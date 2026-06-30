Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ Smoke & Bitters ආයතනයට ආසියාවේ හොඳම බාර් 2026 හි පතල Michter's ආもてなし සම්මානය හිමිවෙයි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ Smoke & Bitters ආයතනයට ආසියාවේ හොඳම බාර් 2026 හි පතල Michter's ආもてなし සම්මානය හිමිවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ කොක්ටේල් බාර් ආයතනය වන Smoke & Bitters, ආසියාවේ හොඳම බාර් 2026 සම්මාන වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ඉතාමත් කැමැත්තෙන් සොයන Michter's Art of Hospitality සම්මානය දිනාගෙන ඇති අතර, මෙම ජයග්‍රහණය හරහා ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ ඉහළම බාර් රංගනය තුළ දෘඪ ලෙස ස්ථාන ගැන්වී ඇත.

ලෝකෝත්තර සේවාවක් සඳහා වන පිළිගැනීමක්

Michter's Art of Hospitality සම්මානය ආසියාවේ හොඳම බාර් සම්මාන රාමුව තුළ ඇති ඉතාමත් ගෞරවනීය විශේෂ සම්මාන අතරින් එකක් වන අතර, එය බීම වල ගුණාත්මකභාවය ඉක්මවා, අමතකනොවන ආගන්තුක අත්දැකීමක් ලබාදෙන ස්ථාන හඳුනාගනී. Smoke & Bitters ආයතනය මෙම සුවිශේෂ සම්මානය සඳහා තෝරාගැනීම, එහි ආもてなし ප්‍රවේශය ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ඉහළම කර්මාන්ත සගයන් හා විනිශ්චයකරුවන් අතර ප්‍රතිරාවය ඇති කර ඇති බව සංඥා කරයි.

මෙම සම්මානය සගයන් විසින් ඡන්දය ලබාදෙන සම්මානයක් වන බැවින්, එය ආසියාව පුරා සිටින සම-බාර් වෘත්තිකයන් හා කර්මාන්ත හදවතේ ඇතිවන සැබෑ ප්‍රශංසාව පිළිබිඹු කරන අතර, කොළඹ පාදක ස්ථානය සඳහා එය වඩාත් අර්ථවත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රාදේශීය වේදිකාවට ගෙනයෑම

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ආもてなし හා රාත්‍රී විනෝද කර්මාන්තය සඳහා, මෙම පිළිගැනීම සැලකිය යුතු බරක් දරයි. Smoke & Bitters ආයතනය දිර්ඝ කාලයක් තිස්සේ රටේ වඩාත්ම නවෝත්පාදනාත්මක හා ආදරාබරව ස්වාගත කරන කොක්ටේල් ගමනාන්ත අතරින් එකක් ලෙස සලකනු ලැබ ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර ශිල්ප බාර්ටෙන්ඩිං ශිල්පීය ක්‍රම සමඟ ස්ථානීය රසයන් හා බලපෑම් සම්මිශ්‍රණය කරයි.

බාර් ආයතනයේ ජයග්‍රහණය ප්‍රාදේශීය හා ජාත්‍යන්තර අමුත්තන්ගේ වැඩිවන අවධානය ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ආහාර හා පානීය සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය තවදුරටත් ශක්තිමත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආもてなし අංශයට ශක්තියක්

ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියාශීලීව සිය සංචාරක කර්මාන්තය නැවත ගොඩනඟමින් සිටින මෙම කාලයේ, මෙවැනි සම්මාන ස්ථානීය ආもてなし අංශය තුළ ඇති දක්ෂතාව හා කැපවීම පිළිබඳ ප්‍රබල අනුමෝදනයන් ලෙස සේවය කරයි. කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් ශ්‍රී ලාංකේය ස්ථාපනයන් ලෝකෝත්තර ප්‍රමිතීන් සපුරාලීමේ හා ඉක්මවා යාමේ ගෙන ඇති පිය
වරයන්හි පිළිබිඹුවක් ලෙස මෙම පිළිගැනීමට සාධාරණ ලෙස ස්වාගත කර ඇත.

Smoke & Bitters ආයතනයේ Michter's Art of Hospitality සම්මානය, බාර් ආයතනය සඳහා පමණක් නොව, අසාමාන්‍ය ආもてなし ජාතික අනන්‍යතාවයේ කොටසක් වන ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් අභිලාෂයන් සඳහාද ආඩම්බරජනක이정표 සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සිටී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

SLT-Mobitel සහ Starlink එක්ව ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරවලට චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාල සේවාව ගෙන එයි Sinhala

SLT-Mobitel සහ Starlink එක්ව ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරවලට චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාල සේවාව ගෙන එයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික විදුලිසංදේශ සේවා සපයන්නා වන SLT-Mobitel, දිවයිනේ ව්‍යාපාරික ආයතනවලට වේගවත් චන්ද්‍රිකා අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවක් ලබා දීම සඳහා Starlink සමඟ…

30 Jun 2026 Discuss
2026 ජූනි මාසයේ කොළඹ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යයි — CCPI දත්ත අනාවරණය කරයි Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ කොළඹ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යයි — CCPI දත්ත අනාවරණය කරයි

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (CCPI) මගින් මනිනු ලබන නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 ජූනි මාසයේදී කොළඹ නගරයේ උද්ධමනය වසරින් වසර පදනමින් 6.8% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය…

30 Jun 2026 Discuss
දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ Sinhala

දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, උප අද්මිරාල් දමියන් ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත් කර ඇති අතර, ඔහු එම උත්කර්ෂවත් තනතුර…

30 Jun 2026 Discuss