ශ්රී ලංකාවේ GSP+ වෙළඳ වරප්රසාද අවදානමට — විවාදාත්මක PTA නිසා විපක්ෂය අනතුරු අඟවයි
රජය Prevention of Terrorism Act (PTA) එහි වර්තමාන ස්වරූපයෙන් පවත්වාගෙන යාම අඛණ්ඩව කරගෙන යන්නේ නම්, යුරෝපීය සංගම් වෙළඳපොළවලට ශ්රී ලංකාවට හිමි වන වරප්රසාදිත ප්රවේශය දැඩි අවදානමකට ලක්විය හැකි බව විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් අනතුරු අඟවමින්, රටේ දීර්ඝකාලීන වෙළඳ අපේක්ෂාවන් පිළිබඳ නැවුම් සැලකිල්ලක් මතු කර ඇත.
අනතුරේ තිබෙන්නේ කුමක්ද
GSP+ ලෙස සාමාන්යයෙන් හඳුන්වන Generalised Scheme of Preferences Plus, යටතේ ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්ට යුරෝපීය සංගමයට භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමේදී සැලකිය යුතු ලෙස අඩු ගාස්තු හිමිවේ. මෙම ව්යවස්ථාව, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන කර්මාන්ත ක්ෂේත්ර සඳහා, විශේෂයෙන්ම දිවයිනේ ලක්ෂ ගණනක් කම්කරුවන් රැකියාවේ යොදවාගෙන සිටින ඇඳුම් හා රෙදිපිළි ක්ෂේත්රය සඳහා, ජීවිතාරක ආර්ථික ශ්වාසනාලයක් බවට පත්ව ඇත.
මෙම තත්ත්වය රැකගැනීමට ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් හා පාලනය පිළිබඳ ප්රඥප්ති මාලාවක් ඉෂ්ට කිරීමේ ක්ෂේත්රයේ අර්ථවත් ප්රගතියක් ප්රදර්ශනය කළ යුතුය. අත්තනෝමතික රඳවාගෙන සිටීම හා අපයෝජනය සක්රීය කරන බවට අයිතිවාසිකම් කණ්ඩායම් විසින් පුළුල් ලෙස හෙළා දකින PTA, ඒ මිණුම්දඬු සපුරාලීමේ සෘජු බාධකයක් ලෙස විවේචකයන් තර්ක කරති.
විපක්ෂය අනතුරු නංවයි
PTA මත රජය දිගින් දිගටම රඳා සිටීම ශ්රී ලංකාව තම යුරෝපීය වෙළඳ හවුල්කරුවන් සමඟ ගැටුම්කාරී ස්ථාවරයකට ගෙන යන බව විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් අනතුරු අඟවා ඇත. නීති සම්පාදනය අහෝසි කිරීමට හෝ මූලික ලෙස ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට යොමු කළ නැවත නැවතත් ජාත්යන්තර ඉල්ලීම් බොහෝ දුරට නොසලකා හරිනු ලැබ ඇති අතර, GSP+ සුදුසුකම් කාලීනව සමාලෝචනය කරන EU නිලධාරීන් අතර ඊට අදාළ නොසන්සුන්කාරී බවක් ඇතිවෙමින් පවතින බව ඔවුහු තර්ක කරති.
PTA බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මානව හිමිකම් සංවිධාන, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන හා විදේශ රජයන්ගෙන් විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර, ප්රමාණවත් අධිකරණ අධීක්ෂණයක් නොමැතිව දිගු කාලයක් සිරකරුවන් රඳවාගෙන සිටීමට ඉඩ සලසමින් එය දමිළ හා මුස්ලිම් ප්රජාවන්ට නො釣比例ව භාවිත කළ බව ඔවුහු ප්රකාශ කරති.
ආර්ථික ප්රතිවිපාක දැඩි විය හැකිය
GSP+ ප්රතිලාභ ඉවත් කිරීමක් හෝ අත්හිටුවීමක් දශක ගණනාවක් තුළ රට මුහුණ දුන් දරුණුතම මූල්ය අර්බුදයේ aftermath සමඟ තවමත් ගෙවෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකයට සැලකිය යුතු පහරක් ගෙන දෙනු ඇත. ඇඳුම් කර්මාන්තය තනිව ජාතියේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලින් සාරවත් කොටසක් ගණනය කරන අතර, යුරෝපීය වෙළඳපොළවලට ඇතුළු වන ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩ සඳහා ගාස්තු ඉහළ යාමකින් ප්රාදේශීය ප්රතිවාදීන් හරහා දේශීය නිෂ්පාදකයන් අඩු තරඟකාරීත්වයකට ලක් කළ හැකිය.
නැවත නැවත මතුවන ගැටළු ස්ථානයක්
ශ්රී ලංකාව ඊට පෙර 2010 දී මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධ කරදර හේතුවෙන් GSP+ තත්ත්වය නැති කර ගත් අතර, EU සමඟ කොන්දේසි මාලාවක් භාරගැනීමෙන් 2017 දී රට ආයතනය නැවත ලබාගැනීමට පෙර, අපනයන ක්ෂේත්රයට සැලකිය යුතු හානියක් කළ පසුබෑමක් ද ඇතිවිය.
ඒ කලින් සිදු වූ අහිමිවීමෙන් ඉගෙනගත් පාඩම් කෙරෙහි රජය අවධානය යොමු කොට, ජාත්යන්තර ඉවසීම අවසන් වී වෙළඳ ප්රතිවිපාක ඇතිවීමට පෙර PTA ප්රතිසංස්කරණය කිරීමට හෝ ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට සංයුක්ත නීති සම්පාදන පියවර ගන්නා ලෙස විපක්ෂ නිලධාරීන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.
GSP+ සුදුසුකමට ඇතිවිය හැකි බලපෑම සම්බන්ධ නවතම විපක්ෂ අනතුරු ඇඟවීම් සම්බන්ධයෙන් රජය තාම නිල මහජන ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.