Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය වෙනුවෙන් IMF ඉදිරි මාර්ගය සටහන් කරයි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය වෙනුවෙන් IMF ඉදිරි මාර්ගය සටහන් කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙමින් පවතින ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන, දශක ගණනාවක දී රටට ඇති වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ක්‍රමයෙන් සුවය ලබමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවට සැලකිය යුතු බාහිර පීඩනයන් ජය ගැනීමේදී ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇති බව පෙන්වා දී ඇත.

වොෂිංටන් මූලස්ථාන ණය දෙන ආයතනය ඉදිරිපත් කළ නවතම තක්සේරුව, 2022 දී ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික කැළඹිල්ලට ඇද වැටී ඉන්ධන හිඟය, විදුලිය කප්පාදුව සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ දරුණු ලෙස හිඟ වූ සිට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින සහන ව්‍යවස්ථාව යටතේ සිදු වූ අර්ථවත් ප්‍රගතිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහනේ ඵල ලැබීම

ශ්‍රී ලංකාව 2023 දී IMF වෙතින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන තුනකට ආසන්න මුදලක් ගලවා ගැනීමේ ණය පැකේජයක් ලබා ගත් අතර, රජය විසින් රාශියක් මූල්‍ය හා ව්‍යුහාත්මක මිල දණ්ඩ සපුරාලීමට යටත් ව කොටස් ලෙස මෙම ණය මුදල් ගෙවා ඇත. වැඩසටහන හරහා පනවා ඇති විනය, වසර කිහිපයකට පෙර සිතාගත නොහැකි වූ මැක්‍රෝ ආර්ථික ස්ථායිත්වයක් යම් ප්‍රමාණයකට යළි ස්ථාපිත කිරීමට ඉවහල් වී ඇති බව නිලධාරීහු පවසති.

වැඩිදියුණු වීමක් ලකුණු කළ ප්‍රධාන දර්ශකවලට විදේශ විනිමය සංචිත, උද්ධමනය සහ විනිමය අනුපාතිකය ඇතුළත් වන අතර, අර්බුදයේ උත්කර්ෂය අතරතුරදී මේ සියල්ල තීව්‍ර ලෙස පිරිහී තිබිණ.

අභියෝගයන් තවමත් පවතී

සාධනීය ලකුණු තිබියදීත්, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය දිගටම අවදානම් සහිත බවත්, ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙහි අඛණ්ඩ කැපවීම අත්‍යවශ්‍ය බවත් IMF අවධාරණය කර ඇත. මූල්‍ය ඒකාබද්ධකරණය හෝ ව්‍යුහාත්මක ගැළපීම්වලින් ඉවත් වීම, පසුගිය වසර දෙක තුළ අමාරුවෙන් ජය ගත් ජයග්‍රහණයන් අනතුරට ලක් කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

  • අනාගත මුදල් කොටස් නිකුත් කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ මූල්‍ය විනය මූලික අවශ්‍යතාවයක් ලෙස පවතී
  • ද්විපාර්ශ්වික හා වාණිජ ණය හිමියන් සමඟ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ සාකච්ඡා සම්පූර්ණ කළ යුතුය
  • බදු එකතු කිරීමේ දියුණුව ඇතුළු ආදායම් ප්‍රතිසංස්කරණ පවත්වාගෙන යා යුතුය
  • වඩාත් අවදානම් ලක් වූ පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ ජාල ශක්තිමත් කළ යුතුය

ඉදිරියේ ඇත්තේ කුමක්ද?

එකඟ ලකුණු ඉලක්ක සමඟ ගමන් කිරීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ හැකියාව මත, වැඩසටහන යටතේ අනාගත ගෙවීම් ඇල්ලෙනු ඇති බව IMF පැහැදිලි කර ඇත. IMF කාර්යමණ්ඩලය විසින් සිදු කරනු ලබන කාලීන සමාලෝචන, ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට සහ අරමුදල් මුදා හැරීමට යොදා ගන්නා යාන්ත්‍රණය ලෙස ක්‍රියා කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන ගෝලීය ප්‍රතිකූලතාවයන් මධ්‍යයේ ස්ථිතිස්ථාපකභාවය ප්‍රදර්ශනය කර ඇතත්, ඉදිරියේ ඇති කාර්යය දැනටමත් ජය ගත් අභියෝගයන් මෙන්ම ඉල්ලුම් කරන සුළු ය.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, අනතුරේ ඇත්තේ ඊට ද වඩා ඉහළ දෙයකි. මැක්‍රෝ මට්ටමින් ආර්ථික දර්ශකයන් ස්ථාවර වී ඇතත්, අර්බුදයේ කම්පනයන් දිගින් දිගටම දැනෙමින් සිටින මිලියන ගණනක් ගෘහස්ත ඒකක සඳහා ජීවන වියදම දැඩි ගැටළුවක් ලෙස පවතී. IMF මඟින් නියම කරන ලද මූල්‍ය ඉලක්ක පවත්වාගෙන යමින් ම පුරවැසියන්ගේ සමාජ හා ආර්ථික අවශ්‍යතා ද ඉෂ්ට කිරීමේ නාරුතම කාර්යය රජය ඉදිරියේ පවතී.

ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරිය දෙස බලන විට, IMF වැඩසටහන සමඟ අඛණ්ඩ සහකාරිත්වය, තවදුරටත් මූල්‍ය සහාය සුරක්ෂිත කිරීමට පමණක් නොව, ඕනෑ ම ස්ථිර ප්‍රකෘතියකට ඉතාමත් ඇවැසි ජාත්‍යන්තර ආයෝජකයන් හා සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගේ විශ්වාසය යළි ගොඩනැගීමට ද අත්‍යවශ්‍ය ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාවනැල්ලේදී සහෝදරයා තියුණු ආයුධයකින් පහර දී සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා Sinhala

මාවනැල්ලේදී සහෝදරයා තියුණු ආයුධයකින් පහර දී සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා

මාවනැල්ලේදී සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමක දී වයස අවුරුදු 42ක් වූ පුද්ගලයෙකු ඔහුගේම සහෝදරයා විසින් ඝාතනය කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, දෙදෙනා අතර ඇති වූ තර්කයක්…

30 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට ළඟා වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට ළඟා වේ

උද්ධමනය වසර තුනක ඉහළම මට්ටමට පත්වීමත් සමඟ ජීවන වියදම් බරපතල වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම අගයට ළඟා වී ඇති අතර, මෙය රටේ ආර්ථික යථා…

30 Jun 2026 Discuss
විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල් සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ උත්සාහය කෆීර් සටන් යානයට ඔබ්බෙන් විහිදෙන බවයි Sinhala

විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල් සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ උත්සාහය කෆීර් සටන් යානයට ඔබ්බෙන් විහිදෙන බවයි

ඊශ්‍රායලයෙන් IAI කෆීර් සටන් යානය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නැවත අවධානය යොමු කිරීම ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් අතර විවාදයක් ඇති කර ඇති අතර,…

30 Jun 2026 Discuss