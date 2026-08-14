කුප්රකට මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරු ශිරාන් බේසික් ඇතුළු භූගත අපරාධ සැකකරුවන් තිදෙනෙකු දුබායි සිට ශ්රී ලංකාවට නැවත රැගෙනෙයි
කුප්රකට මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරු යැයි සැලකෙන ශිරාන් බේසික් ඇතුළු ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ භූගත ජාලයන් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති බව කියනු ලබන පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු දුබායිහිදී අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවට නැවත ගෙනෙනු ලැබීය.
සැකකරුවන් ශ්රී ලංකාවට ආපසු ගෙනෙයි
එක්සත් අරාබි එමිරේට්සයේ සිට ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්ගේ අතෙන් ගැලවී කටයුතු කර ඇති බව වාර්තා වන මෙම තිදෙනා, දුබායි බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාවට ආපසු රැගෙනෙනු ලැබීය. මෙම ප්රත්යාවර්තනය, ශ්රී ලංකාව විසින් දේශසීමා ඉක්මවූ අපරාධ ජාලයන්ට එරෙහිව ගෙනයන කඩිනම් මර්දන ව්යාපාරයේ සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
රටේ අනවසර මත්ද්රව්ය ජාවාරමේ මූලික චරිතයක් ලෙස නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන අතර බහුලව හඳුනා ගැනෙන ශිරාන් බේසික්, ශ්රී ලාංකික භූමියට ආපසු රැගෙනෙනු ලැබූ අය අතර විය. ඔහු සමඟ ආපසු ගෙනෙනු ලැබූ අනෙකුත් පුද්ගලයන් දෙදෙනා ද දේශීය භූගත ජාලයන් සමඟ ගැඹුරු සම්බන්ධතා ඇතිව ඇති බව විශ්වාස කෙරේ.
දේශසීමා ඉක්මවූ සහයෝගීතාවය
සැකකරුවන් සාර්ථකව ප්රත්යාවර්තනය කිරීම, විදේශගතව රැකවරණය ලබමින් සිටින පලායන්නන් සොයා ගෙන ආපසු ගෙන ඒමේ කටයුතුවලදී ශ්රී ලාංකික සහ එමිරේට්ස් නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන අතර ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින සහයෝගීතාවය ඉස්මතු කරයි. දේශීය බලධාරීන්ගේ කඩිනම් අධිකාරියෙන් බැහැරව ක්රියාත්මක වෙමින් කටයුතු දිගටම කරගෙන යාම සඳහා අපරාධ චරිත විදේශ ගමනාන්ත ක්රමයෙන් වැඩිවැඩියෙන් භාවිත කිරීමට යොමු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී රටින් පලාගිය ප්රමුඛ භූගත අපරාධකරුවන් හඹා යාම සඳහා රාජ්යතාන්ත්රික හා නීතිය ක්රියාත්මක කරන නාලිකා ඔස්සේ ඔවුන්ගේ ප්රත්යාවර්තනය සහතික කිරීමට දැඩි උත්සාහයන් දරා ඇත.
විමර්ශන ආරම්භ වෙයි
ශ්රී ලංකාවට ආපසු පැමිණීමෙන් අනතුරුව, සැකකරුවන් ඔවුන්ට ආරෝපණය වන අපරාධ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන්심문කිරීම් හා නෛතික කටයුතුවලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් මෙම පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ගොනු කෙරෙන නිශ්චිත චෝදනා සම්බන්ධයෙන් තවම සවිස්තර ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති නමුත්, විමර්ශන දැනටමත් ක්රියාත්මකව ඇති බව වැටහේ.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා ඉන් අනතුරුව සිදු වූ ප්රත්යාවර්තනය, ජාත්යන්තර ව්යාප්තියක් ඇති සංවිධිත අපරාධ ජාලයන් විනාශ කිරීමේ ශ්රී ලාංකික නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනවල ප්රයත්නයන්හි කැපී පෙනෙන ජයග්රහණයක් ලෙස සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.