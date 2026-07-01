බලපත්ර රහිත මූල්ය සමාගම් සහ යෙදවුම් 25ක් සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව මහජනතාවට දැඩි අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) විසින් රටේ මූල්ය රෙගුලාසිවලට පටහැනිව කටයුතු කරන බව තහවුරු වූ සමාගම් සහ ජංගම දුරකථන යෙදවුම් 25ක් නම් කරමින්, ශ්රී ලාංකිකයන් එම ආයතන සමඟ කිසිදු සම්බන්ධයක් නොපැවැත්වීමට දැඩි ලෙස අවවාද කරමින් මහජන නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
Infinity Rover ද නම් කළ ආයතන අතරට
මහ බැංකුව විශේෂයෙන් හඳුනාගත් ආයතන අතර Infinity Rover (Pvt) Ltd ද ඇතුළත් වන අතර, එම ආයතනය මහ බැංකුවේ අවශ්ය අනුමැතිය නොමැතිව මූල්ය කටයුතුවල නිරත වී ඇති බව තහවුරු කර ඇත. නියාමක ආයතනයේ මෙම ක්රියාව, දිවයිනේ ක්රියාත්මක වන බලපත්ර රහිත මූල්ය සේවා සපයන්නන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගැනීමේ තීව්ර උත්සාහයක් පිළිබිඹු කරයි.
පාරිභෝගිකයන්ට වැඩෙන තර්ජනයක්
ඩිජිටල් මූල්ය වේදිකා සහ ජංගම ණය යෙදවුම්වල ව්යාප්තිය හේතුවෙන්, නොදැනුවත් මහජනතාව ඉලක්ක කරගනිමින් රෙගුලාසිවලින් බැහැර ආයතන ක්රියා කිරීමට නව මාර්ග විවෘත වී ඇත. මහ බැංකුවේ නවතම උපදේශනය, ස්මාර්ට් දුරකථන සහ අන්තර්ජාල වේදිකා හරහා බොහෝ විට ක්රියාත්මක වන මෙවැනි සේවාවන්හි ව්යාප්තිය පිළිබඳ වැඩෙන සැලකිල්ල පිළිබිඹු කරන අතර, ඒවා හඳුනාගැනීමට සහ නියාමනය කිරීමට ඉතා අපහසු වේ.
බලපත්ර රහිත මූල්ය සේවා සපයන්නන් සමඟ ගනුදෙනු කරන පාරිභෝගිකයන්ට, ශ්රී ලංකාවේ බැංකු හා මූල්ය නීති මගින් ස්ථාපිත ආරක්ෂිත රාමුවෙන් පිටත ක්රියාත්මක වන මෙම ආයතන හේතුවෙන්, නීතිමය ක්රියාමාර්ගයක් ගත නොහැකිව තම මුදල් අහිමි වීමේ අවදානමක් ඇත.
මහජනතාවට ප්රවේශම් වන ලෙස අවවාදය
මහ බැංකුව විසින් CBSL විසින් නිල වශයෙන් බලපත්ර ලබා නොදුන් සමාගම් හෝ යෙදවුම් සමඟ මුදල් තැන්පත් කිරීමට, ණය ලබා ගැනීමට හෝ කිසිදු මූල්ය ගිවිසුමකට එළැඹීමට පෙර අතිශය ප්රවේශමින් කටයුතු කරන ලෙස මහජනතාවට දන්වා සිටී. ගනුදෙනු සිදු කිරීමට පෙර, නිල CBSL නාලිකා හරහා ඕනෑම මූල්ය සේවා සපයන්නෙකුගේ බලපත්ර තත්ත්වය සත්යාපනය කරන ලෙස පදිංචිකරුවන්ට තරයේ නිර්දේශ කෙරේ.
- බලපත්ර රහිත මූල්ය ආයතනවල මුදල් තැන්පත් නොකරන්න
- සත්යාපිත අක්තපත්ර නොමැතිව මූල්ය සේවා ලබා දෙන ජංගම යෙදවුම් වළකින්න
- ඕනෑම මූල්ය සේවා සපයන්නෙකු සම්බන්ධ වීමට පෙර CBSL හි නිල බලපත්ර ලත් ආයතන ලැයිස්තුව පරීක්ෂා කරන්න
- සැක සහිත මූල්ය ක්රියාකාරකම් මහ බැංකුවට හෝ අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන්න
නියාමන ක්රියාමාර්ග ගනිමින්
මූල්ය රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීමට හසු ආයතනවලට එරෙහිව නීතියට අනුකූලව පියවර ගනිමින් සිටින බව මහ බැංකුව පෙන්වා දී ඇත. නම් කළ සමාගම් හෝ යෙදවුම් සමඟ දැනටමත් ගනුදෙනු සිදු කර ඇති මහජනතාවට නීතිමය මඟ පෙන්වීම ලබා ගැනීමට සහ තම අත්දැකීම් අදාළ බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, මූල්ය පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීමට සහ වංචනික හා බලපත්ර රහිත මූල්ය සේවා සපයන්නන්ගෙන් මහජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට කැපවී සිටී.
නවතම මෙම උපදේශනය, දිවයිනේ ඩිජිටල් වේදිකා ජනප්රියතාවෙන් දිගටම වර්ධනය වන විට, ශ්රී ලංකාවේ වේගයෙන් විකාශනය වන මූල්ය භූ දර්ශනය තුළ ගෙවිලා යාමේදී නිසි ලෙස කරුණු සොයා බැලීම අත්යවශ්ය බව කාලෝචිත ලෙස මතක් කරවයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.