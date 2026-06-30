අම්පාර වන රක්ෂිතයේ සඟවා තිබූ ස්නයිපර් රයිෆලයක් හා පතොරම් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් සොයාගනී
අම්පාර දිස්ත්රික්කයේ වන රක්ෂිතයක් තුළ පවත්වන ලද සොයාගැනීමේ මෙහෙයුමකදී ශ්රී ලංකා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය (STF) විසින් අධිබල ස්නයිපර් රයිෆලයක්, පත්තු කූඩුවක් සහ පතොරම් හතක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
සොයාගත් අවි ගබඩාව
මෙම ස්නයිපර් රයිෆලය සොයාගැනීම නැගෙනහිර පළාතේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් සඳහා ඉතා වැදගත් සොයාගැනීමක් ලෙස සැලකේ. ත්රස්තවාදය මර්දනය කිරීමේ හා ආරක්ෂක මෙහෙයුම් සඳහා ප්රසිද්ධ විශේෂ කාර්ය බලකාය, මෙම අවිය හා ඊට අදාළ පතොරම් සොයාගැනීමට හේතු වූ ප්රතිසාධන මෙහෙයුමට නායකත්වය දුන්නේය.
රයිෆලය සමඟම නිලධාරීන් විසින් පිරවූ පත්තු කූඩුවක් සහ පතොරම් හතක් සොයාගන්නා ලදී. මෙම අවිගබඩාව කවරෙකු විසින් රක්ෂිතය තුළ සඟවන ලද්දේද යන්න සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති වී තිබේ.
පරීක්ෂණය ආරම්භ වේ
අම්පාර වන රක්ෂිතය තුළ අවි සඟවා තැබීමට හේතු වූ තත්ත්වය හා ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් හඳුනාගැනීම සඳහා බලධාරීන් විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත. ස්නයිපර් රයිෆලයක් සොයාගැනීම විශේෂයෙන් වැදගත් කරුණක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ, එවැනි අවිවල නිරවද්ය ක්රියාකාරිත්වය සහ සංවිධිත අපරාධ හෝ සටන්කාමී ක්රියාකාරකම් සමඟ ඒවා ඇති සම්බන්ධය හේතුවෙනි.
ශ්රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ පිහිටි අම්පාර දිස්ත්රික්කය ඓතිහාසිකව ආරක්ෂක අංශ සඳහා උපායමාර්ගිකව වැදගත් ප්රදේශයක් ලෙස සැලකෙන අතර, මෙවැනි සොයාගැනීම් මෙම ප්රදේශයේ අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂාවේ අවශ්යතාව යළිත් ඉස්මතු කරයි.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙනයත්ම වැඩිදුර තොරතුරු බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.