Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල සභාපති හිටපු මුදල් ඇමති රවී කරුණානායකට සම්බන්ධ අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල සභාපති හිටපු මුදල් ඇමති රවී කරුණානායකට සම්බන්ධ අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

හිටපු ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල (NLB) සභාපති ශ්‍යාමිලා පෙරේරා, හිටපු මුදල් ඇමති රවී කරුණානායකට සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ දූෂණ පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර

ශ්‍යාමිලා පෙරේරා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ, ඔහු NLB සභාපති ධුරය දරන කාලය තුළ සිදුවූ බවට කියනු ලබන අල්ලස් ක්‍රියාවන් සම්බන්ධ සිදුවෙමින් පවතින පරීක්ෂණයක කොටසක් ලෙසයි. ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිමත් හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු සමඟ සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගත් මෙම නඩුවේ වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකේ.

රවී කරුණානායකට ඇති සම්බන්ධය

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන හා ආර්ථික ඉතිහාසයේ ඉතාමත් කැළඹිලිසහගත කාලපරිච්ඡේදයක මුදල් ඇමති ධූරය දැරූ රවී කරුණානායකට පෙර යොදවනු ලැබූ ක්‍රියාකාරකම් සමඟ ගැටෙන බවට කියනු ලබන දූෂිත ගනුදෙනු මෙම පරීක්ෂණයට ඇතුළත් වන බව වටහාගෙන ඇත. කරුණානායක මීට පෙරද මූල්‍යමය කරුණු රාශියක් සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී විමර්ශකයින්ගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.

CIABOC හි භූමිකාව

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, මෑත මාසවලදී රාජ්‍ය ආයතන නිලධාරීන් සම්බන්ධ නඩු ක්‍රියාශීලීව හඹා යමින් සිටින අතර, මහජන විශ්වාසය දරන තනතුරුවල සිටි අය කියනු ලබන අවිධිමත් හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් වගවීමට යොමු කිරීමේ අලුත් ප්‍රවේශයක් ගොඩනඟමින් සිටී.

නිශ්චිත චෝදනා සහ අධිකරණ කටයුතුවල කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර CIABOC විසින් නුදුරු අනාගතයේදී නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වැනි ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතනයක හිටපු සභාපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශ ආයතනවල පාලන ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ දැඩි විමර්ශනයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි Sinhala

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක හිමිකරු එදිනම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මත නිදහස් කර ඇත. රටේ පිළිගත් කොත්තු…

30 Jun 2026 Discuss
මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට Sinhala

මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

මර්සිඩීස් කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි තරඟයේදී හදිසි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව, බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු සැමරුම්වල අනපේක්ෂිත…

30 Jun 2026 Discuss
2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක් Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක්

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, එයට මූලික හේතුව ලෙස ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත්, ඒ හේතුවෙන් පුළුල් ආර්ථිකය පුරා ඇති…

30 Jun 2026 Discuss