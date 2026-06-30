Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අම්පාර වන රක්ෂිතයේ සඟවා තිබූ ස්නයිපර් රයිෆලයක් හා පතොරම් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් සොයාගනී

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අම්පාර වන රක්ෂිතයේ සඟවා තිබූ ස්නයිපර් රයිෆලයක් හා පතොරම් විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් සොයාගනී

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ වන රක්ෂිතයක් තුළ පවත්වන ලද සොයාගැනීමේ මෙහෙයුමකදී ශ්‍රී ලංකා පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය (STF) විසින් අධිබල ස්නයිපර් රයිෆලයක්, පත්තු කූඩුවක් සහ පතොරම් හතක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සොයාගත් අවි ගබඩාව

මෙම ස්නයිපර් රයිෆලය සොයාගැනීම නැගෙනහිර පළාතේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් සඳහා ඉතා වැදගත් සොයාගැනීමක් ලෙස සැලකේ. ත්‍රස්තවාදය මර්දනය කිරීමේ හා ආරක්ෂක මෙහෙයුම් සඳහා ප්‍රසිද්ධ විශේෂ කාර්ය බලකාය, මෙම අවිය හා ඊට අදාළ පතොරම් සොයාගැනීමට හේතු වූ ප්‍රතිසාධන මෙහෙයුමට නායකත්වය දුන්නේය.

රයිෆලය සමඟම නිලධාරීන් විසින් පිරවූ පත්තු කූඩුවක් සහ පතොරම් හතක් සොයාගන්නා ලදී. මෙම අවිගබඩාව කවරෙකු විසින් රක්ෂිතය තුළ සඟවන ලද්දේද යන්න සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් අතර දැඩි කනස්සල්ලක් ඇති වී තිබේ.

පරීක්ෂණය ආරම්භ වේ

අම්පාර වන රක්ෂිතය තුළ අවි සඟවා තැබීමට හේතු වූ තත්ත්වය හා ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් හඳුනාගැනීම සඳහා බලධාරීන් විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත. ස්නයිපර් රයිෆලයක් සොයාගැනීම විශේෂයෙන් වැදගත් කරුණක් ලෙස සලකනු ලබන්නේ, එවැනි අවිවල නිරවද්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වය සහ සංවිධිත අපරාධ හෝ සටන්කාමී ක්‍රියාකාරකම් සමඟ ඒවා ඇති සම්බන්ධය හේතුවෙනි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ පිහිටි අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය ඓතිහාසිකව ආරක්ෂක අංශ සඳහා උපායමාර්ගිකව වැදගත් ප්‍රදේශයක් ලෙස සැලකෙන අතර, මෙවැනි සොයාගැනීම් මෙම ප්‍රදේශයේ අඛණ්ඩ සුපරීක්ෂාවේ අවශ්‍යතාව යළිත් ඉස්මතු කරයි.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙනයත්ම වැඩිදුර තොරතුරු බලධාරීන් විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි Sinhala

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක හිමිකරු එදිනම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මත නිදහස් කර ඇත. රටේ පිළිගත් කොත්තු…

30 Jun 2026 Discuss
මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට Sinhala

මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

මර්සිඩීස් කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි තරඟයේදී හදිසි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව, බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු සැමරුම්වල අනපේක්ෂිත…

30 Jun 2026 Discuss
2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක් Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක්

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, එයට මූලික හේතුව ලෙස ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත්, ඒ හේතුවෙන් පුළුල් ආර්ථිකය පුරා ඇති…

30 Jun 2026 Discuss