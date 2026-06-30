Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගල් අඟුරු ගනුදෙනු පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව සාක්ෂි වාර්තා කිරීම ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගල් අඟුරු ගනුදෙනු පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව සාක්ෂි වාර්තා කිරීම ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ගල් අඟුරු ගනුදෙනු පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව, ජූලි 1 වැනි අඟහරුවාදා දින විධිමත් ලෙස සාක්ෂි වාර්තා කිරීම ආරම්භ කිරීමට නියමිතව ඇත.

ගල් අඟුරු ප්‍රසම්පාදනය හා ඊට සම්බන්ධ ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද මෙම කොමිෂන් සභාව, සූදානම් කිරීමේ අදියරෙන් ඉදිරිව ක්‍රියාශීලී සාක්ෂි එකතු කිරීමේ අදියරට පිවිසීමත් සමඟ සිය කාර්යයෙහි වැදගත් ඉදිරි පිය වරක් තබයි.

විමර්ශන ක්‍රියාවලියේ තීරණාත්මක පියවරක්

සාක්ෂි වාර්තා කිරීම ආරම්භ කිරීම කොමිෂන් සභාව සඳහා ඉතා වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් නියෝජනය කරන අතර, විමර්ශකයින් දැන් සොයා බැලෙන ගල් අඟුරු ගනුදෙනු සම්බන්ධ සාක්ෂි ශ්‍රවණය කිරීමට සහ ලේඛන පරීක්ෂා කිරීමට සූදානම් බව ඉන් ප්‍රකාශ වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවලට සාක්ෂිකරුවන් කැඳවීමට, ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම ඉල්ලා සිටීමට සහ දිවුරුම් මත පුද්ගලයින් ප්‍රශ්න කිරීමට බලය ලබා දී ඇති අතර, එමඟින් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් පවත්වාගෙන යාමට සභාවට සැලකිය යුතු අධිකාරියක් හිමි වේ.

මහජන හා දේශපාලන අවධානය

ගල් අඟුරු සම්බන්ධ ගනුදෙනු මෑත කාලයේ දී සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ලබාගෙන ඇති අතර, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය, මිළ ගණන් සහ එවැනි ගනුදෙනුවලට සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න මතු වී තිබේ. විධිමත් කොමි෷න් සභාවක් පිහිටුවීම, බලශක්ති අංශයේ වගවීම හා විනිවිදභාවය සහතික කිරීමේ රජයේ ප්‍රකාශිත කැපවීම යටතින් ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස අවධාරණය වේ.

කොමිෂන් සභාවේ කාලසටහන, කැඳවනු ලබන සාක්ෂිකරුවන් සහ පරීක්ෂා කෙරෙන ගනුදෙනුවල නිශ්චිත විෂය පථය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ ප්‍රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය, කොමිෂන් සභාව සිය කාර්යය ඉදිරියට ගෙන යත්ම සිදුවන වර්ධනයන් අඛණ්ඩව වාර්තා කිරීම දිගටම කරගෙන යනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ බරපතල උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා දැනටමත් රතු…

30 Jun 2026 Discuss
රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී Sinhala

රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාද චිත්‍රපට නිළිය වූ故 මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුලේ සාමාජිකයන්, ඇය පිළිබඳ නිර්මාණය වෙමින් පවතින රාජිනියේ නමැති චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව දැඩි…

30 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී

ගෝලීය තෙල් මිල අඛණ්ඩව පහත වැටීම හේතුවෙන් රජයට මහජන බර සැහැල්ලු කිරීමේ අවකාශය උදාවීම සමගම, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එය…

30 Jun 2026 Discuss