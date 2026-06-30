පාප් ලියෝ XIV වතිකානු නිවේදනය: ඇන්ටන් රංජිත් බිෂොප්වරයා යාපනය දේවමංඩලයේ නව නායකත්වයට
යාපනය දේවමංඩලයේ බිෂොප් ජස්ටින් බර්නාඩ් ඥානප්රගාසම් මහතාගේ ගාල් බලය භාරව සිටි ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීම පාප් ලියෝ XIV විසින් පිළිගත් අතර, ඒ අනුව බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතා යාපනය දේවමංඩලයේ නව බිෂොප්වරයා ලෙස පත් කිරීමට ඔහු තීරණය කර ඇත.
මෙම නිවේදනය ශ්රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ කතෝලික ප්රජාව සඳහා ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරන අතර, යාපනය දේවමංඩලය බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතාගේ නායකත්වය යටතේ නව පියවරක් තැබීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.
නායකත්ව මාරුවක්
යාපනය දේවමංඩලයට කැපවී සේවය කළ බිෂොප් ජස්ටින් බර්නාඩ් ඥානප්රගාසම් මහතා ගාල් ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ අතර, එය පාප් ලියෝ XIV විසින් නිල වශයෙන් පිළිගනු ලැබීය. බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතා පත් කිරීමට වතිකානුව ගත් තීරණය ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ කතෝලික දේවමංඩලවලින් එකක් සඳහා අඛණ්ඩතාව හා අලුත් දිශාවක් ඇති කරන බව පෙනේ.
යාපනය දේවමංඩලය උතුරු පළාතේ කතෝලිකයන් සඳහා ගැඹුරු අධ්යාත්මික හා ඓතිහාසික වැදගත්කමක් දරයි. දශක ගණනාවක් පුරා දුෂ්කරතා අත්විඳ, සිවිල් ගැටුමෙන් පසු යහපිරිනමා ගැනීමේ හා ප්රතිනිර්මාණයේ ගමනේ යෙදී සිටින ප්රදේශයකට ස්වකීය දේශය ලබාදෙන ඒ දේවමංඩලය සඳහා මෙය ශුභ සංඥාවකි.
යාපනයේ කතෝලිකයන් සඳහා නව පරිච්ඡේදයක්
අධ්යාත්මික මගපෙන්වීම හා ප්රජා නායකත්වය සඳහා දේවමංඩලය දෙස බලා සිටින ප්රාදේශීය කතෝලික ජනතාව බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතාගේ පත්වීම උණුසුමෙන් පිළිගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. උතුරු පළාතේ කතෝලික ප්රජාව, ප්රදේශය පුරා සමාජ සේවා, අධ්යාපනය හා සාමය ගොඩනැගීමේ කටයුතුවල දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.
පාප් ලියෝ XIV විසින් සිදු කළ මෙම පත්වීම, ක්රිස්තියානීහු කැපී පෙනෙන සුළුතරයක් නියෝජනය කරන ශ්රී ලංකාවේ කතෝලික සභාව කෙරෙහි වතිකානුවේ අඛණ්ඩ සහභාගිත්වය හා කැපවීම අවධාරණය කරයි.
බිෂොප් ඇන්ටන් රංජිත් මහතාගේ නිල ස්ථාපනා උත්සවය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි සති කිහිපය තුළ යාපනය දේවමංඩලය විසින් නිවේදනය කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.