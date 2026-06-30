ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය මැයි මාසයේ දෙගුණයකට වඩා ඉහළ යාම ආර්ථික උත්කණ්ඨා මතු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය මැයි මාසයේදී දැඩි ලෙස පුළුල් වූ අතර, පසුගිය වසරේ එම කාලය හා සසඳන විට එය දෙගුණයකට වඩා වැඩි විය. දිවයිනේ අස්ථිර ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම නිරීක්ෂණය කරන ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සහ ආර්ථික විද්යාඥයන්ගේ දැඩි අවධානයට ලක්වීමට ඉඩ ඇති මෙම වර්ධනය සැලකිය යුතු තත්ත්වයකි.
ආනයන හා අපනයන අතර පුළුල් වන පරතරය
ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ සමතුලිතතාවයේ කැපී පෙනෙන පිරිහීම, රට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම සහ අපනයන හරහා උපයන ආදායම අතර වර්ධනය වන පරතරයක් පිළිබිඹු කරයි. මෙතරම් විශාල වෙළඳ හිඟයක් යනු ශ්රී ලංකාව විදේශීය භාණ්ඩ සඳහා, විදේශ විකුණුම් හරහා ඉපයෙන ප්රමාණයට වඩා සැලකිය යුතු තරම් වැඩිපුර වියදම් කරන බවට සංඥාවකි. මෙය ජංගම ගිණුම සහ විදේශ විනිමය සංචිත මත පීඩනය එල්ල කරයි.
එක් මාසයක් තුළ හිඟය දෙගුණයකට වඩා වැඩිවීම, පසුගිය වසර කිහිපය තුළ රටට ඇති වූ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් ස්ථාවරත්වයක් ළඟා කර ගැනීමට ප්රයත්න දරන ආර්ථිකයකට සිදු වූ කැපී පෙනෙන පසුබෑමකි.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පසුබිම
ශ්රී ලංකාව, බාහිර අංශයේ ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීම කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින්, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ සහයෝගයෙන් ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින යථා තත්ත්ව ප්රකෘතිමත් කිරීමේ ක්රියාවලියක නිරත වෙමින් සිටී. යථා තත්ත්ව ප්රකෘතිමත් කිරීමේ මෙම අවස්ථාවේ පුළුල් වන වෙළඳ හිඟයක්, විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනඟා ගැනීමේ සහ බාහිර ණය බැඳීම් කළමනාකරණය කිරීමේ ප්රයත්නයන් සංකීර්ණ කළ හැකිය.
සංචාරක ආදායම් හෝ විදේශ ගත ශ්රමිකයන්ගේ මුදල් ප්රේෂණ හරහා ලැබෙන ප්රවාහවලට සමාන ප්රමාණයෙන් අනුරූප නොවන්නේ නම්, දිගින් දිගටම ඉහළ යන ආනයන, ගෙවීම් තුලනය කෙරෙහි පීඩනයක් ඇති කර ශ්රී ලංකා රුපියලේ අවප්රමාණ වීමට හේතු විය හැකි බව ආර්ථික විද්යාඥයන් ඊට පෙර අනතුරු අඟවා ඇත.
නිරීක්ෂණය කළ යුතු ප්රධාන සාධක
- දිගුකාලීන බලපෑම තක්සේරු කිරීමේදී ආනයනවල සංයුතිය ඉතා වැදගත් වෙයි — ඉහළ යාම පාරිභෝගික භාණ්ඩ, ඉන්ධන හෝ ප්රාග්ධන උපකරණ හේතුවෙන් සිදු වූවක්ද යන්න විශේෂ සැලකිල්ලට ලක් විය යුතු වෙයි.
- ඇඟළුම්, තේ, රබර් සහ කුළු බඩු වැනි ප්රධාන අංශවල අපනයන කාර්යසාධනය ඉදිරි මාස තුළ දැඩි ලෙස නිරීක්ෂණය කෙරෙනු ඇත.
- සංචාරක ආදායම් සහ විදේශ ගත ශ්රමිකයන්ගේ මුදල් ප්රේෂණ, වෙළඳ අසමතුලිතතා අර්ධ වශයෙන් සමනය කළ හැකි වැදගත් ආරක්ෂිත සාධක ලෙස පවතී.
එක් මාසයක් තුළ වෙළඳ හිඟය දෙගුණයකට වඩා වැඩිවීම, ශ්රී ලංකාවේ බාහිර අංශයේ දිගින් දිගටම පවතින අනතුරුදායක ස්වභාවය සහ නිරන්තර ප්රතිපත්ති අවධානයේ අවශ්යතාවය ඉස්මතු කරයි.
මැයි මාසයේ සංඛ්යාලේඛන, ආනයන නිදහස් කිරීමේ වේගය සහ අපනයන තරඟකාරිත්වය ඉහළ නැංවීමට ගත යුතු පියවර පිළිබඳව වෙළඳ නිලධාරීන් සහ මූල්ය විශ්ලේෂකයන් අතර නැවුම් සාකච්ඡා ඇති කිරීමට ඉඩ ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉදිරි මාස තුළ ආනයන ඉල්ලුම ප්රවේශමෙන් කළමනාකරණය කරමින් අපනයන වර්ධනයට සහාය වන පියවර ගැනීම සඳහා රජය සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව පීඩනයට ලක් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.