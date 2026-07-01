හිටපු රාජ්ය බුද්ධි අංශ ප්රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හරියි
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) රැඳවුමේ සිටිමින් ආරම්භ කළ උපවාස වර්ජනය, හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ තම නීතී කණ්ඩායමේ උපදෙස් පරිදි අත්හිටුවා තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ බුද්ධි අංශයේ හිටපු ප්රධානියා වන සල්ලේ, CID රැඳවුමේ සිටියදී විරෝධතා ක්රමයක් ලෙස මෙම උපවාසය ආරම්භ කළේය. එහෙත් ඔහුගේ නීතිඥවරුන් මැදිහත් වී නීතිමය හේතූන් මත එම ක්රියාව අත්හැරීමට ඔහුට උපදෙස් දීමත් සමඟ, ඔහු එය අත්හිටුවීමට තීරණය කළේය.
විරෝධතාවයේ පසුබිම
උපවාසයට යාමේ තීරණය, ඔහුව රඳවා ගැනීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් කෙරෙහි සල්ලේගේ අසතුටුදායක ස්ථාවරය පිළිබිඹු කළේය. ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ඉතා ඉහළ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්රධානියා පෙර රජය සමලේ කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකත්වයක් දැරූ අතර, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් විය.
ඔහුගේ නීතිඥවරුන් උපවාසය දිගටම කරගෙන යාමට විරුද්ධ වීමට හේතු වූ නිශ්චිත නීතිමය කරුණු සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, මෙම ක්රියාව ඔහුගේ නඩුවට සහ අධිකරණය ඉදිරිපිට ඔහුගේ සමස්ත ස්ථාවරයට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි බව ඔහුගේ නීතී කණ්ඩායම විශ්වාස කළ බව වටහාගෙන ඇත.
පුළුල් පසුබිම
සල්ලේගේ රඳවා ගැනීම, පෙර රජයන් හා සම්බන්ධ හිටපු නිලධාරීන් ඉලක්ක කරගත් පුළුල් පරීක්ෂණ මාලාවක කොටසකි. බුද්ධි සේවා මෙහෙයුම්වල සංවේදී ස්වභාවය සහ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සැලකිල්ලට ගෙන, ඔහුගේ නඩුව දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ මහජනයා යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නරඹනු ලැබේ.
නඩු කටයුතු දිගටම පවතින විට, ඔහුගේ නීතීමය නියෝජිතයන් සුදුසු අධිකරණ මාර්ග ඔස්සේ ඔහු වෙනුවෙන් විධිමත් අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.