Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මාවනැල්ලේදී සහෝදරයා තියුණු ආයුධයකින් පහර දී සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මාවනැල්ලේදී සහෝදරයා තියුණු ආයුධයකින් පහර දී සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා

මාවනැල්ලේදී සිදු වූ ප්‍රචණ්ඩකාරී සිදුවීමක දී වයස අවුරුදු 42ක් වූ පුද්ගලයෙකු ඔහුගේම සහෝදරයා විසින් ඝාතනය කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, දෙදෙනා අතර ඇති වූ තර්කයක් ජීවිතය බිලිගත් ප්‍රහාරයකට හේතු වූ බව පොලිසිය පවසයි.

ලැබී ඇති මුල් වාර්තාවලට අනුව, සැකකරු විසින් ඇතිවූ ආරවුල් අතරතුර සහෝදරයාට තියුණු ආයුධයකින් පහර දී ඇති අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පීඩිතයාගේ මරණය සිදු වී ඇත. ප්‍රචණ්ඩ ගැටුමට තුඩු දුන් විවාදයේ නිශ්චිත ස්වභාවය තවමත් බලධාරීන් විසින්公式 වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැත.

සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශනයක්

පොලිසිය මෙම ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, මෙම කම්පනජනක සිදුවීමෙන් අනතුරුව මාවනැල්ල ප්‍රදේශය අවධානයට ලක් වී ඇත. සිදුවීම් ස්ථානයේ සිටි නිලධාරීන් තහවුරු කළේ ප්‍රහාරයේ දී තියුණු ආයුධයක් භාවිත කර ඇති බවත්, එය පීඩිතයාට ජීවිතාන්තය කළ තුවාල සිදු කිරීමට හේතු වූ බව විශ්වාස කෙරෙන බවත්ය.

සැකකරු දැනට පොලිසිය විසින් අඛණ්ඩ විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස සොයනු ලබයි. සිදුවීම සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා අයෙකු ඉදිරිපත් වී විමර්ශනවලට සහාය වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ගෘහස්ත හා පවුල් ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ උත්සුකය

මෙම සිදුවීම නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවේ පවුල් ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ලෙන් යුත් ගැටලුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ඥාතීන් අතර ඇති වන ආරවුල් ජීවිතාන්තය දක්වා දිවෙන සිදුවීම් රටාව රට පුරා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා සමාජ සේවා බලධාරීන්ට බරපතළ සැලකිල්ලක් ව පවතී.

ඝාතනයේ ආශ්‍රිත විවාදයේ හේතුව ඇතුළු තවත් විස්තර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මාවනැල්ල පොලිසිය දිනෙදින සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගනිමින් සහ සාක්ෂි එකතු කරමින් නඩුව සම්බන්ධ කටයුතු කරගෙන යයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට ළඟා වේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට ළඟා වේ

උද්ධමනය වසර තුනක ඉහළම මට්ටමට පත්වීමත් සමඟ ජීවන වියදම් බරපතල වෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමන අනුපාතය වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම අගයට ළඟා වී ඇති අතර, මෙය රටේ ආර්ථික යථා…

30 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය වෙනුවෙන් IMF ඉදිරි මාර්ගය සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය වෙනුවෙන් IMF ඉදිරි මාර්ගය සටහන් කරයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවෙමින් පවතින ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන, දශක ගණනාවක දී රටට ඇති වූ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ක්‍රමයෙන් සුවය…

30 Jun 2026 Discuss
විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල් සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ උත්සාහය කෆීර් සටන් යානයට ඔබ්බෙන් විහිදෙන බවයි Sinhala

විශ්ලේෂකයන් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල් සබඳතා ඇති කර ගැනීමේ උත්සාහය කෆීර් සටන් යානයට ඔබ්බෙන් විහිදෙන බවයි

ඊශ්‍රායලයෙන් IAI කෆීර් සටන් යානය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නැවත අවධානය යොමු කිරීම ආරක්ෂක විශ්ලේෂකයන් සහ දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් අතර විවාදයක් ඇති කර ඇති අතර,…

30 Jun 2026 Discuss