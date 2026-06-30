Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

30 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මර්සිඩීස්ගේ ආකර්ශනීය ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණයෙන් පසු බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු අවධානයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට

මර්සිඩීස් කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි තරඟයේදී හදිසි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව, බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවෙකු සැමරුම්වල අනපේක්ෂිත වීරයෙකු ලෙස මතු වී, මෝටර් රථ ක්‍රීඩා ප්‍රජාව තුළ මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ද පුළුල් අවධානයක් හා ආඩම්බරයක් ජනිත කර ඇත.

හඳුනාගැනීමේ මොහොතක්

ඉතා තරඟකාරී වූ මර්සිඩීස් ෆෝමියුලා වන් තාක්ෂණික කණ්ඩායමේ කොටසක් වන මෙම ඉංජිනේරුවා, ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණය සැමරූ අවස්ථාවේදී එකවරම අවධානයේ කේන්ද්‍රයට පත් විය. ජයග්‍රාහී සැමරුම්වල ඡායාරූප හා වීඩියෝ දර්ශන සාමාජික මාධ්‍ය වේදිකා හරහා ඉක්මනින් ව්‍යාප්ත වූ අතර, ලෝක මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ තම ජාතිකයෙකු කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු දැකීම ගැන බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ආඩම්බර වූහ.

ෆෝමියුලා වන් හි ඉහළම ස්ථරවලදී තම ප්‍රවාස ජාතිකයන් නියෝජනය වනු කලාතුරකින් දකින ජාතියකට, මෙම මොහොත ජාතික ආඩම්බරයේ ප්‍රභවයක් ලෙස ඉතා ගැඹුරින් හදවතට දැනෙනසුලු අවස්ථාවක් බවට ශ්‍රී ලාංකික රසිකයන් හා ක්‍රීඩා ලෝලීන් ඉක්මනින් ප්‍රකාශ කළහ.

ගෝලීය වේදිකාවේ ශ්‍රී ලාංකික ආඩම්බරය

ලෝකයේ වඩාත් ම පිළිගත් හා තාක්ෂණික ඉල්ලීම් ඇති ක්‍රීඩා තරඟාවලිවලින් එකක් තුළ ශ්‍රී ලාංකික උරුමය දරන පුද්ගලයෙකු දෘශ්‍යමාන වීම, ගෝලීය වේදිකාවේ නියෝජනය හා ජයග්‍රහණ පිළිබඳ සංවාද ජනිත කර ඇත.

ෆෝමියුලා වන් ඉතිහාසයේ වැඩිම ජයග්‍රහණ ලබා ගත් කණ්ඩායම්වලින් එකක් වන මර්සිඩීස්, ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ජයග්‍රහණය සම්පූර්ණ කණ්ඩායම සමඟ සැමරූ අතර, එම සැමරුම් අතරතුර බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවාගේ කැපී පෙනෙන පෙනුම රසිකයන් හා විචාරකයන් විසින් නොසලකා හරිනු නොලැබිණ.

නිවසේ සිට නරඹමින් සිටි බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට, මෝටර් රථ ක්‍රීඩාවේ විශාලතම වේදිකාවලින් එකක් මත තම උරුමය පිළිබිඹු කරන මුහුණක් සැමරෙනු දැකීම ප්‍රබල හා හැඟීම්බර මොහොතක් විය.

ෆෝමියුලා වන් හි විවිධාංගීකරණය වූ දක්ෂතා සමූහය

ෆෝමියුලා වන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ලෝකය පුරා සිටින ශ්‍රේෂ්ඨතම ඉංජිනේරු හා තාක්ෂණික මනස් ඉල්ලා සිටින ක්‍රීඩාවක් ලෙස සැලකේ. සෑම ජයග්‍රහණයක් පිටුපසම නිවැරදි සම්බන්ධීකරණයෙන් කටයුතු කරන සිය ගණනක් ඉංජිනේරුවන්, උපායමාර්ගිකයන් හා යාන්ත්‍රිකයන්ගේ සාමූහික ප්‍රයත්නය පවතී — මෙම ඉල්ලීම් සහිත පරිසරය තුළ දී ය, බ්‍රිතාන්‍ය-ශ්‍රී ලාංකික ඉංජිනේරුවා ඉහළම මට්ටමේ වෘත්තීය ජීවිතයක් ගොඩ නගා ගෙන ඇත්තේ.

ඔස්ට්‍රියානු ග්‍රෑන්ඩ් ප්‍රි ප්‍රතිඵලය, ශ්‍රී ලාංකික දක්ෂතාව ජාත්‍යන්තරව විවිධ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයන්හි ඉහළ නමක් ගොඩ නගා ගනිමින් සිටිනු ගැන මතක් කරවීමක් ලෙස ද, ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාස ජාතිකයන් ගෝලීය කර්මාන්තය හා ක්‍රීඩාවට ලබා දෙන දායකත්වයේ වර්ධනය වන කතාවට තවත් පරිච්ඡේදයක් එකතු කරමිනි.

ඔස්ට්‍රියාවේ ජය ප්‍රශස්ති පේෂ්කාරය මත මර්සිඩීස් ජයග්‍රහණය සැමරූ අවස්ථාවේදී, ශ්‍රී ලංකාවට අනපේක්ෂිත නමුත් ඉතා ප්‍රිය ජනනීය ආනන්දයට හේතුවක් ලැබිණ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි Sinhala

ප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයේ හිමිකරු ඇප මත නිදහස් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ කොත්තු අවන්හල් දාමයක හිමිකරු එදිනම අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ අධිකරණය ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇප මත නිදහස් කර ඇත. රටේ පිළිගත් කොත්තු…

30 Jun 2026 Discuss
2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක් Sinhala

2026 ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක උච්චතම අගයට — මහ බැංකුවේ ඉහළ සීමාව අභිබවා යාමේ අවදානමක්

2026 ජූනි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය වසර තුනක කාලය තුළ ඉහළම අගයකට ළඟා වී ඇති අතර, එයට මූලික හේතුව ලෙස ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත්, ඒ හේතුවෙන් පුළුල් ආර්ථිකය පුරා ඇති…

30 Jun 2026 Discuss
චීන බිලියනපති ගුවෝ වෙන්ගුයිට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේදී බිලියන ගණනක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර 30ක සිර දඬුවමක් Sinhala

චීන බිලියනපති ගුවෝ වෙන්ගුයිට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේදී බිලියන ගණනක් වංචා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වසර 30ක සිර දඬුවමක්

චීනයේ ධනවත්තම පුද්ගලයන් අතර වරක් ස්ථානගත වූ චීන ජාතික ව්‍යාපාරිකයෙකුට, බිලියන ගණනක් වටිනා විශාල වංචා සැලැස්මක් මෙහෙයවීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කළ ඇමෙරිකා…

30 Jun 2026 Discuss