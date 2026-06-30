Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාප් ලියෝ XIV වතිකානු නිවේදනය: ඇන්ටන් රංජිත් බිෂොප්වරයා යාපනය දේවමංඩලයේ නව නායකත්වයට

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාප් ලියෝ XIV වතිකානු නිවේදනය: ඇන්ටන් රංජිත් බිෂොප්වරයා යාපනය දේවමංඩලයේ නව නායකත්වයට

යාපනය දේවමංඩලයේ බිෂොප් ජස්ටින් බර්නාඩ් ඥානප්‍රගාසම් මහතාගේ ගාල් බලය භාරව සිටි ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම පාප් ලියෝ XIV විසින් පිළිගත් අතර, ඒ අනුව බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතා යාපනය දේවමංඩලයේ නව බිෂොප්වරයා ලෙස පත් කිරීමට ඔහු තීරණය කර ඇත.

මෙම නිවේදනය ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ කතෝලික ප්‍රජාව සඳහා ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරන අතර, යාපනය දේවමංඩලය බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතාගේ නායකත්වය යටතේ නව පියවරක් තැබීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.

නායකත්ව මාරුවක්

යාපනය දේවමංඩලයට කැපවී සේවය කළ බිෂොප් ජස්ටින් බර්නාඩ් ඥානප්‍රගාසම් මහතා ගාල් ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ අතර, එය පාප් ලියෝ XIV විසින් නිල වශයෙන් පිළිගනු ලැබීය. බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතා පත් කිරීමට වතිකානුව ගත් තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ කතෝලික දේවමංඩලවලින් එකක් සඳහා අඛණ්ඩතාව හා අලුත් දිශාවක් ඇති කරන බව පෙනේ.

යාපනය දේවමංඩලය උතුරු පළාතේ කතෝලිකයන් සඳහා ගැඹුරු අධ්‍යාත්මික හා ඓතිහාසික වැදගත්කමක් දරයි. දශක ගණනාවක් පුරා දුෂ්කරතා අත්විඳ, සිවිල් ගැටුමෙන් පසු යහපිරිනමා ගැනීමේ හා ප්‍රතිනිර්මාණයේ ගමනේ යෙදී සිටින ප්‍රදේශයකට ස්වකීය දේශය ලබාදෙන ඒ දේවමංඩලය සඳහා මෙය ශුභ සංඥාවකි.

යාපනයේ කතෝලිකයන් සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්

අධ්‍යාත්මික මගපෙන්වීම හා ප්‍රජා නායකත්වය සඳහා දේවමංඩලය දෙස බලා සිටින ප්‍රාදේශීය කතෝලික ජනතාව බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතාගේ පත්වීම උණුසුමෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. උතුරු පළාතේ කතෝලික ප්‍රජාව, ප්‍රදේශය පුරා සමාජ සේවා, අධ්‍යාපනය හා සාමය ගොඩනැගීමේ කටයුතුවල දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.

පාප් ලියෝ XIV විසින් සිදු කළ මෙම පත්වීම, ක්‍රිස්තියානීහු කැපී පෙනෙන සුළුතරයක් නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික සභාව කෙරෙහි වතිකානුවේ අඛණ්ඩ සහභාගිත්වය හා කැපවීම අවධාරණය කරයි.

බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතාගේ නිල ස්ථාපනා උත්සවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ යාපනය දේවමංඩලය විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී Sinhala

මදුරු උවදුරට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව තාක්ෂණික සටනකට — ගුවන් යානා යොදාගනී

ශ්‍රී ලංකාව මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සාම්ප්‍රදායිකත්වයෙන් බැහැරව දුරදර්ශී පියවරක් ගනිමින්, දිවයිනට දිගු කලක් තිස්සේ තර්ජනයක්ව පවතින මදුරුවන් හා ඔවුන් රැගෙන යන…

30 Jun 2026 Discuss
විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

විදේශ විනිමය වංචා කේලාමය සම්බන්ධයෙන් සියලු නියාමන ආයතන කැඳවන ලෙස රවී කරුණානායක පාර්ලිමේන්තු මූල්‍ය කාරක සභාවෙන් ඉල්ලයි

නියාමන වගවීම පිළිබඳ සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සඳහා මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලීමක් කරයි ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය අංශය කැලඹවා ඇති විදේශ විනිමය වංචා ආන්දෝලනය සම්බන්ධයෙන් සියලු අදාළ…

30 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ Sinhala

ඉන්ධන මිල සහනය: ශ්‍රී ලංකාවේ ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල් මිල අඩු කෙරේ

ශ්‍රී ලාංකික මෝටර් රථ හිමියන්ට සහ ප්‍රවාහන අංශයේ ක්‍රියාකරුවන්ට ඉන්ධන මිල අඩුවීමෙන් සහනයක් ලැබීමට නියමිත අතර, රජය විසින් ඔටෝ ඩීසල් සහ 92 ඔක්ටේන් පෙට්‍රල්…

30 Jun 2026 Discuss