Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නැගෙනහිර පළාතේ 살人 සිද්ධි පරීක්ෂණය මධ්‍යයේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පිල්ලයන් ජූලි 13 දක්වා රිමාන්ඩ් බාරයට

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නැගෙනහිර පළාතේ 살人 සිද්ධි පරීක්ෂණය මධ්‍යයේ හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය පිල්ලයන් ජූලි 13 දක්වා රිමාන්ඩ් බාරයට

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන්, පොදුවේ පිල්ලයන් යන නමින් හඳුනාගනු ලබන ඔහු, නැගෙනහිර පළාතට සම්බන්ධ බව කියැවෙන මිනීමැරුම් මාලාවක් සම්බන්ධ පරීක්ෂණ දිගටම පවත්වාගෙන යන අතරතුර, ජූලි 13 දක්වා රිමාන්ඩ් අත්අඩංගුවේ තබා ගැනීමට නියෝග කර තිබේ.

හිටපු දේශපාලනඥයා අධිකරණය හමුවේ ඉදිරිපත් වීමෙන් අනතුරුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් මෙම නියෝගය නිකුත් කරන ලද අතර, මෙම අධිතීරු නඩු කටයුත්ත සම්බන්ධව දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ක්‍රියාත්මක වන නීතිමය කටයුතු වලදී තවත් වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙය සැලකේ.

පිල්ලයන් යනු කවුද?

සිවනේසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන්, ඔහුගේ පිල්ලයන් යන අන්වර්ථ නාමයෙන් වඩාත් ප්‍රසිද්ධ වූ ඔහු, එල්ටීටීඊ සංවිධානයෙන් වෙන්ව පිහිටුවන ලද කණ්ඩායමක් වන දෙමළ මක්කල් විදුතලෛ පුලිගල් (TMVP) හි හිටපු නායකයෙකි. පසුව ඔහු ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනයට ප්‍රවේශ වී, නැගෙනහිර පළාතේ දෙමළ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා නියෝජනය කරමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස සේවය කළේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලනයට ඇතුළු වූවද, පිල්ලයන් තවමත් මතභේදාත්මක චරිතයක් ලෙස පවතින අතර, ගැටුම් සමයේ සිට දිවෙන බරපතල අපරාධ සම්බන්ධ බහුවිධ චෝදනා ඔහුගේ පොදු ජීවිතය හිරිහැර කිරීම දිගටම සිදුවෙමින් පවතී.

දිගටම පවතින පරීක්ෂණ

නැගෙනහිර පළාතේ සිදු වූ බව විශ්වාස කෙරෙන මිනීමැරුම් සම්බන්ධ විමර්ශන වැඩිදුරටත් ක්‍රියාත්මකව පවතින මොහොතේ මෙම රිමාන්ඩ් නියෝගය ලැබී ඇත. මෙම නඩු සම්බන්ධ සාක්ෂි පරීක්ෂා කිරීම තවමත් නිම නොවී ඇති බැවින්, දිගටම සිදු කෙරෙන පරීක්ෂණය සඳහා පහසුකම් සැලසීම උදෙසා අධිකරණය විසින් පිල්ලයන් අත්අඩංගුවේ තබා ගැනීමට නියෝග කර ඇත.

පිල්ලයන්ගේ කැපී පෙනෙන දේශපාලන පසුබිම සහ පරීක්ෂණාධීන චෝදනාවල බරපතල බව හේතු කොටගෙන, මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක්ව ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය අතරතුරදී සහ ඉන් පසුව සිදු කළ බව කියැවෙන අපරාධ විමර්ශනය කිරීමේ අධිකරණයේ අඛණ්ඩ ප්‍රයත්නයන් මෙම නඩු කටයුතු මගින් පිළිබිඹු වන බව නීතිමය නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දී ඇත.

ජූලි 13 වනදා රිමාන්ඩ් කාලය අවසන් වූ විට, නඩු කටයුත්ත නැවතත් මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ ගෙනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි Sinhala

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා රතු අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දිවයිනේ පළාත් කිහිපයකට බලපාන තද සුළං පිළිබඳ බරපතල උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇති අතර, දිස්ත්‍රික්ක 15ක් සඳහා දැනටමත් රතු…

30 Jun 2026 Discuss
රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී Sinhala

රාජිනියේ' චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුල හඬ නඟයි — විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාද චිත්‍රපට නිළිය වූ故 මාලිනී ෆොන්සේකාගේ පවුලේ සාමාජිකයන්, ඇය පිළිබඳ නිර්මාණය වෙමින් පවතින රාජිනියේ නමැති චරිතාපදාන චිත්‍රපටයට එරෙහිව දැඩි…

30 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී Sinhala

ගෝලීය තෙල් මිල පහත වැටෙත්ම ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල කපා හරී

ගෝලීය තෙල් මිල අඛණ්ඩව පහත වැටීම හේතුවෙන් රජයට මහජන බර සැහැල්ලු කිරීමේ අවකාශය උදාවීම සමගම, ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එය…

30 Jun 2026 Discuss