නාවික හමුදාපති කාංචන බණගොඩ අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කිරීමට ජනාධිපති දිසානායක කටයුතු කරයි
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් කාංචන බණගොඩ, 2026 ජූනි 30 දින සිට ක්රියාත්මක වන පරිදි අද්මිරාල් නිලයට උසස් කරන ලද අතර, මෙම උත්සවය ඔහුගේ කීර්තිමත් හමුදා ජීවිතයේ සුවිශේෂ සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කළේය.
සන්නද්ධ හමුදාවල අණදෙන නිළධාරී ලෙස ජනාධිපතිවරයාට හිමිවන බලතල ප්රයෝජනයට ගනිමින්, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් බණගොඩ මහතා නාවික හමුදාවේ ශ්රේෂ්ඨතම නිලයට උසස් කිරීමේ ප්රවර්ධනය ප්රදානය කරන ලදී.
සුවිශේෂ පත්වීමක්
වයිස් අද්මිරාල් බණගොඩ මහතා සම්පූර්ණ අද්මිරාල් නිලයට උසස් කිරීම, රටේ සිවිල් හා හමුදා ස්ථාපනය ඔහුගේ නායකත්වය කෙරෙහි තබා ඇති විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි. අද්මිරාල් නිලය නාවික නිළධාරියකුගේ ජීවිතයේ උච්චතම තලය නියෝජනය කරන අතර, ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය හමුදාව කෙරෙහි සම්පූර්ණ අණසක වගකීම ද ඊට අනුයුක්ත වේ.
ජනාධිපතිධූරයට පත්වීමත් සමඟ අණදෙන නිළධාරී ධූරය භාරගත් ජනාධිපති දිසානායක, රටේ ත්රිවිධ හමුදා ව්යුහය අධීක්ෂණය කිරීමේ තම ව්යවස්ථාමය යුතුකම් ඉටු කරමින් මෙම ප්රවර්ධනය නිල වශයෙන් සනාථ කළේය.
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා නායකත්වය
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව රටේ පුළුල් සමුද්රීය සීමාවන් ආරක්ෂා කිරීමේදී, සෙවීම් හා බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම් පවත්වාගෙන යාමේදී, මෙන්ම ශ්රී ලංකා ජලයේ ජල දූෂ්ය ලෙස සිදුවන්නා වූ ජල ජීවී ග්රහණය හා ජල ක්ෂේත්රයේ නීතිවිරෝධී ක්රියාකාරකම් මැඩලීමේදී තීරණාත්මක භූමිකාවක් ඉටු කරයි.
අද්මිරාල් බණගොඩ මහතාගේ ප්රවර්ධනය, ශ්රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ සිය සමුද්රීය ආරක්ෂක හැකියාවන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කරගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ නාවික හමුදාවේ ශීර්ෂ ස්ථානයේ ශක්තිමත් හා වෘත්තීය නායකත්වයක් පවත්වා ගැනීමට රජය දක්වන කැපවීම අවධාරණය කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.