Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ කොළඹ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යයි — CCPI දත්ත අනාවරණය කරයි

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 ජූනි මාසයේ කොළඹ උද්ධමනය 6.8% දක්වා ඉහළ යයි — CCPI දත්ත අනාවරණය කරයි

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (CCPI) මගින් මනිනු ලබන නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 ජූනි මාසයේදී කොළඹ නගරයේ උද්ධමනය වසරින් වසර පදනමින් 6.8% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එය අගනුවර පදිංචිකරුවන්ගේ ජීවන වියදම් මත දිගින් දිගටම පවතින ඉහළ යාමේ පීඩනය පිළිබිඹු කරයි.

අංක වලින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

නාගරික පවුල් පරිභෝජනය කරන පුළුල් භාණ්ඩ හා සේවා කූඩයක් හරහා මිල චලනයන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය ප්‍රධාන මිනුම් දඬුවමක් ලෙස සේවය කරයි. වසරින් වසර 6.8% ක වැඩිවීමක් යනු, සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයා පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව දෛනික භාවිත භාණ්ඩ සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි මුදලක් ගෙවන බවයි.

CCPI කියවීමේ ඉහළ යාම, විශේෂයෙන් අර්බුදයෙන් පසු ප්‍රකෘතිමත් වීමේ කාලපරිච්ඡේදයේ දුෂ්කර ආර්ථික පරිසරයක් හමුවේ දිවි ගෙවන කොළඹ මධ්‍යම හා පහළ ආදායම්ලාභී නිවෙස්වල දරාගැනීමේ හැකියාව සම්බන්ධ ඉහළ යන කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට ඇති බලපෑම්

මෑත වසරවල දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන් දිගටම ගෙන යන සංවේදී මොහොතක මෙම උද්ධමන ඉහළ යාම සිදුවී ඇත. ඉදිරි මාසවලදී මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ තක්සේරු කිරීමේදී ප්‍රතිපත්ති立案 කරන්නන් හා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙම දත්ත සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

උද්ධමනය ඉහළ යාම මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ක්ෂය කර, නිවෙස් අයවැය මත අතිරේක බරක් පටවාලිය හැකි අතර, රජයේ ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම් හා මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා වැඩසටහන් යටතේ ගත් ප්‍රතිශ්‍රුතිකයන් ඇතුළු පුළුල් ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රය සංකීර්ණ කළ හැකිය.

ඉදිරි කාලය සඳහා නිරීක්ෂණය කළ යුත්තේ කුමක්ද?

මෙම උද්ධමන ප්‍රවණතාව 2026 වසරේ දෙවන භාගයටත් දිගටම පවතිනු ඇත්ද, නැතහොත් ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩ මිල ස්ථාවර වීම හා දේශීය මුදල් තත්ත්වයන් තද වීම අනුපාතය නැවත අඩු කිරීමට දායක වේදැයි විශ්ලේෂකයන් හා ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සමීපව අවධානය යොමු කරනු ඇත. CCPI කූඩයේ සැලකිය යුතු බරක් දරන ආහාර හා ශක්ති මිල, කෙටිකාලීනව උද්ධමනයේ ප්‍රධාන原動力 ලෙස පැවතීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

වසර ගෙවී යත්ම උද්ධමන ගමන් මග පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්‍රයක් ලබා දීමට ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ තවදුරටත් දත්ත නිකුතු අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ Sinhala

දමියන් ප්‍රනාන්දු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ 27 වන අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත්වෙයි — උප අද්මිරාල් තනතුරට උසස් කෙරේ

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා, උප අද්මිරාල් දමියන් ප්‍රනාන්දු මහතා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නව අණදෙන නිලධාරියා ලෙස පත් කර ඇති අතර, ඔහු එම උත්කර්ෂවත් තනතුර…

30 Jun 2026 Discuss
මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා ඝාතනය සම්බන්ධ වරදකරු වෙත පනවන ලද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ Sinhala

මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා ඝාතනය සම්බන්ධ වරදකරු වෙත පනවන ලද ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තහවුරු කෙරේ

2008 වර්ෂයේ සිදු වූ සියදිවි නසාගැනීමේ බෝම්බ ප්‍රහාරයකදී ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය ප්‍රතිභාපූර්ණ හමුදා නායකයන් අතර ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමිකර ගත් මේජර් ජෙනරල් ජනක පෙරේරා…

30 Jun 2026 Discuss
හෙරොයින් ග්‍රෑම් තුනකට තරමක් වැඩි ප්‍රමාණයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුරුෂයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් Sinhala

හෙරොයින් ග්‍රෑම් තුනකට තරමක් වැඩි ප්‍රමාණයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුරුෂයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම්

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 3.074ක් සතුව තබාගෙන සිටීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කරමින් අනුරාධපුර මහාධිකරණය විසින් වයස අවුරුදු 35ක් වූ පුරුෂයෙකු ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත…

30 Jun 2026 Discuss