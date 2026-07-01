Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හරියි

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හරියි

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) රැඳවුමේ සිටිමින් ආරම්භ කළ උපවාස වර්ජනය, හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ තම නීතී කණ්ඩායමේ උපදෙස් පරිදි අත්හිටුවා තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ බුද්ධි අංශයේ හිටපු ප්‍රධානියා වන සල්ලේ, CID රැඳවුමේ සිටියදී විරෝධතා ක්‍රමයක් ලෙස මෙම උපවාසය ආරම්භ කළේය. එහෙත් ඔහුගේ නීතිඥවරුන් මැදිහත් වී නීතිමය හේතූන් මත එම ක්‍රියාව අත්හැරීමට ඔහුට උපදෙස් දීමත් සමඟ, ඔහු එය අත්හිටුවීමට තීරණය කළේය.

විරෝධතාවයේ පසුබිම

උපවාසයට යාමේ තීරණය, ඔහුව රඳවා ගැනීම සම්බන්ධ තත්ත්වයන් කෙරෙහි සල්ලේගේ අසතුටුදායක ස්ථාවරය පිළිබිඹු කළේය. ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ඉතා ඉහළ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හිටපු බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා පෙර රජය සමලේ කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකත්වයක් දැරූ අතර, ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක් විය.

ඔහුගේ නීතිඥවරුන් උපවාසය දිගටම කරගෙන යාමට විරුද්ධ වීමට හේතු වූ නිශ්චිත නීතිමය කරුණු සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, මෙම ක්‍රියාව ඔහුගේ නඩුවට සහ අධිකරණය ඉදිරිපිට ඔහුගේ සමස්ත ස්ථාවරයට අහිතකර ලෙස බලපෑ හැකි බව ඔහුගේ නීතී කණ්ඩායම විශ්වාස කළ බව වටහාගෙන ඇත.

පුළුල් පසුබිම

සල්ලේගේ රඳවා ගැනීම, පෙර රජයන් හා සම්බන්ධ හිටපු නිලධාරීන් ඉලක්ක කරගත් පුළුල් පරීක්ෂණ මාලාවක කොටසකි. බුද්ධි සේවා මෙහෙයුම්වල සංවේදී ස්වභාවය සහ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සැලකිල්ලට ගෙන, ඔහුගේ නඩුව දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ මහජනයා යන දෙඅංශයෙන්ම සමීපව නරඹනු ලැබේ.

නඩු කටයුතු දිගටම පවතින විට, ඔහුගේ නීතීමය නියෝජිතයන් සුදුසු අධිකරණ මාර්ග ඔස්සේ ඔහු වෙනුවෙන් විධිමත් අභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ පවත්වාගෙන යන ලෙස අයිඑම්එෆ් බල කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ පවත්වාගෙන යන ලෙස අයිඑම්එෆ් බල කරයි

තිරසාර ප්‍රතිසංස්කරණ ගමනක් සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඉල්ලීම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ ගතිවේගය පවත්වාගෙන යන ලෙස ජාත්‍යන්තර…

01 Jul 2026 Discuss
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් ජූලි 8 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ Sinhala

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් ජූලි 8 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ සුගේෂ්වර බණ්ඩාර, ජූලි 8 වැනි දා දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස අධිකරණය නියෝග කර ඇත.…

01 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් දෙවන ධුර කාලයේ පළමු වර්ෂයේදී ගුප්ත මුදල් ගනුදෙනුවලින් බිලියන ඩොලර් 1කට වැඩි ආදායමක් උපයා ගනී Sinhala

ට්‍රම්ප් දෙවන ධුර කාලයේ පළමු වර්ෂයේදී ගුප්ත මුදල් ගනුදෙනුවලින් බිලියන ඩොලර් 1කට වැඩි ආදායමක් උපයා ගනී

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ධවල මන්දිරයට නැවත පිවිසි පළමු වර්ෂය තුළ ගුප්ත මුදල් සම්බන්ධ ව්‍යාපාරික කටයුතුවලින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට අධික ආදායමක්…

01 Jul 2026 Discuss