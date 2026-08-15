රජය වාහන ආනයන අතිරේක බද්ද 50%කින් දීර්ඝ කිරීමත් සමඟ වාහන මිල තියුණු ලෙස ඉහළ යාමට ඉඩ — කර්මාන්තය අනතුරු අඟවයි
අතිරේක බද්දේ බර දිගටම පැවතීම පිළිබඳ වාහන ආනයනකරුවන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම
ශ්රී ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයට (VIASL) අනුව, රජය විසින් වාහන ආනයන සඳහා අය කෙරෙන 50% අතිරේක බද්ද දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කිරීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව පුරා වාහන මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාමට නියමිතය.
ජීවන වියදමේ ඉහළ යාම හමුවේ දැනටමත් දැඩි පීඩනයට ලක්ව සිටින පාරිභෝගිකයන්ට මෙම අතිරේක බද්ද දිගටම පැවතීම අමතර මූල්ය බරක් ඇති කරන බවත්, පෞද්ගලික හා වාණිජ වාහන සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට තවත් දුෂ්කර කරන බවත් සංගමය අනතුරු අඟවා ඇත.
වියදම් ඉහළ යත්ම කර්මාන්තය සහනයක් ඉල්ලයි
VIASL නියෝජිතයන් රජයේ මෙම පියවර පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල පළ කරමින්, දීර්ඝ කරන ලද අතිරේක බද්ද හේතුවෙන් විශාල ගැනුම්කරු පිරිසක් වෙළෙඳපොළෙන් effectively ඉවත් කෙරෙන බව තර්ක කරති. තාවකාලික රාජ්ය ආදායම් ඉහළ නැංවීමේ පියවරක් ලෙස හඳුන්වා දෙනු ලැබූ මෙම බද්ද, දැන් නියමිත කාලය ඉක්මවා ඇති අතර මෝටර් රථ අංශයට දිගුකාලීන හානියක් සිදු කරන බව සංගමය පවසයි.
ආනයනිත වාහන මත දැනටමත් පනවා ඇති තීරු හා බදු මත ගොඩ නැගෙන මෙම අතිරේක බද්ද, සමුච්චිත වියදමක් ඇති කරන අතර, එය අවසානයේ අවසාන පාරිභෝගිකයාට ම පැවරෙන බව කර්මාන්ත ඇතුළත් ආරංචි මාර්ග පෙන්වා දෙයි. එයින් අදහස් වන්නේ නව හා භාවිත යන දෙවර්ගයේ ම වාහන මිලදී ගැනීමේදී අනාගත ගැනුම්කරුවන්ට සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මිල ගණන් ගෙවීමට සිදු විය හැකි බවයි.
මෝටර් රථ අංශය පුළුල් ලෙස බලපෑමට ලක් වේ
අතිරේක බද්ද දීර්ඝ කිරීමෙන් වාහන වෙළෙඳාම තුළ පහත සඳහන් පුළුල් පාර්ශ්වකරු පිරිසකට බලපෑම් ඇති වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතය:
- අඩු වූ විකුණුම් ප්රමාණයන් හමුවේ දැඩි අසීරුතාවට පත් වාහන ආනයනකරුවන් හා වෙළෙඳුන්
- දැරිය හැකි පෞද්ගලික ප්රවාහන විකල්ප සොයන පාරිභෝගිකයන්
- වාණිජ වාහන මත යැපෙන කුඩා ව්යාපාරිකයන්
- අමතර කොටස් සැපයුම්කරුවන් හා අලුත්වැඩියා සේවා වැනි ආශ්රිත කර්මාන්ත
වාහන ආනයනය දිගු කාලයක් යටපත් කිරීම දිගු කාලීනව රාජ්ය ආදායමට ද අහිතකර ලෙස බලපාන බවත්, විකුණුම් මන්දගාමී වීම සම්බන්ධ බදු හා තීරු එකතු කිරීම අඩු කරන බවත් අනතුරු අඟවමින්, VIASL රජයෙන් ප්රතිපත්තිය නැවත සළකා බලන ලෙස ඉල්ලා සිටී.
වෙළෙඳපොළ දෘෂ්ටිකෝණය අවිනිශ්චිතව පවතී
අතිරේක බද්ද දීර්ඝ කිරීමත් සමඟ, වසර ගණනාවක ආර්ථික කළඹලාව හා 2021 ආනයන තහනම අනුව යළි යළිත් ප්රකෘතිමත් වීමේ සලකුණු දක්වමින් සිටි ශ්රී ලාංකික වාහන වෙළෙඳපොළ, නව බාධකයන්ට මුහුණ දෙයි. බොහෝ අනාගත ගැනුම්කරුවන් මිලදී ගැනීම් කල් දමනු ඇතැයි අපේක්ෂිත අතර, එය වෙළෙඳපොළ ක්රියාකාරකම් තව දුරටත් මන්දගාමී කිරීමට හේතු වේ.
VIASL, අතිරේක බද්ද ප්රතිපත්තිය සංශෝධනය කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටීමට අදාළ රජයේ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධතා දිගටම පවත්වා ගෙන යන බව දන්වා ඇති අතර, රාජ්ය මූල්ය ස්ථාවරත්වය හා රටේ මෝටර් රථ වෙළෙඳාමේ යළි ගොඩනැඟීම යන දෙකටම සහාය දක්වන සමබර ප්රවේශයක් අවශ්ය බව අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.