වනතාවිල්ලුවේ බෝට්ටුවක් පෙරළීමෙන් 11 වසරේ සිසුන් හතර දෙනෙකු මරුට
මල් එකතු කිරීමේ කටයුත්තක නිරත වූ පාසල් සිසුන් පිරිසක් ගෙන යමින් තිබූ බෝට්ටුවක් පෙරළීමෙන් 11 වසරේ සිසුන් හතර දෙනෙකු වනතාවිල්ලුවේ දී දිවි බිලිදෙමින් ශෝකජනක සිදුවීමක් සිදු විය.
තරුණ සිසුන්ට ව්යසනය පතිත වෙයි
දිවි පිදූ සිව් දෙනා, සියල්ලෝම 11 වසරේ සිසුන් වන අතර, ඔවුහු මල් එකතු කිරීමේ කටයුත්තක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති ක්රියාකාරකමක් සඳහා ජලය මත ගමන් කළ පාසල් සිසුන් පිරිසක් අතර සිටියහ. ඔවුන් ගමන් කළ බෝට්ටුව පෙරළී යාමෙන් තරුණ මගීන් කිහිප දෙනෙකු ජලයේ අතරමං විය.
මගීන් බේරා ගැනීමට ගත් උත්සාහයන් මධ්යේ ද සිසුන් හතර දෙනෙකු බේරා ගැනීමට නොහැකි වූ අතර, ඔවුහු ශෝකජනක ලෙස සිදුවීමේ දී ජලයේ ගිලී මිය ගියහ.
ශෝකයෙන් කිදා බැස්සු ප්රජාව
ශ්රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ නගරයක් වන වනතාවිල්ලුවේ දේශීය ප්රජාව මෙම මරණ හේතුවෙන් දැඩි කම්පනයට පත්ව ඇත. මිය ගිය සිසුන්ගේ පවුල්වල අය සහ සිසු මිතුරන් මෙම හදිසි හා හදවත් කඩන සුළු ශෝකය හමුවේ කිදා බැස සිටින බව සඳහන් වේ.
බලධාරීන් සිදුවීම පිළිබඳව දැනුවත් කර ඇති අතර, බෝට්ටුව පෙරළීමට හේතු වූ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් හෙළිදරව් කිරීම සඳහා විමර්ශන ආරම්භ කර ඇත.
දැඩි ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීම්
මෙම සිදුවීම, විශේෂයෙන් ම පාසල් හෝ කණ්ඩායම් ක්රියාකාරකම් බෝට්ටු ගමනාගමනය සම්බන්ධ වන විට, දරුවන්ගේ ජල ආරක්ෂාව පිළිබඳ බරපතල සැලකිල්ලක් නැවතත් මතු කර ඇත. ප්රජා සාමාජිකයන් සහ සැලකිලිමත් පුරවැසියන්, අනාගතයේ දී එවැනි ඛේදවාචක සිදු නොවීමට වඩාත් දැඩි ආරක්ෂිත නියාමන ක්රියාත්මක කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
බලධාරීන් සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශන දිගටම කරගෙන යත්ම, තවදුරටත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.