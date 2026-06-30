Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වනතාවිල්ලුවේ බෝට්ටුවක් පෙරළීමෙන් 11 වසරේ සිසුන් හතර දෙනෙකු මරුට

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වනතාවිල්ලුවේ බෝට්ටුවක් පෙරළීමෙන් 11 වසරේ සිසුන් හතර දෙනෙකු මරුට

මල් එකතු කිරීමේ කටයුත්තක නිරත වූ පාසල් සිසුන් පිරිසක් ගෙන යමින් තිබූ බෝට්ටුවක් පෙරළීමෙන් 11 වසරේ සිසුන් හතර දෙනෙකු වනතාවිල්ලුවේ දී දිවි බිලිදෙමින් ශෝකජනක සිදුවීමක් සිදු විය.

තරුණ සිසුන්ට ව්‍යසනය පතිත වෙයි

දිවි පිදූ සිව් දෙනා, සියල්ලෝම 11 වසරේ සිසුන් වන අතර, ඔවුහු මල් එකතු කිරීමේ කටයුත්තක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති ක්‍රියාකාරකමක් සඳහා ජලය මත ගමන් කළ පාසල් සිසුන් පිරිසක් අතර සිටියහ. ඔවුන් ගමන් කළ බෝට්ටුව පෙරළී යාමෙන් තරුණ මගීන් කිහිප දෙනෙකු ජලයේ අතරමං විය.

මගීන් බේරා ගැනීමට ගත් උත්සාහයන් මධ්‍යේ ද සිසුන් හතර දෙනෙකු බේරා ගැනීමට නොහැකි වූ අතර, ඔවුහු ශෝකජනක ලෙස සිදුවීමේ දී ජලයේ ගිලී මිය ගියහ.

ශෝකයෙන් කිදා බැස්සු ප්‍රජාව

ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ නගරයක් වන වනතාවිල්ලුවේ දේශීය ප්‍රජාව මෙම මරණ හේතුවෙන් දැඩි කම්පනයට පත්ව ඇත. මිය ගිය සිසුන්ගේ පවුල්වල අය සහ සිසු මිතුරන් මෙම හදිසි හා හදවත් කඩන සුළු ශෝකය හමුවේ කිදා බැස සිටින බව සඳහන් වේ.

බලධාරීන් සිදුවීම පිළිබඳව දැනුවත් කර ඇති අතර, බෝට්ටුව පෙරළීමට හේතු වූ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් හෙළිදරව් කිරීම සඳහා විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.

දැඩි ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම්

මෙම සිදුවීම, විශේෂයෙන් ම පාසල් හෝ කණ්ඩායම් ක්‍රියාකාරකම් බෝට්ටු ගමනාගමනය සම්බන්ධ වන විට, දරුවන්ගේ ජල ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලක් නැවතත් මතු කර ඇත. ප්‍රජා සාමාජිකයන් සහ සැලකිලිමත් පුරවැසියන්, අනාගතයේ දී එවැනි ඛේදවාචක සිදු නොවීමට වඩාත් දැඩි ආරක්ෂිත නියාමන ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

බලධාරීන් සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශන දිගටම කරගෙන යත්ම, තවදුරටත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හෙරොයින් ග්‍රෑම් තුනකට තරමක් වැඩි ප්‍රමාණයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුරුෂයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් Sinhala

හෙරොයින් ග්‍රෑම් තුනකට තරමක් වැඩි ප්‍රමාණයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුරුෂයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම්

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 3.074ක් සතුව තබාගෙන සිටීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කරමින් අනුරාධපුර මහාධිකරණය විසින් වයස අවුරුදු 35ක් වූ පුරුෂයෙකු ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත…

30 Jun 2026 Discuss
ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි Sinhala

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක හිමිකරු එදිනම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මත නිදහස් කර ඇත. රටේ පිළිගත් කොත්තු…

30 Jun 2026 Discuss
මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට Sinhala

මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

මර්සිඩීස් කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි තරඟයේදී හදිසි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව, බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු සැමරුම්වල අනපේක්ෂිත…

30 Jun 2026 Discuss