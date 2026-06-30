පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර පරීක්ෂණය ශ්රී ලංකාවේ බුද්ධි අංශ අකාර්යක්ෂමතාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි
2019 පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධ ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන විමර්ශනය තීරණාත්මක නව විකාශනයකට ලක්ව ඇති අතර, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබියදීත් බෝම්බ ප්රහාරයන්ට ඉඩ සැලසූ රටේ බුද්ධි අංශ ව්යුහය හා ක්රමානුකූල අකාර්යක්ෂමතාවයන් කෙරෙහි දැන් දෘෂ්ටිය යොමු වෙමින් තිබේ.
බෝම්බකරුවන් ඉක්මවා යන විමර්ශනයක්
කොළඹ හා ඉන් ඔබ්බේ පල්ලිවල සහ ප්රධාන හෝටල්වල දිවි 270කට ආසන්න ප්රමාණයක්앗아 ගෙන සිය ගණනක් තවත් අය තුවාල ලැබූ පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය ජාතික හෘදය සාක්ෂියේ ගැඹුරු තුවාලයක් ලෙස පවතී. ඛේදවාචකයෙන් පසු ගත වූ වසරවල විමර්ශනය ප්රධාන වශයෙන් ප්රහාරකයන් හා ඔවුන්ගේ ජාලයන් කෙරෙහි කේන්ද්රගත වූ නමුත්, දැන් අවධානය වඩාත් අපහසු ප්රශ්නයකට හැරෙමින් ඇත — ඒ ඉරිදා අප්රේල් උදෑසන රාජ්යයේ බුද්ධි යන්ත්රණය මෙතරම් ව්යසනකාරී ලෙස අකාර්යක්ෂම වූයේ කෙසේද යන්නයි.
විමර්ශකයන් සහ පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ ආයතන, ප්රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ පැවති ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක හා බුද්ධි ආයතනවල ව්යුහයන්, සන්නිවේදන මාර්ගයන් සහ තීරණ ගැනීමේ ක්රියාවලීන් ගැඹුරින් විමර්ශනය කරමින් සිටිති.
නොතකා හරිනු ලැබූ අනතුරු ඇඟවීම්
2019 අප්රේල් 21 බෝම්බ ප්රහාරයට දින කිහිපයකට පෙර ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට විශ්වාසදායක බුද්ධි අනතුරු ඇඟවීම් ලැබී තිබූ බව දැනටමත් හොඳින් ස්ථාපිතව ඇත. විදේශ බුද්ධි හවුල්කරුවන්ගෙන් ලැබුණු බව වාර්තා වන එම අනතුරු ඇඟවීම් විශේෂයෙන් පල්ලි ඉලක්ක කරගත් ප්රහාරවල තර්ජනයට අදාළ විය. එහෙත් ඒ තොරතුරු ඵලදායී වැළැක්වීමේ ක්රියාමාර්ග බවට පරිවර්තනය වූයේ නැත.
විමර්ශනයේ නව අදියර ලෙස, ඒ අනතුරු ඇඟවීම් හරියටම කොතැනක දී ගිලිහී ගියේද — තීරණාත්මක තොරතුරු යටපත් කරනු ලැබුවාද, නොතකා හරිනු ලැබුවාද, නැතිනම් ඛණ්ඩිත හා අක්රිය බුද්ධි නිලධාරිතාවයක් තුළ අතරමග නැති වී ගියාද යන්න නිශ්චිතව තීරණය කිරීමට උත්සාහ දරනු ලැබේ.
මූලික ප්රශ්නය තවදුරටත් ප්රහාරය සිදු කළේ කවුරුන්ද යන්න පමණක් නොව, රාජ්යය තුළ කවුරුන් කුමක් දැනගෙන සිටියේද, කවදාද — සහ එය නැවැත්වීමට කිසිවක් නොකළේ ඇයිද යන්නයි.
දේශපාලන මානයන් සංවේදී ලෙසම පවතී
මෙම විමර්ශනය දැඩි දේශපාලන බරක් දරයි. ප්රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ ශ්රී ලංකාව, එවකට ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන සහ අගමැති රනිල් වික්රමසිංහ අතර උග්ර ව්යවස්ථාදායක හා දේශපාලන ගැටුමකට ගොදුරු වී සිටි අතර, විශ්ලේෂකයන් බොහෝ දෙනෙකුගේ මතය අනුව ඒ ගැටුම ප්රධාන ආරක්ෂක ආයතනයන් අතර සම්බන්ධීකරණය දැඩි ලෙස දුර්වල කළේය.
ජ්යෙෂ්ඨ දේශපාලන පෞද්ගලයන් බුද්ධි අංශ බිඳ වැටීම සඳහා වගකීම දරන්නේද යන්න සහ රජයේ ඉහළම මට්ටම්වලදී ජනතාව භයානක ලෙස නිරාවරණය කළ තීරණ ගැනෙනු ලැබුවාද — නැතිනම් හිතාමතාම ගැනීමෙන් වැළකී සිටිනු ලැබුවාද යන ප්රශ්නය තවමත් ඉදිරියේ රැඳී ඇත.
책임ජවාබදේහිත්වය හා ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම්
සාධාරණ ත්වය හඹා යාමේදී වසර ගණනාවක් ගත වූ ප්රමාදයන් හා අඩාල ක්රියාමාර්ගයන් ලෙස තමන් සැලකන දෑ කෙරෙහි කලකිරීම ප්රකාශ කරමින් දිවි අහිමි වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන නිතර සම්පූර්ණ ජවාබදේහිත්වය ඉල්ලා සිටිති. ජීවිතාරක්ෂා ලද්දන් සහ ආදරණීයයන් අහිමි කර ගත්තන් අතරින් බොහෝ දෙනෙකුට, බුද්ධි අංශ අකාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳ විමර්ශනය සම්පූර්ණ සත්යය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා වන තීරණාත්මක පියවරක් නියෝජනය කරයි.
ජවාබදේහිත්වයෙන් ඔබ්බට, එවැනි ව්යසනකාරී අකාර්යක්ෂමතාවයන් නැවත සිදු නොවනු ඇතැයි සහතික කිරීම සඳහා ශ්රී
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.