Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

SLT-Mobitel සහ Starlink එක්ව ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරවලට චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාල සේවාව ගෙන එයි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
SLT-Mobitel සහ Starlink එක්ව ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරවලට චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාල සේවාව ගෙන එයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලිසංදේශ සේවා සපයන්නා වන SLT-Mobitel, දිවයිනේ ව්‍යාපාරික ආයතනවලට වේගවත් චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් ලබා දීම සඳහා Starlink සමඟ හවුල්කාරිත්වයක් ඇති කර ගෙන ඇති බව නිවේදනය කළේය. මෙය රටේ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයේ සැලකිය යුතු이정표යක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

ව්‍යාපාරික සම්බන්ධතාවේ නව යුගයක්

SpaceX සමාගම විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාල ව්‍යාපෘතිය වන Starlink සහ SLT-Mobitel අතර ඇති කර ගනු ලබන මෙම සහයෝගිතාවය, ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරික ආයතනවලට, විශේෂයෙන් සාම්ප්‍රදායික ස්ථාවර රේඛා හෝ ජංගම සම්බන්ධතාව සීමිත වූ හෝ නොමැති දුෂ්කර හා අඩු සේවා ප්‍රදේශවල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපාරවලට විශ්වසනීය පුළුල් තීරු අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය විවෘත කිරීමට නියමිතය.

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ, වතු සහ වෙරළාසන්න මෙහෙයුම්වල නිරත ව්‍යාපාරවලට, ස්ථාවර අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය දිගු කලක් තිස්සේ අභියෝගයක් ව පැවතිණි. ඕනෑම ස්ථානයකට වේගවත්, අඩු ප්‍රමාදිතා අන්තර්ජාලය ලබා දීමේ හැකියාව ඇති Starlink හි පෘථිවි අඩු කක්ෂ චන්ද්‍රිකා ජාලය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මෙම නව ගිවිසුම ඒ හිඩැස් පිරවීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරවලට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද

මෙම හවුල්කාරිත්වය හරහා SLT-Mobitel, ශ්‍රී ලංකාවේ Starlink හි ව්‍යාපාරික ශ්‍රේණියේ විසඳුම් සඳහා දේශීය බෙදාහැරීමේ හා සේවා හවුල්කරු ලෙස ස්ථානගත වේ. එනම්, මෙම තාක්ෂණය අනුගමනය කිරීමට කැමති සමාගම්වලට දේශීය ගනුදෙනුකරු සහාය සහ සේවා කළමනාකරණයෙන් ප්‍රයෝජන ලබමින්, විශ්වාසදායක ස්ථාපිත දේශීය සේවා සපයන්නෙකු හරහා එය ලබා ගැනීමේ හැකියාව සලසා දෙනු ලැබේ.

  • දුෂ්කර ප්‍රදේශවල ව්‍යාපාරවලට මුල් වරට ව්‍යවසාය ශ්‍රේණියේ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ලැබෙනු ඇත
  • කෘෂිකර්මය, සංචාරක කර්මාන්තය සහ සැපයුම් දාම කළමනාකරණය වැනි ක්ෂේත්‍රවලට සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ හිමි වනු ඇත
  • මෙම ගිවිසුම ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ඩිජිටල් ආර්ථික අභිලාෂයන්ට සහාය දක්වයි

ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම

මෙම පියවර, ඩිජිටල් සම්බන්ධතාව පුළුල් කිරීමට සහ විදුලිසංදේශ ක්ෂේත්‍රයේ නාගරික-ග්‍රාමීය පරතරය අඩු කිරීමට ගෙන යනු ලබන ජාතික ප්‍රයත්නයන් සමඟ සමගාමී වේ. රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයෙන් පවත්නා විදුලිසංදේශ යෝධයා වන SLT-Mobitel, ශ්‍රී ලාංකික වෙළෙඳපොළට උසස් තාක්ෂණ හඳුන්වා දීමේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය අඛණ්ඩව රඳවාගෙන ඇත.

Starlink හරහා ලබෙන චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාලය, සම්බන්ධතා සීමාවන් සමඟ දිගු කලක් අරගල කළ ව්‍යාපාරවලට පරිවර්තනාත්මක පියවරක් නියෝජනය කරන අතර, භූ-පාදක යටිතල පහසුකම් ඉල්ලුමට සමාන්තරව වර්ධනය නොවූ ස්ථාන සඳහා ප්‍රායෝගික විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රකෘතිය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙනයමින් ආයෝජන誘致 ව ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ප්‍රයත්න ගන්නා මෙවේලේ, විශ්වසනීය හා පුළුල් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් ඉතා ඵලදායී සාධකයක් ලෙස සැලකේ. එබැවින්, SLT-Mobitel සහ Starlink හවුල්කාරිත්වය, රටේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව සඳහා කාලෝචිත හා උපායමාර්ගිකව වැදගත් ප්‍රගමනයක් ලෙස කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් විසින් සලකනු ලැබේ.

SLT-Mobitel හරහා ලබා ගත හැකි Starlink ව්‍යාපාරික පැකේජවල මිල ගණන්, ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල නියමයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නිවේදනය කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කොළඹ Smoke & Bitters ආයතනයට ආසියාවේ හොඳම බාර් 2026 හි පතල Michter's ආもてなし සම්මානය හිමිවෙයි Sinhala

කොළඹ Smoke & Bitters ආයතනයට ආසියාවේ හොඳම බාර් 2026 හි පතල Michter's ආもてなし සම්මානය හිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ කොක්ටේල් බාර් ආයතනය වන Smoke & Bitters, ආසියාවේ හොඳම බාර් 2026 සම්මාන වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ඉතාමත් කැමැත්තෙන් සොයන Michter's Art of…

30 Jun 2026 Discuss
2026 ජූනි මාසයේ කොළඹ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යයි — CCPI දත්ත අනාවරණය කරයි Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ කොළඹ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යයි — CCPI දත්ත අනාවරණය කරයි

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (CCPI) මගින් මනිනු ලබන නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 ජූනි මාසයේදී කොළඹ නගරයේ උද්ධමනය වසරින් වසර පදනමින් 6.8% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය…

30 Jun 2026 Discuss
දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ Sinhala

දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, උප අද්මිරාල් දමියන් ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත් කර ඇති අතර, ඔහු එම උත්කර්ෂවත් තනතුර…

30 Jun 2026 Discuss