ප්රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ සුප්රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක හිමිකරු එදිනම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මත නිදහස් කර ඇත.
රටේ පිළිගත් කොත්තු අවන්හල් ජාලයක් පවත්වාගෙන යන එම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන අදාළ අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එම අධිකරණය ඇප ලබා දීමෙන් නඩු විභාගය ඉදිරියට යන තෙක් ඔහු තාවකාලිකව නිදහස් කිරීමට අවසර ලබා දිණි.
අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ අධිකරණ පෙනී සිටීම
අධිකාරීන් විසින් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වෙමින් අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද අතර, අධිකරණ ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඇප ලබා දීම ද එකම දිනකදී සිදු විය. අධිකරණ ක්රියාවලියේ ඉක්මන් ගමන් විලාසය හේතුවෙන් කිසිදු ප්රමාදයකින් තොරව කෙරෙහිව කටයුතු අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන ඒමට හැකි විය.
කොත්තු අවන්හල් ශ්රී ලංකාවේ ආහාර සංස්කෘතියේ කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් හිමිකරගෙන ඇති අතර, දිවයින පුරා ශක්තිමත් කීර්තියක් හා පක්ෂපාතී පාරිභෝගික පිරිසක් ගොඩනගාගත් ජාල ගණනාවක් පවතී. සිදුවීමට සම්බන්ධ ආයතනයේ ප්රසිද්ධිය හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ පුවත සිය දහස් ගණන් ජනතාවගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරගත්තේය.
නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යයි
හිමිකරු ඇප මත නිදහස් කර ඇතත්, නඩුව සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු ඉදිරියටත් සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නිශ්චිත චෝදනා හෝ අභියෝගයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මෙම අවස්ථාවේ සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
නඩු කටයුතු නීතිමය පද්ධතිය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන විට අධිකාරීන් විසින් අතිරේක තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අවන්හල් දාමයේ ගනුදෙනුකරුවන් ද ජනතාව ද මෙම සිදුවීම වටා ඇති දෙබිඩි ක්රියාවලිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.