ශ්රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හෙළයි — වසර තුනක උච්චතම උද්ධමන වර්ධනය මධ්යේ
ශ්රී ලංකාව පාරිභෝගිකයන්ට සහ ව්යාපාරිකයන්ට එල්ල වී ඇති බරක් සමනය කිරීමේ අරමුණින් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, එකී ක්රියාමාර්ගය ගනු ලබන්නේ රටේ උද්ධමනය වසර තුනකට ඉහළම මට්ටමකට ළඟා වෙමින් පවතින පසුබිමක — ශ්රී ලංකා රාජ්යයේ ආර්ථික පීඩනය අඛණ්ඩව පවතින බව සනාථ කරමිනි.
පාරිභෝගිකයන්ට ඉන්ධන මිල සහනයක්
ඉහළ ශක්ති පිරිවැය යටතේ දිගු කලක් පසුවූ මෝටර් රථ රියදුරන්ට, ප්රවාහන ක්රියාකරුවන්ට සහ කර්මාන්ත අංශවලට යම් සහනයක් ලබා දෙමින් ඉන්ධන මිල ඉහළ සිට පහළට සංශෝධනය කරන බව බලධාරීන් ප්රකාශ කළේය. මෙම අඩු කිරීම ආර්ථිකයේ කොටස් කිහිපයකට විහිදෙන ප්රතිඵල ගෙන දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, කෙටිකාලීනව ප්රවාහන සහ භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ පිරිවැය අඩු කිරීමට ද ඉඩකඩ ඇත.
මෙම පියවර ගනු ලබන්නේ සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ස්ථාවර කිරීම සඳහා රජය ගන්නා අඛණ්ඩ උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙසය; ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකු මෑත වසරවලදී රටට ග්රහණය කළ බරපතල ආර්ථික අර්බුදයෙන් තවමත් සුවය ලබමිනි.
උද්ධමනය වසර තුනක ඉහළම අගයකට
ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සිදු කළ ද, පුළුල් ආර්ථික දර්ශකයන් වඩාත් සත්කාර දනවන තස්වීරක් ඉදිරිපත් කරයි. උද්ධමනය වසර තුනකට ඉහළම මට්ටමකට ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිය ලැබීමේ තිරසාරභාවය සහ වත්මන් මූල්ය හා මූල්ය ප්රතිපත්තිවල ඵලදායිතාව පිළිබඳ නැවත ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ආහාර, ගෘහ භාණ්ඩ සහ සේවා හරහා මිල ඉහළ යාම නිසා, විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් විශාල කොටසක් අත්යාවශ්ය ද්රව්ය සඳහා වැය කරන අඩු ආදායම්ලාභී ගෘහස්ථ සඳහා, පාරිභෝගිකයන්ට නැවත වරක් බරකට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇත.
සියුම් තුලනයක ක්රියාවලියක්
ආර්ථික විද්යාඥයන් සහ ප්රතිපත්ති නිරීක්ෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සහ ඉහළ නඟින උද්ධමනය එකවර සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ප්රකෘතිමත් කිරීමේ මෙම අදියරේ දී රටට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති සංකීර්ණ හා බොහෝ විට ප්රතිවිරෝධී පීඩනයන් පිළිබිඹු කරන බවයි. පොම්ප ස්ථානවල මිල අඩු කිරීම කෙටිකාලීන ස්වාගතාර්හ ක්රියාමාර්ගයක් වුවද, යටින් පවතින උද්ධමනකාරී බලවේගයන් ඒ ලාභ ඉක්මනින් ආපසු ගිල ගත හැකිය.
- ඉන්ධන මිල පහළට සංශෝධනය කර ඇති අතර, එය පාරිභෝගිකයන්ට සහ ප්රවාහන අංශවලට ක්ෂණික සහනයක් ලබා දෙයි.
- උද්ධමනය වසර තුනක ඉහළම අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, ජීවන වියදම් පිළිබඳ පීඩනයන් දිගටම පවතින බව මෙය සංඥා කරයි.
- දෙමුහුන් වර්ධනයන් ශ්රී ලංකාවේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ස්ථාවරකරණයේ අස්ථිර ස්වභාවය ඉස්මතු කරයි.
ශ්රී ලංකාව ආර්ථිකය ප්රකෘතිමත් කිරීම සඳහා රටේ විදේශ සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කර දළ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ගොඩ නඟා ගන්නා අතරතුර, මූල්ය විනය අවශ්යතා පනවන ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ප්රකෘතිලාභ වැඩ සටහනේ රාමුව තුළ ක්රියා කිරීම දිගටම කරගෙන යයි. වර්ධනය සහාය දීම සහ උද්ධමනය පාලනය කිරීම අතර තතිගෑම රජය හසු රළු කෙරේ, ඉදිරි මාසවල දී ළඟින් නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.