Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක හිමිකරු එදිනම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මත නිදහස් කර ඇත.

රටේ පිළිගත් කොත්තු අවන්හල් ජාලයක් පවත්වාගෙන යන එම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගෙන අදාළ අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලද අතර, එම අධිකරණය ඇප ලබා දීමෙන් නඩු විභාගය ඉදිරියට යන තෙක් ඔහු තාවකාලිකව නිදහස් කිරීමට අවසර ලබා දිණි.

අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ අධිකරණ පෙනී සිටීම

අධිකාරීන් විසින් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වෙමින් අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද අතර, අධිකරණ ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඇප ලබා දීම ද එකම දිනකදී සිදු විය. අධිකරණ ක්‍රියාවලියේ ඉක්මන් ගමන් විලාසය හේතුවෙන් කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව කෙරෙහිව කටයුතු අධිකරණය ඉදිරියට ගෙන ඒමට හැකි විය.

කොත්තු අවන්හල් ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සංස්කෘතියේ කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් හිමිකරගෙන ඇති අතර, දිවයින පුරා ශක්තිමත් කීර්තියක් හා පක්ෂපාතී පාරිභෝගික පිරිසක් ගොඩනගාගත් ජාල ගණනාවක් පවතී. සිදුවීමට සම්බන්ධ ආයතනයේ ප්‍රසිද්ධිය හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ පුවත සිය දහස් ගණන් ජනතාවගේ අවධානය ආකර්ෂණය කරගත්තේය.

නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යයි

හිමිකරු ඇප මත නිදහස් කර ඇතත්, නඩුව සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු ඉදිරියටත් සිදුවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නිශ්චිත චෝදනා හෝ අභියෝගයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර මෙම අවස්ථාවේ සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.

නඩු කටයුතු නීතිමය පද්ධතිය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යන විට අධිකාරීන් විසින් අතිරේක තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අවන්හල් දාමයේ ගනුදෙනුකරුවන් ද ජනතාව ද මෙම සිදුවීම වටා ඇති දෙබිඩි ක්‍රියාවලිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට Sinhala

මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

මර්සිඩීස් කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි තරඟයේදී හදිසි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව, බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු සැමරුම්වල අනපේක්ෂිත…

30 Jun 2026 Discuss
2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක් Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක්

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, එයට මූලික හේතුව ලෙස ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත්, ඒ හේතුවෙන් පුළුල් ආර්ථිකය පුරා ඇති…

30 Jun 2026 Discuss
චීන බිලියනපති ගුවෝ වෙන්ගුයිට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේදී බිලියන ගණනක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර 30ක සිර දඬුවමක් Sinhala

චීන බිලියනපති ගුවෝ වෙන්ගුයිට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේදී බිලියන ගණනක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර 30ක සිර දඬුවමක්

චීනයේ ධනවත්තම පුද්ගලයන් අතර වරක් ස්ථානගත වූ චීන ජාතික ව්‍යාපාරිකයෙකුට, බිලියන ගණනක් වටිනා විශාල වංචා සැලැස්මක් මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කළ ඇමෙරිකා…

30 Jun 2026 Discuss