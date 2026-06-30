හිටපු ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල සභාපති හිටපු මුදල් ඇමති රවී කරුණානායකට සම්බන්ධ අල්ලස් චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට
හිටපු ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල (NLB) සභාපති ශ්යාමිලා පෙරේරා, හිටපු මුදල් ඇමති රවී කරුණානායකට සම්බන්ධ ඉහළ මට්ටමේ දූෂණ පරීක්ෂණයක් සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විස්තර
ශ්යාමිලා පෙරේරා අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ, ඔහු NLB සභාපති ධුරය දරන කාලය තුළ සිදුවූ බවට කියනු ලබන අල්ලස් ක්රියාවන් සම්බන්ධ සිදුවෙමින් පවතින පරීක්ෂණයක කොටසක් ලෙසයි. ශ්රී ලංකාවේ කීර්තිමත් හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු සමඟ සම්බන්ධ වීම හේතුවෙන් සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගත් මෙම නඩුවේ වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකේ.
රවී කරුණානායකට ඇති සම්බන්ධය
ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන හා ආර්ථික ඉතිහාසයේ ඉතාමත් කැළඹිලිසහගත කාලපරිච්ඡේදයක මුදල් ඇමති ධූරය දැරූ රවී කරුණානායකට පෙර යොදවනු ලැබූ ක්රියාකාරකම් සමඟ ගැටෙන බවට කියනු ලබන දූෂිත ගනුදෙනු මෙම පරීක්ෂණයට ඇතුළත් වන බව වටහාගෙන ඇත. කරුණානායක මීට පෙරද මූල්යමය කරුණු රාශියක් සම්බන්ධයෙන් දූෂණ විරෝධී විමර්ශකයින්ගේ දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.
CIABOC හි භූමිකාව
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව, මෑත මාසවලදී රාජ්ය ආයතන නිලධාරීන් සම්බන්ධ නඩු ක්රියාශීලීව හඹා යමින් සිටින අතර, මහජන විශ්වාසය දරන තනතුරුවල සිටි අය කියනු ලබන අවිධිමත් හැසිරීම් සම්බන්ධයෙන් වගවීමට යොමු කිරීමේ අලුත් ප්රවේශයක් ගොඩනඟමින් සිටී.
නිශ්චිත චෝදනා සහ අධිකරණ කටයුතුවල කාල රාමුව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර CIABOC විසින් නුදුරු අනාගතයේදී නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය වැනි ප්රධාන රාජ්ය ආයතනයක හිටපු සභාපතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය අංශ ආයතනවල පාලන ප්රමිතීන් පිළිබඳ දැඩි විමර්ශනයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.