දමියන් ප්රනාන්දු ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ
ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, උප අද්මිරාල් දමියන් ප්රනාන්දු මහතා ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත් කර ඇති අතර, ඔහු එම උත්කර්ෂවත් තනතුර දරන 27 වන නිලධාරියා බවට පත්ව තිබේ.
ප්රනාන්දු මහතා අණ භාර ගැනීමට පෙර උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කරනු ලැබූ අතර, එය ඔහුගේ ගෞරවාන්විත නාවික සේවා ජීවිතයේ සුවිශේෂී이정표වකි. මෙම පත්වීම සිදු කළේ ශ්රී ලංකාවේ සේනාධිනායකවරයා ලෙස ජනාධිපති දිසානායක මහතා විසිනි.
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව පරිච්ඡේදයක්
දමියන් ප්රනාන්දු මහතා ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නායකත්වයට පත්වීම, රටේ ප්රධාන ආරක්ෂක ආයතනයක් සඳහා නව නායකත්ව අදියරක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි. නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස, උප අද්මිරාල් ප්රනාන්දු මහතා ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය මායිම් සහ අනන්ය ආර්ථික කලාපය ආරක්ෂා කිරීමෙහිලා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන සංවිධානයක වගකීම භාර ගනී.
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව රටේ දිගු වෙරළ තීරය ආරක්ෂා කිරීම, මුහුදේ නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් මර්දනය කිරීම සහ ජාතික ආරක්ෂා මෙහෙයුම් සඳහා සහාය වීම යන රාජකාරිවලින් සමන්විත වන අතර, ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ මෙම වගකීම් ක්රමෝපායික වශයෙන් ඉතා වැදගත් ය.
නාවික නායකත්වය කෙරෙහි ජනාධිපතිවරයාගේ විශ්වාසය
මෙම පත්වීම, තීරණාත්මක මොහොතක නාවික හමුදා බලකාය ශක්තිමත්ව නමා ගෙන යාමට උප අද්මිරාල් ප්රනාන්දු මහතා සතු හැකියාව හා අත්දැකීම් කෙරෙහි ජනාධිපති දිසානායක මහතා දක්වන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි. එවැනි ජ්යෙෂ්ඨ හමුදා පත්වීම් ජනාධිපතිවරයාගේ අභිමතය පරිදි සිදු කෙරෙන බැවින්, මෙම තේරීමට ආරෝපිත වැදගත්කම ඉස්මතු වේ.
උප අද්මිරාල් ප්රනාන්දු මහතාගේ උසස්වීම හා පත්වීම, ශ්රී ලංකාව මුහුණ දෙන විකාශනය වෙමින් පවතින සමුද්රීය ආරක්ෂක අභියෝගවලට ප්රතිචාර දක්වමින් නවීකරණය කෙරෙමින් පවතින නාවික හමුදාවට නැවුම් දිශාවක් ගෙන ඒ බව අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.