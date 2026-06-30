කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ බරපතල උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දිස්ත්රික්ක 15ක් සඳහා දැනටමත් රතු අනතුරු ඇඟවීම් ක්රියාත්මක කර තිබේ.
තර්ජනයට ලක්වන පළාත්
අනතුරු ඇඟවීම රටේ පුළුල් ප්රදේශයක් ආවරණය කරන අතර, බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්යම, දකුණ, උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වල පදිංචිකරුවන් භයානක සුළං තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින් අතිශය පරිස්සමින් කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දී ඇත.
දිස්ත්රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කෙරේ
කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් දිස්ත්රික්ක 15ක් පුරා තර්ජන මට්ටම රතු අනතුරු ඇඟවීම් තත්ත්වය දක්වා උසස් කර ඇති අතර, ඒ මගින් භයානක සුළං තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන බවත්, පදිංචිකරුවන් තමන්ව සහ තම දේපළ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ක්ෂණික ආරක්ෂිත පියවර ගත යුතු බවත් සංඥා කරයි.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට හැකිතාක් දුරට නිවෙස් තුළ රැඳී සිටීමටත්, ලිහිල්ව ඇති වස්තූන් ආරක්ෂිතව තැබීමටත්, කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන නවතම තොරතුරු සඳහා අවධානයෙන් සිටීමටත් දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ.
ප්රවේශමෙන් සිටින ලෙස මහජනතාවට කැඳවීමක්
නිල කාලගුණ තොරතුරු හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත්, තද සුළං කාලය තුළ අනවශ්ය එළිමහන් කටයුතුවලින් වළකින ලෙසත් බලධාරීන් මහජනතාවට ඉල්ලා සිටී. මිනිසාමාරන් සහ වෙරළාශ්රිත කටයුතුවල නිරත අය විශේෂයෙන්ම අනතුරු ඇඟවීම් සැලකිල්ලට ගෙන, තත්ත්වය වැඩිදියුණු වන තෙක් මුහුදට නොයන ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.
කාලගුණ තත්ත්වය වර්ධනය වන අනුව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වැඩිදුර නිවේදන නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.