විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ ශ්රී ලංකාවේ ඊශ්රායල් සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ උත්සාහය කෆීර් සටන් යානයට ඔබ්බෙන් විහිදෙන බවයි
ඊශ්රායලයෙන් IAI කෆීර් සටන් යානය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාව නැවත අවධානය යොමු කිරීම ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් අතර විවාදයක් ඇති කර ඇති අතර, කොළඹේ උපායමාර්ගික චේතනාවන් තනි ගුවන් යානයක් මිලදී ගැනීමෙන් බෙහෙවින් ඔබ්බට විහිදෙන බව බොහෝ දෙනා තර්ක කරති.
හුදු මිලිතරි ගනුදෙනුවකට වඩා වැඩි දෙයක්
දශක ගණනාවක් පැරණි ඊශ්රායල් මූලාශ්රයකින් සැලසුම් කරන ලද සටන් ගුවන් යානයක් වන කෆීර්, ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදා තොගයට ඇතුළත් කළ හැකි ගුවන් යානයක් ලෙස අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති නමුත්, කොළඹට ඇති සැබෑ ජයග්රහණය ඊශ්රායලය සමඟ පුළුල් සම්බන්ධතාවය ගැඹුරු කර ගැනීම තුළ යයි විශ්ලේෂකයන් යෝජනා කරති. ශ්රී ලංකාව සිය ආරක්ෂක යාන්ත්රණය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඓතිහාසිකව සෙවූ උසස් මිලිතරි තාක්ෂණය, බුද්ධි තොරතුරු පද්ධති සහ ආරක්ෂක ප්රවීණතාව සැලකිය යුතු ලෙස සැපයීමේ හැකියාව ඇති රටක් ලෙස යුදෙව් රාජ්යය පුළුල් ලෙස සැලකේ.
ශ්රී ලංකාව සහ ඊශ්රායලය ලිබරේෂන් ටයිගර්ස් ඔෆ් තමිල් ඊලම් (එල්ටීටීඊ) සමඟ දශක ගණනාවක් පුරා ගැටුම් කාලය දක්වා දිවෙන, සමහර විට නිහඬව පවත්වා ගෙන ගිය, දිගු ආරක්ෂක සබඳතාවක් බෙදා ගනිති. ඊශ්රායල් ආයුධ පද්ධති, නිරීක්ෂණ තාක්ෂණය සහ මිලිතරි උපදේශන සහාය එම කාලපරිච්ඡේදය තුළ කැපී පෙනෙන කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, යුද්ධයෙන් පසු යුගයේදීද කොළඹ ඒ සබඳතාවන් පවත්වා ගැනීමෙහිලා අඛණ්ඩ උනන්දුවක් පෙන්වා ඇත.
සංකේතයක් ලෙස කෆීර්
කෆීර් ගුවන් යානය, පුළුල් උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්වයක් සඳහා හුදෙක් මෙහෙයුම් අත්පත් කිරීමකට වඩා සංකේතාත්මක කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි බව ආරක්ෂක නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරති. නූතන ප්රමිතීන්ට සැසඳීමේදී යල් පැනගිය ලෙස සැලකෙන මෙම ගුවන් යානය, පුළුල් ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාවයට අනුගත විය හැකි රාජ්යතාන්ත්රික හා වාණිජ ප්රතිලාභ හා සසඳන කල එහි මිලිතරි වටිනාකම ගැන සමහරුන් ප්රශ්න කිරීමට හේතු වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ප්රසම්පාදන තීරණ බොහෝ විට රණබිම් අවශ්යතා තරමටම භූ දේශපාලනික සලකා බැලීම් පිළිබිඹු කර ඇත. කෆීර් වැනි ඉහළ මට්ටමේ මිලදී ගැනීමකින් ඊශ්රායලය සමඟ සම්බන්ධ වීම, වඩාත් නවීන තාක්ෂණ හුවමාරු, ඒකාබද්ධ පුහුණු ව්යවස්ථා සහ ඊශ්රායලයේ ප්රසිද්ධ ආරක්ෂක කර්මාන්ත ජාලවලට ප්රවේශය සඳහා දොරටු විවෘත කළ හැකිය.
කලාපීය හා රාජ්යතාන්ත්රික ඇඟවීම්
ශ්රී ලංකා-ඊශ්රායල් ආරක්ෂක සබඳතාවන් ගැඹුරු වීමක් කලාපය තුළ නොදැනීම සිදු වීමට ඉඩක් නැත. ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන හවුල්කරුවන් සහ ආධාර ප්රදාතෘන් කිහිප දෙනෙකු ඊශ්රායලය සමඟ සංකීර්ණ සම්බන්ධතා පවත්වා ගෙන යන අතර, කොළඹට ඊට සම්බන්ධ රාජ්යතාන්ත්රික සංවේදීතා ප්රවේශමෙන් හසුරුවා ගැනීමට සිදු වනු ඇත. දිවයින් රාජ්යය සාම්ප්රදායිකව විවිධ ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සබඳතා සමතුලිත කරමින් අඛණ්ඩ නොබැඳි විදේශ ප්රතිපත්තියක් අනුගමනය කර ඇත.
එම සමයේදීම, ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ඩයස්පෝරාව සහ දේශීය දෙමළ දේශපාලන කණ්ඩායම් ඊශ්රායල් මිලිතරි තාක්ෂණය රටේ ඓතිහාසිකව භාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත. ගෘහස්ථ යුද්ධයේ අවසාන අදියරවලදී එය යොදා ගැනීම සහ ඒ නිසා ඇතිවූ සිවිල් හානි ගැන ඔවුහු සඳහන් කරති.
උපායමාර්ගික ගණනය කිරීමක්
අවසාන වශයෙන්, කොළඹේ කෆීර් හඹා යාම, ආරක්ෂාව, තාක්ෂණය සහ බුද්ධි ක්ෂේත්රයන් හරහා දිගුකාලීන ඊශ්රායල් සහයෝගිතාව ලබා ගැනීම ඉලක්ක කරගත් පුළුල් උපායමාර්ගික ගණනය කිරීමක ආරම
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.