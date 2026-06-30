හෙරොයින් ග්රෑම් තුනකට තරමක් වැඩි ප්රමාණයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් අනුරාධපුර පුරුෂයෙකුට ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම්
හෙරොයින් ග්රෑම් 3.074ක් සතුව තබාගෙන සිටීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු බව තීරණය කරමින් අනුරාධපුර මහාධිකරණය විසින් වයස අවුරුදු 35ක් වූ පුරුෂයෙකු ජීවිතාන්තය දක්වා සිරගත කිරීමේ දඬුවමට යටත් කර ඇති අතර, මෙම තීරණය මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ වැරදිවලදී ශ්රී ලංකාව අනුගමනය කරන දැඩි ස්ථාවරය ශක්තිමත් කරයි.
වරදකරු කිරීම සහ දඬුවම් ප්රකාශය
අදාළ පුද්ගලයා තහනම් මත්ද්රව්ය තොගයක් අනවසරයෙන් සතුව තබාගෙන සිටි බව තහවුරු කිරීමෙන් පසු අධිකරණය විසින් මෙම තීරණය ප්රකාශ කරන ලදී. සම්බන්ධ ප්රමාණය සාපේක්ෂව කුඩා වුවද, හෙරොයින් සතුව තබාගෙන සිටීම සඳහා දැඩි අනිවාර්ය දඬුවම් නියම කරන ශ්රී ලංකාවේ විෂ, අබිං සහ භයානක මත්ද්රව්ය ආඥාපනතේ දැඩි විධිවිධාන මෙම දඬුවමෙහි පිළිබිඹු වේ.
ශූන්ය ඉවසීමේ ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මකවීම
ශ්රී ලංකාවේ නීති රාමුව, සැකකරුගේ සතුව හමුවන ප්රමාණය කෙතෙක් වුවද, හෙරොයින් සතුව තබාගෙන සිටීම අතිශය බරපතල අපරාධ වරදක් ලෙස සලකයි. දූපත පුරා පවතින අධිකරණ ආයතන එවැනි නඩුවලදී අඛණ්ඩව දැඩි දඬුවම් නියම කරමින්, මත්ද්රව්ය වැරදි සළකා බැලීමේදී අධිකරණය කිසිසේත් සුළු කොට නොසලකන බවේ පැහැදිලි පණිවිඩය සමාජයට ලබා දෙයි.
ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ ඉතා සුළු හෙරොයින් ප්රමාණයක් සතුව තබාගෙන සිටීම පවා ජීවිත කාලය පුරා සිරගතවීමට හේතු විය හැකි බවේ තියුණු මතක්කිරීමක් ලෙස මෙම දඬුවම් ප්රකාශය සමාජය වෙත දිවෙයි.
පුළුල් සන්දර්භය
මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ අපරාධ, ශ්රී ලංකාව පුරා නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන්ට ඉදිරිපත්ව ඇති ප්රධාන ගැටළුවක් ලෙස දිගින් දිගටම පවතී. රටේ අනෙකුත් බොහෝ ප්රදේශවලට සමානව, අනුරාධපුර කලාපයේ ද පොලිසිය හා අධිකරණ ආයතන විසින් මත්ද්රව්ය රාකීමට හා බෙදාහැරීමට එරෙහිව දැඩි ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇත.
ජනතාව සැකසහිත මත්ද්රව්ය ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ සීරුවෙන් සිටිමින් ඒවා පොලිසියට වාර්තා කරන ලෙස බලධාරීන් නොනවතින ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර, රජය ප්රජා හා අධිකරණ මට්ටම් දෙකෙහිම මත්ද්රව්ය විරෝධී වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යාම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.