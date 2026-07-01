හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් ජූලි 8 දක්වා රිමාන්ඩ් භාරයේ
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස සේවය කළ සුගේෂ්වර බණ්ඩාර, ජූලි 8 වැනි දා දක්වා තවදුරටත් රිමාන්ඩ් භාරයේ තබා ගන්නා ලෙස අධිකරණය නියෝග කර ඇත.
ඔහුට එරෙහිව පවතින නීතිමය කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන අතරතුර බණ්ඩාර රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට අධිකරණය නියෝග කළේය. මෑතකදී පැවති විභාගයේදී ඔහුට ඇප ලබා නොදුන් අතර, තවදුරටත් අධිකරණ සමීක්ෂණය සඳහා ඔහු රාජ්ය අභිරක්ෂාව යටතේ රඳවා තබා ඇත.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ජනාධිපති ධුර කාලය තුළ බණ්ඩාර ප්රමුඛ පරිපාලන භූමිකාවක් ඉටු කළ අතර, ඔහු හිටපු රාජ්ය නායකයාගේ ඉතාමත් සමීප සහායකයෙකු ලෙස සේවය කළේය. ඔහු දැරූ ධුරයේ ජ්යෙෂ්ඨ ස්වභාවය හේතුවෙන් ඔහුගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ පසුව රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ පුළුල් ජනතා විරෝධතා මැද 2022 දී රට හැර පලා ගිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ජනාධිපති ධුර කාලය සමාප්ත වීමෙන් පසු මතු වී ඇති නීතිමය කරුණු කිහිපයෙන් මෙය ද එකක් වේ.
මෙම නඩු කරුණ ජූලි 8 වැනි දා නැවත අධිකරණය හමුවේ විභාගයට ගැනෙන අතර, එවකට ඔහුගේ රිමාන්ඩ් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් තීරණයක් ගනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.