Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, උප අද්මිරාල් දමියන් ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත් කර ඇති අතර, ඔහු එම උත්කර්ෂවත් තනතුර දරන 27 වන නිලධාරියා බවට පත්ව තිබේ.

ප්‍රනාන්දු මහතා අණ භාර ගැනීමට පෙර උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කරනු ලැබූ අතර, එය ඔහුගේ ගෞරවාන්විත නාවික සේවා ජීවිතයේ සුවිශේෂී이정표වකි. මෙම පත්වීම සිදු කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ සේනාධිනායකවරයා ලෙස ජනාධිපති දිසානායක මහතා විසිනි.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව පරිච්ඡේදයක්

දමියන් ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නායකත්වයට පත්වීම, රටේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක ආයතනයක් සඳහා නව නායකත්ව අදියරක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි. නාවික හමුදා ඉතිහාසයේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස, උප අද්මිරාල් ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය මායිම් සහ අනන්‍ය ආර්ථික කලාපය ආරක්ෂා කිරීමෙහිලා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන සංවිධානයක වගකීම භාර ගනී.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව රටේ දිගු වෙරළ තීරය ආරක්ෂා කිරීම, මුහුදේ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් මර්දනය කිරීම සහ ජාතික ආරක්ෂා මෙහෙයුම් සඳහා සහාය වීම යන රාජකාරිවලින් සමන්විත වන අතර, ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ මෙම වගකීම් ක්‍රමෝපායික වශයෙන් ඉතා වැදගත් ය.

නාවික නායකත්වය කෙරෙහි ජනාධිපතිවරයාගේ විශ්වාසය

මෙම පත්වීම, තීරණාත්මක මොහොතක නාවික හමුදා බලකාය ශක්තිමත්ව නමා ගෙන යාමට උප අද්මිරාල් ප්‍රනාන්දු මහතා සතු හැකියාව හා අත්දැකීම් කෙරෙහි ජනාධිපති දිසානායක මහතා දක්වන විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි. එවැනි ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා පත්වීම් ජනාධිපතිවරයාගේ අභිමතය පරිදි සිදු කෙරෙන බැවින්, මෙම තේරීමට ආරෝපිත වැදගත්කම ඉස්මතු වේ.

උප අද්මිරාල් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ උසස්වීම හා පත්වීම, ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන විකාශනය වෙමින් පවතින සමුද්‍රීය ආරක්ෂක අභියෝගවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් නවීකරණය කෙරෙමින් පවතින නාවික හමුදාවට නැවුම් දිශාවක් ගෙන ඒ බව අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

2026 ජූනි මාසයේ කොළඹ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යයි — CCPI දත්ත අනාවරණය කරයි Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ කොළඹ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යයි — CCPI දත්ත අනාවරණය කරයි

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (CCPI) මගින් මනිනු ලබන නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 ජූනි මාසයේදී කොළඹ නගරයේ උද්ධමනය වසරින් වසර පදනමින් 6.8% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය…

30 Jun 2026 Discuss
මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා ඝාතනය සම්බන්ධ වරදකරු වෙත පනවන ලද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ Sinhala

මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා ඝාතනය සම්බන්ධ වරදකරු වෙත පනවන ලද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ

2008 වර්ෂයේ සිදු වූ සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරයකදී ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය ප්‍රතිභාපූර්ණ හමුදා නායකයන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගත් මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා…

30 Jun 2026 Discuss
හෙරොයින් ග්‍රෑම් තුනකට තරමක් වැඩි ප්‍රමාණයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුරුෂයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් Sinhala

හෙරොයින් ග්‍රෑම් තුනකට තරමක් වැඩි ප්‍රමාණයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුරුෂයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම්

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 3.074ක් සතුව තබාගෙන සිටීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කරමින් අනුරාධපුර මහාධිකරණය විසින් වයස අවුරුදු 35ක් වූ පුරුෂයෙකු ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත…

30 Jun 2026 Discuss