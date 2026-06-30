Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ බරපතල උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා දැනටමත් රතු අනතුරු ඇඟවීම් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

තර්ජනයට ලක්වන පළාත්

අනතුරු ඇඟවීම රටේ පුළුල් ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරන අතර, බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණ, උතුරු මැද සහ වයඹ පළාත්වල පදිංචිකරුවන් භයානක සුළං තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන බැවින් අතිශය පරිස්සමින් කටයුතු කරන ලෙස දැනුම් දී ඇත.

දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කෙරේ

කාලගුණ විද්‍යා අධිකාරීන් දිස්ත්‍රික්ක 15ක් පුරා තර්ජන මට්ටම රතු අනතුරු ඇඟවීම් තත්ත්වය දක්වා උසස් කර ඇති අතර, ඒ මගින් භයානක සුළං තත්ත්වයන් අපේක්ෂා කෙරෙන බවත්, පදිංචිකරුවන් තමන්ව සහ තම දේපළ ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ක්ෂණික ආරක්ෂිත පියවර ගත යුතු බවත් සංඥා කරයි.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ට හැකිතාක් දුරට නිවෙස් තුළ රැඳී සිටීමටත්, ලිහිල්ව ඇති වස්තූන් ආරක්ෂිතව තැබීමටත්, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබෙන නවතම තොරතුරු සඳහා අවධානයෙන් සිටීමටත් දැඩිව නිර්දේශ කෙරේ.

ප්‍රවේශමෙන් සිටින ලෙස මහජනතාවට කැඳවීමක්

නිල කාලගුණ තොරතුරු හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත්, තද සුළං කාලය තුළ අනවශ්‍ය එළිමහන් කටයුතුවලින් වළකින ලෙසත් බලධාරීන් මහජනතාවට ඉල්ලා සිටී. මිනිසාමාරන් සහ වෙරළාශ්‍රිත කටයුතුවල නිරත අය විශේෂයෙන්ම අනතුරු ඇඟවීම් සැලකිල්ලට ගෙන, තත්ත්වය වැඩිදියුණු වන තෙක් මුහුදට නොයන ලෙස නිර්දේශ කෙරේ.

කාලගුණ තත්ත්වය වර්ධනය වන අනුව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වැඩිදුර නිවේදන නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී Sinhala

රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාද චිත්‍රපට නිළිය වූ故 මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුලේ සාමාජිකයන්, ඇය පිළිබඳ නිර්මාණය වෙමින් පවතින රාජිනියේ නමැති චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව දැඩි…

30 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී

ගෝලීය තෙල් මිල අඛණ්ඩව පහත වැටීම හේතුවෙන් රජයට මහජන බර සැහැල්ලු කිරීමේ අවකාශය උදාවීම සමගම, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එය…

30 Jun 2026 Discuss
ගල් අඟුරු ගනුදෙනු පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව සාක්ෂි වාර්තා කිරීම ආරම්භ කිරීමට සූදානම් Sinhala

ගල් අඟුරු ගනුදෙනු පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව සාක්ෂි වාර්තා කිරීම ආරම්භ කිරීමට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ගල් අඟුරු ගනුදෙනු පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව, ජූලි 1 වැනි අඟහරුවාදා දින විධිමත් ලෙස සාක්ෂි වාර්තා කිරීම…

30 Jun 2026 Discuss