ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ පවත්වාගෙන යන ලෙස අයිඑම්එෆ් බල කරයි
තිරසාර ප්රතිසංස්කරණ ගමනක් සඳහා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ඉල්ලීම
ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ ගතිවේගය පවත්වාගෙන යන ලෙස ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල රාජ්යයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ද්වීප රාජ්යයේ මූල්ය ස්ථාවරත්වය සහ දිගුකාලීන සංස්ථාපනය සඳහා අඛණ්ඩ ප්රගතිය අත්යවශ්ය බව එම ආයතනය අවධාරණය කරයි.
ප්රතිසංස්කරණ ගතිවේගය වැදගත් වන්නේ ඇයි
2022 වර්ෂයේ රටක් කඩා වැටීමට තරම් ව්යසනකාරී මූල්ය අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ශ්රී ලංකාව, සිය ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට ගන්නා උත්සාහය අතරතුර, ජාත්යන්තර ණය ආයතනයේ නිලධාරීන් ප්රතිසංස්කරණ මෙහෙය මන්දගාමී කිරීම හෝ ආපසු හැරවීම, මේ දක්වා අත්කරගත් දුෂ්කර ජයග්රහණ අනතුරේ හෙළිය හැකි බව අවධාරණය කරති.
ආදායම් පරිපාලනය, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය, සහ රාජ්ය ව්යවසායයන් ප්රතිව්යුහගතකිරීම යන ක්ෂේත්ර, ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන අරමුදල් පහසුකම් යටතේ එකඟ වූ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයේ කොඳු නාරටිය ලෙස, ප්රමුඛතාවයන් ලෙස අයිඑම්එෆ් ඉස්මතු කර ඇත.
මාර්ගයේ නොසෙල්වී ඉදිරියට
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික සංස්ථාපනය, දිරිගන්වන සංඥා ප්රකට කරන්නේ නමුත්, තවමත් අනතුරුදායක තත්ත්වයක පවතින බවත්, එකඟ ව ගත් පියවරයන් නියමිත වේලාවට සහ විශ්වාසදායක ලෙස ක්රියාත්මක කිරීමේ රජයේ හැකියාව මත ඒ ස්ථාවරත්වය රඳා පවතින බවත් අරමුදල අඛණ්ඩව ස්ථිරව ප්රකාශ කරයි.
- බදු ආදායම් එකතු කිරීම ශක්තිමත් කිරීම සහ බදු පදනම පුළුල් කිරීම
- මූල්ය විනය සහතික කිරීම සහ අයවැය හිඟය අඩු කිරීම
- ප්රධාන රාජ්ය ආයතනවල ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ඉදිරියට ගෙනයාම
- රාජ්ය වියදම්වල විනිවිදභාවය සහ වගවීම පවත්වාගෙන යාම
ප්රතිසංස්කරණ ගතිවේගයට ප්රමුඛත්වය දීම, අඛණ්ඩ මූල්ය සහාය සඳහා වූ කොන්දේසියක් පමණක් නොව, ශ්රී ලංකාවට දිගුකාලීන ආර්ථික ස්ථිතිස්ථාපකතාවයක් ළඟා කරගැනීම සඳහා මූලික අවශ්යතාවයක් බව අයිඑම්එෆ් අවධාරණය කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව සඳහා තීරණාත්මක කාලපරිච්ඡේදයක්
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයින් සඳහා, ඔට්ටුව ඉතා ඉහළය. ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලිය, කෙටිකාලීනව පවුල් සහ ව්යාපාර කෙරෙහි වේදනාදායක බලපෑමක් ඇති කළත්, ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට, විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කිරීමට සහ රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ගොඩනැංවීමට වඩාත් විශ්වාසදායක මාර්ගය ලෙස ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයින් පුළුල් ලෙස දකී.
රජය, එකඟ ව ගත් ප්රතිසංස්කරණ සීමාගලවලට ශ්රී ලංකාවේ අනුකූලතාව සහ තවදුරටත් මූල්ය ආධාර කොටස් ලැබීමේ සුදුසුකම මනිනු ලබන, සිය අඛණ්ඩ වැඩසටහන් සමාලෝචනවල කොටසක් ලෙස, අයිඑම්එෆ් සමඟ අඛණ්ඩව සාකච්ඡා කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.