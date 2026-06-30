මාවනැල්ලේදී සහෝදරයා තියුණු ආයුධයකින් පහර දී සහෝදරයා ඝාතනය කළ බවට චෝදනා
මාවනැල්ලේදී සිදු වූ ප්රචණ්ඩකාරී සිදුවීමක දී වයස අවුරුදු 42ක් වූ පුද්ගලයෙකු ඔහුගේම සහෝදරයා විසින් ඝාතනය කළ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇති අතර, දෙදෙනා අතර ඇති වූ තර්කයක් ජීවිතය බිලිගත් ප්රහාරයකට හේතු වූ බව පොලිසිය පවසයි.
ලැබී ඇති මුල් වාර්තාවලට අනුව, සැකකරු විසින් ඇතිවූ ආරවුල් අතරතුර සහෝදරයාට තියුණු ආයුධයකින් පහර දී ඇති අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස පීඩිතයාගේ මරණය සිදු වී ඇත. ප්රචණ්ඩ ගැටුමට තුඩු දුන් විවාදයේ නිශ්චිත ස්වභාවය තවමත් බලධාරීන් විසින්公式 වශයෙන් අනාවරණය කර නොමැත.
සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශනයක්
පොලිසිය මෙම ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති අතර, මෙම කම්පනජනක සිදුවීමෙන් අනතුරුව මාවනැල්ල ප්රදේශය අවධානයට ලක් වී ඇත. සිදුවීම් ස්ථානයේ සිටි නිලධාරීන් තහවුරු කළේ ප්රහාරයේ දී තියුණු ආයුධයක් භාවිත කර ඇති බවත්, එය පීඩිතයාට ජීවිතාන්තය කළ තුවාල සිදු කිරීමට හේතු වූ බව විශ්වාස කෙරෙන බවත්ය.
සැකකරු දැනට පොලිසිය විසින් අඛණ්ඩ විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස සොයනු ලබයි. සිදුවීම සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා අයෙකු ඉදිරිපත් වී විමර්ශනවලට සහාය වන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
ගෘහස්ත හා පවුල් ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ උත්සුකය
මෙම සිදුවීම නැවතත් ශ්රී ලංකාවේ පවුල් ප්රචණ්ඩත්වය පිළිබඳ ගැඹුරු කනස්සල්ලෙන් යුත් ගැටලුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. ඥාතීන් අතර ඇති වන ආරවුල් ජීවිතාන්තය දක්වා දිවෙන සිදුවීම් රටාව රට පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ හා සමාජ සේවා බලධාරීන්ට බරපතළ සැලකිල්ලක් ව පවතී.
ඝාතනයේ ආශ්රිත විවාදයේ හේතුව ඇතුළු තවත් විස්තර, විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මාවනැල්ල පොලිසිය දිනෙදින සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ප්රකාශ සටහන් කරගනිමින් සහ සාක්ෂි එකතු කරමින් නඩුව සම්බන්ධ කටයුතු කරගෙන යයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.