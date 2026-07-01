සුරේෂ් සල්ලේ පරීක්ෂණයෙන් CID අධ්යක්ෂ ශානි අබේසේකර ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීම කොළඹ අධිකරණය ප්රතික්ෂේප කරයි
හිටපු රාජ්ය බුද්ධි සේවා (SIS) නියෝජ්ය අධ්යක්ෂ සුරේෂ් සල්ලේට එරෙහිව පවත්වාගෙන යනු ලබන පරීක්ෂණයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) අධ්යක්ෂ ශානි අබේසේකර ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කළ අයදුම්පත කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ප්රතික්ෂේප කර තිබේ.
මෙම තීරණය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම අවධානයට ලක්වූ බුද්ධි අංශ ආශ්රිත නීතිමය කටයුතුවලින් එකක් හි තීරණාත්මක වර්ධනයක් ලෙස සැළකෙන අතර, එමගින් අබේසේකරට එම පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කිරීමේ බලය තහවුරු කෙරිණි.
ඉවත් කිරීමේ ඉල්ලීම අධිකරණය却下 කරයි
ජ්යෙෂ්ඨ CID නිලධාරියා පරීක්ෂණයෙන් අත්හැරවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ අයදුම්පත සළකා බැලීමෙන් අනතුරුව කොළඹ කොටුව අධිකරණයේ මහේස්ත්රාත්වරයා මෙම තීරණය ලබා දුන්නේය. අයදුම්පත ඉටු කිරීමට සෑහෙන නීතිමය පදනමක් නොමැති බව අධිකරණය ප්රකාශ කළ අතර, සුරේෂ් සල්ලේ නඩුව සම්බන්ධව අබේසේකරට ස්වකීය භූමිකාව ඉටු කිරීම දිගටම කරගෙන යාමට ඉඩ හළේය.
මෙම තීරණය පරීක්ෂණය අධීක්ෂණය කරන්නන් සඳහා ක්රියාමාර්ගික ජයග්රහණයක් ලෙස දකිනු ලබන අතර, අපරාධ පරීක්ෂණ මෙහෙයවීම තීරණය කිරීමේදී අධිකරණ ක්රියාවලියේ ස්වාධීනත්වය ද එමගින් ඉස්මතු වේ.
නඩුවේ පසුබිම
රාජ්ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියකු වන සුරේෂ් සල්ලේ, ශ්රී ලංකාවේ සැළකිය යුතු මහජන හා දේශපාලන අවධානය ආකර්ෂණය කරගත් ඉහළ අවදානම් සහිත නීතිමය ගමන් මගක කේන්ද්රීය චරිතය බවට පත්ව ඇත. මෙම නඩුව රටේ ආරක්ෂක ආයතන තුළ බුද්ධි නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම හා වගවීම සම්බන්ධ පුළුල් ප්රශ්නවලට ද සම්බන්ධ වේ.
ශානි අබේසේකර ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ කවයන් හි ආන්දෝලනාත්මක චරිතයකි. ඔහු ගිය වසරවලදී ස්වකීය නීතිමය අභියෝගවලට මුහුණ දී CID හි සිය තනතුරට නැවත පත් වූ අතර, සල්ලේ පරීක්ෂණයේ ඔහුගේ අඛණ්ඩ සහභාගිත්වය ඔහු ඉවත් කිරීමට කැමැත්තන් විසින් ආරවුලට ලක් කරන ලදී.
තීරණයේ වැදගත්කම
නීතිමය නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, CID තුළ ප්රධාන නිලධාරීන් ආන්තික කිරීම සඳහා ගොනු කෙරෙන අයදුම්පත් හරහා පරීක්ෂණ කටයුතු අත්තනෝමතිකව බාධා කළ නොහැකි බවේ මූලධර්මය අධිකරණ තීරණය මගින් තහවුරු කෙරෙන බවයි. මෙම විශේෂිත කරුණ සම්බන්ධව තවදුරටත් බාධාවකින් තොරව පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යාමට අධිකරණ තීරණය ඉඩ සලසනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි හා ආරක්ෂක අංශයේ වගවීම හා නීතියේ ආධිපත්යය සඳහා මෙම නඩුවෙහි ඇති ව්යංගාර්ථ හේතුවෙන්, නීති ප්රජාව, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ පොදු ජනතාව විසින් නඩුව දිගටම සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.