවර්තනය හා කෘත්‍රිම බුද්ධිය යන ක්ෂේත්‍රවල ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට ඉදිරිපත් වෙමින් සිටී.

නැගී එන තාක්ෂණයන් ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගීතාව ඉහළ නැංවීමට දෙරටම හිමිකාරී කැපවීමක් ප්‍රකාශ කරමින්, කෘත්‍රිම බුද්ධිය හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ඒකාබද්ධ සහභාගීත්වය සඳහා ප්‍රමුඛ ක්ෂේත්‍ර ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. ඉදිරි වසරවල තාක්ෂණය මූලික කරගත් සංවර්ධනය ආර්ථික වර්ධනයට හා නවීකරණයට කේන්ද්‍රීය වනු ඇතැයි යන පිළිගැනීම දෙපක්ෂය තුළ ද වර්ධනය වෙමින් ඇති බව මෙම සාකච්ඡා මගින් ඉස්මතු වේ.

ගොඩනැගෙමින් පවතින උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක්

ලෝකයේ ප්‍රමුඛතම තාක්ෂණික බලවතුන් අතර පුළුල් ලෙස සැලකෙන ජපානය, මෙම හවුල්කාරිත්වයට සැලකිය යුතු විශේෂඥතාවක් සහ ආයෝජන ධාරිතාවක් රැගෙන එයි. ශ්‍රී ලංකාවට, මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ටෝකියෝව සමග සබඳතා ගැඹුරු කිරීම, තම ඩිජිටල් න්‍යාය පත්‍රය තීව්‍ර කිරීමට හා අත්තනෝමතික තාක්ෂණවල දේශීය ධාරිතාව ගොඩනැගීමට ඇති සැලකිය යුතු අවස්ථාවකි.

මෙම මුලපිරීම දැනුම් පදනම් ආර්ථිකයක් දෙසට සංක්‍රමණය වීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ජාතික ඉලක්ක සමග සමපාත වන අතර, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා නව්‍යකරණය දිගුකාලීන ප්‍රකෘතිලාභය හා තිරසාර සංවර්ධනයේ ස්තම්භ ලෙස ක්‍රමයෙන් දකිනු ලැබේ.

සහයෝගීතාවයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට අත්විය හැකි ඵල

නිශ්චිත ව්‍යාපෘති විස්තර තවමත් සම්පූර්ණයෙන් සකස් නොවුණ ද, එකඟ වූ සහයෝගීතා ක්ෂේත්‍ර මගින් පරාසයක් ඇති මුලපිරීම් ආවරණය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවාට ඇතුළත් විය හැකි කරුණු නම්:

  • කෘත්‍රිම බුද්ධිය මත පදනම් වූ රාජ්‍ය සේවා හා ඊ-පාලන වේදිකා සංවර්ධනය
  • ඩිජිටල් තාක්ෂණයන්හි ධාරිතා ගොඩනැගීම හා කුසලතා සංවර්ධනය
  • ශ්‍රී ලංකාවේ තාක්ෂණ ආරම්භක ව්‍යාපාර පරිසර පද්ධතියට සහාය
  • සයිබර් ආරක්ෂාව හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ සහයෝගීතාව

ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කළහොත්, මෙවැනි සහයෝගීතාවයකින් ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික යන දෙඅංශයටම අර්ථවත් ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි අතර, පවතින ඩිජිටල් පරතරයන් පියවීමටත් කලාපීය තාක්ෂණ භූ දර්ශනයේ වඩාත් තරඟකාරී ස්ථාවරයක රටවත් කිරීමටත් ඉවහල් වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා–ජපාන සබඳතාවල පුළුල් සන්දර්භය

ඩිජිටල් සහයෝගීතා ප්‍රයත්නය ඉදිරිපත් වන්නේ, ඓතිහාසිකව සංවර්ධන ආධාර, වෙළෙඳාම හා ජනතාවන් අතර සම්බන්ධතා ඇතුළත් කරගත් දිනටමත් ශක්තිමත් ශ්‍රී ලංකා–ජපාන සබඳතාවල පසුබිම මත ය. හවුල්කාරිත්වය ඉහළ තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍ර දෙසට පුළුල් කිරීම, සමකාලීන ගෝලීය ප්‍රමුඛතාවන්ට අනුකූලව එම සබඳතාවේ ස්වාභාවික පරිණාමයක් ලෙස ඉස්මතු වේ.

ආසියාව පුරා රටවල් කෘත්‍රිම බුද්ධිය හා ඩිජිටල් ආර්ථිකවල විභවතාව උකහා ගැනීමට තරගා වදිද්දී, ජපානය වැනි තාක්ෂණිකව දියුණු රාජ්‍ය සමග උපායමාර්ගික සන්ධාන ගොඩනැගීමට ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාව, රටේ අනාගත තරඟකාරිත්වයේ ප්‍රධාන තීරකයක් වනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

දෙපාර්ශ්වය අතර සාකච්ඡා ඉදිරියට ප්‍රගතිය ලබද්දී, නිශ්චිත ගිවිසුම් හා කාල රාමු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට Sinhala

පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය සොයා ගනී: ඉන්දියාව කෙරෙහි වඩාත්ම හිතකාමී ආකල්ප දැක්වීමෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානයට

රටවල් 36ක් හරහා පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය (Pew Research Centre) විසින් සිදු කරන ලද ඓතිහාසික සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇත්තේ, ඉන්දියාව කෙරෙහි ලෝකයේ ඕනෑම රටකට වඩා…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා වෙළඳපොළේ මිල ස්ථාවර කිරීමට සමූපකාර ජාලය නවීකරණය කරන ලෙස ජනාධිපති 촉구කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා ආර්ථිකයක් තුළ භාණ්ඩ හා සේවාවල මිල නියාමනය සඳහා වෙළඳ තරගකාරිත්වය පමණක් විශ්වාස කළ නොහැකි බව පෙන්වා දෙමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 ඉක්මවයි

ශ්‍රී ලංකාව මේ වර්ෂයේ දරුණු ඩෙංගු රෝග පැතිරීමකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, නවතම සෞඛ්‍ය දත්තවලට අනුව වාර්තා වූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 91,000 ඉක්මවා ඇති අතර මරණ…

15 Aug 2026 Discuss