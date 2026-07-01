Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් ජූලි 8 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ

01 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් ජූලි 8 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ සුගේෂ්වර බණ්ඩාර, ජූලි 8 වැනි දා දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස අධිකරණය නියෝග කර ඇත.

ඔහුට එරෙහිව පවතින නීතිමය කටයුතු අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර බණ්ඩාර රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට අධිකරණය නියෝග කළේය. මෑතකදී පැවති විභාගයේදී ඔහුට ඇප ලබා නොදුන් අතර, තවදුරටත් අධිකරණ සමීක්ෂණය සඳහා ඔහු රාජ්‍ය අභිරක්ෂාව යටතේ රඳවා තබා ඇත.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ජනාධිපති ධුර කාලය තුළ බණ්ඩාර ප්‍රමුඛ පරිපාලන භූමිකාවක් ඉටු කළ අතර, ඔහු හිටපු රාජ්‍ය නායකයාගේ ඉතාමත් සමීප සහායකයෙකු ලෙස සේවය කළේය. ඔහු දැරූ ධුරයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ස්වභාවය හේතුවෙන් ඔහුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ පසුව රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ පුළුල් ජනතා විරෝධතා මැද 2022 දී රට හැර පලා ගිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ජනාධිපති ධුර කාලය සමාප්ත වීමෙන් පසු මතු වී ඇති නීතිමය කරුණු කිහිපයෙන් මෙය ද එකක් වේ.

මෙම නඩු කරුණ ජූලි 8 වැනි දා නැවත අධිකරණය හමුවේ විභාගයට ගැනෙන අතර, එවකට ඔහුගේ රිමාන්ඩ් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් තීරණයක් ගනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ පවත්වාගෙන යන ලෙස අයිඑම්එෆ් බල කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ මාර්ගයේ පවත්වාගෙන යන ලෙස අයිඑම්එෆ් බල කරයි

තිරසාර ප්‍රතිසංස්කරණ ගමනක් සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඉල්ලීම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ ගතිවේගය පවත්වාගෙන යන ලෙස ජාත්‍යන්තර…

01 Jul 2026 Discuss
හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හරියි Sinhala

හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අංශ ප්‍රධානී සුරේෂ් සල්ලේ නීතිඥ උපදෙස් මත උපවාසය අත්හරියි

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) රැඳවුමේ සිටිමින් ආරම්භ කළ උපවාස වර්ජනය, හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා (SIS) අධ්‍යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේ තම නීතී කණ්ඩායමේ උපදෙස් පරිදි…

01 Jul 2026 Discuss
ට්‍රම්ප් දෙවන ධුර කාලයේ පළමු වර්ෂයේදී ගුප්ත මුදල් ගනුදෙනුවලින් බිලියන ඩොලර් 1කට වැඩි ආදායමක් උපයා ගනී Sinhala

ට්‍රම්ප් දෙවන ධුර කාලයේ පළමු වර්ෂයේදී ගුප්ත මුදල් ගනුදෙනුවලින් බිලියන ඩොලර් 1කට වැඩි ආදායමක් උපයා ගනී

එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ධවල මන්දිරයට නැවත පිවිසි පළමු වර්ෂය තුළ ගුප්ත මුදල් සම්බන්ධ ව්‍යාපාරික කටයුතුවලින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියනයකට අධික ආදායමක්…

01 Jul 2026 Discuss